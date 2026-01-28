edición general
Porsche y Audi cierran concesionarios en China y activan las alarmas

El mercado chino, está pasando de vaca sagrada a convertirse en un terreno cada vez más complicado. Dos de los pesos pesados del grupo Volkswagen, Porsche y Audi, están viviendo en primera persona este cambio de ciclo, con ventas a la baja, concesionarios que echan el cierre y una necesidad urgente de reajustar su presencia en el país. Según informa la prensa china, en el caso de Porsche, la situación ha pasado de ser preocupante a claramente crítica. La marca alemana ha confirmado que cerrará alrededor del 30% de su red de concesionarios.

| etiquetas: china , audi , porsche , concesionarios
5 comentarios
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
A ver, es que si se pensaban que iban a vender en China los coches que venden aquí al precio que se vende aquí e iban a poder vender algo, si para vender aquí un poco se ha tenido que poner unas trabas al mercado chino porque no pueden competir.

Se pensaban que iba a colar el viejo dicho de "os engañan como europeos".
Connect #5 Connect
#2 A ver, ya quisiera yo tener esos precios:

El Audi A3 2026 desde unos 13.700 euros. El Audi Q3 arranca en torno a 16.900 euros, mientras que el Audi Q4 e-tron, el SUV eléctrico de la marca, se sitúa desde 20.200 euros. Una estrategia clara para mover stock en un mercado cada vez más saturado y competitivo.
azathothruna #3 azathothruna
Es el mercado amigos.
Los europedos no siempre iban a reinar
#4 imaginateca
Se ve que el que lo ha escrito no sabe cómo funcionaba Porsche en China. Nunca pudo hacer gran cosa, la verdad.
taSanás #1 taSanás
normal, las alarmas las pones, y luego cierras el coche... y el concesionario.
