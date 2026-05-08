El PP agita el fantasma de la pandemia para atacar al Gobierno por el hantavirus

Dos días. Es el tiempo que ha tardado el PP en lanzarse contra el Gobierno por la gestión de la crisis del crucero de bandera neerlandesa que traslada a infectados por hantavirus a las Islas Canarias para su control sanitario. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha trazado un paralelismo con la pandemia del coronavirus que en 2020 provocó millones de muertos en todo el mundo. También desde Vox se han abrazado a la misma comparación. Y eso que el MV Hondius estaba este jueves a cientos de kilómetros del tinerfeño puerto de Granadilla.
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www.levante-emv.com/sociedad/2026/05/08/azafata-hospitalizada-amsterda
A día de hoy hay cinco casos confirmados de hantavirus.
www.rtve.es/noticias/20260507/oms-confirma-infeccion-por-hantavirus-ci
Cualquier enfermedad contagiosa, sarampión, covid-19, gripe, ébola o cualquier variante africana es varios órdenes de magnitud más contagiosa que este hantavirus andino, pero nuestros patriotas de cabecera no pierden ocasión para dejar a nuestros profesionales médicos y a nuestro servicio sanitario por los suelos y a la ciudadanía acojonada.
Home,como todos sabemos su partido gestionó de muerte lo del covid...
Pero ya sabemos de los votantes de derechas ... lo vimos hace poco en EEUU o en la España arrasada por el fuego.
Recordemos cómo la Marquesa de Quirones no quería que entrase la UME en las residencias de ancianos... Menudo mal bicho.
EUROSTAT: En 2020, el COVID-19 representó el 29,2 % de todas las muertes ocurridas en la Comunidad de Madrid, la proporción regional más alta de la UE
Las residencias de Madrid están a la cabeza en muertos por número de usuarios, un 53% superior a la media… » ver todo el comentario