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El PP agita el fantasma de la pandemia para atacar al Gobierno por el hantavirus

El PP agita el fantasma de la pandemia para atacar al Gobierno por el hantavirus

Dos días. Es el tiempo que ha tardado el PP en lanzarse contra el Gobierno por la gestión de la crisis del crucero de bandera neerlandesa que traslada a infectados por hantavirus a las Islas Canarias para su control sanitario. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha trazado un paralelismo con la pandemia del coronavirus que en 2020 provocó millones de muertos en todo el mundo. También desde Vox se han abrazado a la misma comparación. Y eso que el MV Hondius estaba este jueves a cientos de kilómetros del tinerfeño puerto de Granadilla.

| etiquetas: pp , fantasma , pandemia , gobierno , hantavirus
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16 comentarios
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Comentarios destacados:    
powernergia #11 powernergia
Repito otra vez lo mismo: Menos mal que no tuvimos un gobierno PP-Vox en la pandemia del Covid, y ahí están dandoselas de dignos.
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karakol #8 karakol
Por cierto, la azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo en hantavirus.

www.levante-emv.com/sociedad/2026/05/08/azafata-hospitalizada-amsterda

A día de hoy hay cinco casos confirmados de hantavirus.

www.rtve.es/noticias/20260507/oms-confirma-infeccion-por-hantavirus-ci

Cualquier enfermedad contagiosa, sarampión, covid-19, gripe, ébola o cualquier variante africana es varios órdenes de magnitud más contagiosa que este hantavirus andino, pero nuestros patriotas de cabecera no pierden ocasión para dejar a nuestros profesionales médicos y a nuestro servicio sanitario por los suelos y a la ciudadanía acojonada.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
También van a dejar morir a 7291 personas en Madrid?
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Quel #9 Quel
#1 Espero que si. Sinó¿ de que os ibais a quejar ?
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Andreham #15 Andreham
#9 Se me ocurren un par de cientos de cosas, pero no puedo hablar de ellas porque te las has comido todas.
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Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
Ah, se quejan los que trajeron desde África al misionero español infectado de, casi nada, ébola.
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Asimismov #14 Asimismov *
#5 y tuvieron que reabrir el hospital Carlos III que estaban cerrando y sin medios ni EPIs ni instalaciones de seguridad biológica.
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#3 laruladelnorte
Feijóo aseguró por la tarde que, tras dos días sin casi hablar del asunto, rompía su silencio porque España necesita “que alguien ejerza el liderazgo, sobre todo después de lo vivido en el covid”.

Home,como todos sabemos su partido gestionó de muerte lo del covid... :clap:
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oceanon3d #10 oceanon3d
Son unos irresponsables ... cualquier persona con dos neuronas funcionales debería tener claro que estos en el gobierno central, de la mano de VOX para mas inri, pueden reventar el país.

Pero ya sabemos de los votantes de derechas ... lo vimos hace poco en EEUU o en la España arrasada por el fuego.
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
Joder, puto PP, no pueden reprimir ni disimular lo miserables que son.
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XtrMnIO #16 XtrMnIO *
Esa pandemia donde la derecha españoloide lo único que hizo es estorbar y matar españoles.

Recordemos cómo la Marquesa de Quirones no quería que entrase la UME en las residencias de ancianos... Menudo mal bicho.
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alpoza #4 alpoza
Pandemia es la nueva ETA.
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JackNorte #2 JackNorte
El mejor ataque decir que el hantavirus caera en Madrid y Ayuso matara a millones con el. Mira lo que hizo con el covid minimo 30 veces mas
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#6 okeil
Agradecer a Pedro Sanchez no haber dimitido y en consecuencia no depender de esta gentuza para gestionar este problema.
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#13 bibubibu
Ya se pueden esconder los ancianos, que la última vez que estaban al mando los del PP, se cargaron a más de 7.000 de ellos porque se lo merecían.
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menéame