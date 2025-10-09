·
13403
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
8332
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
5450
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
7767
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
4632
clics
Una zarigüeya se lleva un susto de muerte por una diabólica decoración de Halloween
más votadas
627
Francesca Albanese, el precio de la verdad
396
Financial Times relata las presiones de Donald Trump a Noruega y al comité de los Nobel para recibir el premio
466
Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso laboral por fallecimiento de familiar hasta 10 días
399
Un nuevo vídeo revela que Mazón conocía las alertas hidrológicas una hora antes de la comida
404
La protesta ciudadana detiene Chat Control [ING]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
29
clics
El portavoz de Vox en Parla, expulsado del pleno por "arrancar y romper" una bandera palestina
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique, ha sido expulsado del Pleno acusado de "arrancar y romper" una bandera palestina que portaba un asistente
|
etiquetas
:
vox
,
parla
,
bandera
,
palestina
#1
Veelicus
Pero eso no es delito de odio, el fascismo anda suelto y la policia aplaudiendo.
4
K
53
#2
karakol
Es como kriptonita para los fascistas.
3
K
50
#4
calde
#2
Sí, parece buena idea ponérselas continuamente delante, se ve que les ciegan la rabia y el odio que les genera...
0
K
11
#7
Bourée
#6
1
K
23
#8
Pivorexico
*
Cuidadìn con estos , que ya detuvieron a una de sus concejalas por narcotráfico ,blanqueo y tenencia de armas ;
www.europapress.es/madrid/noticia-piden-anos-carcel-exedil-vox-parla-p
Este debe ser de los tranquilos
0
K
12
#3
calde
Esta extremaderecha siempre empeñados en demostrar su gran nivel de inteligencia! Cual cabestro en la pradera!
0
K
11
#5
Bourée
#3
Sin insultar a los cabestros, por favor.
1
K
23
#6
calde
#5
Cierto. Perdón cabestros....
1
K
23
#9
torbert
Hay que ver lo en serio que se toman estas chorradas, y los fachas no son los que más.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
