El portavoz de Vox en Parla, expulsado del pleno por "arrancar y romper" una bandera palestina

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique, ha sido expulsado del Pleno acusado de "arrancar y romper" una bandera palestina que portaba un asistente

Veelicus #1 Veelicus
Pero eso no es delito de odio, el fascismo anda suelto y la policia aplaudiendo.
karakol #2 karakol
Es como kriptonita para los fascistas.
calde #4 calde
#2 Sí, parece buena idea ponérselas continuamente delante, se ve que les ciegan la rabia y el odio que les genera... xD
#8 Pivorexico *
Cuidadìn con estos , que ya detuvieron a una de sus concejalas por narcotráfico ,blanqueo y tenencia de armas ;

www.europapress.es/madrid/noticia-piden-anos-carcel-exedil-vox-parla-p

Este debe ser de los tranquilos :-D
calde #3 calde
Esta extremaderecha siempre empeñados en demostrar su gran nivel de inteligencia! Cual cabestro en la pradera!
Bourée #5 Bourée
#3 Sin insultar a los cabestros, por favor.
calde #6 calde
#5 Cierto. Perdón cabestros.... o_o
#9 torbert
Hay que ver lo en serio que se toman estas chorradas, y los fachas no son los que más.
