El PP agita el fantasma de la pandemia para atacar al Gobierno por el hantavirus

Dos días. Es el tiempo que ha tardado el PP en lanzarse contra el Gobierno por la gestión de la crisis del crucero de bandera neerlandesa que traslada a infectados por hantavirus a las Islas Canarias para su control sanitario. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha trazado un paralelismo con la pandemia del coronavirus que en 2020 provocó millones de muertos en todo el mundo. También desde Vox se han abrazado a la misma comparación. Y eso que el MV Hondius estaba este jueves a cientos de kilómetros del tinerfeño puerto de Granadilla.