Las residencias de Madrid están a la cabeza en muertos por número de usuarios, un 53% superior a la media

Desde el inicio de la pandemia ha habido 30.000 muertos en estos centros. Pero este no sería un número real, pues muchos de los fallecidos en el momento más crítico de la primera ola en los geriátricos no se achacaron al coronavirus al no existir prueba diagnóstica. Se estima que el 43,3% de los muertos por coronavirus en España en los últimos doce meses eran usuarios de residencias. En las residencias de Madrid la incidencia de defunciones es casi un 53% superior a la media de muertos registrados en geriátricos de España.