Porsche y Audi cierran concesionarios en China y activan las alarmas

El mercado chino, está pasando de vaca sagrada a convertirse en un terreno cada vez más complicado. Dos de los pesos pesados del grupo Volkswagen, Porsche y Audi, están viviendo en primera persona este cambio de ciclo, con ventas a la baja, concesionarios que echan el cierre y una necesidad urgente de reajustar su presencia en el país. Según informa la prensa china, en el caso de Porsche, la situación ha pasado de ser preocupante a claramente crítica. La marca alemana ha confirmado que cerrará alrededor del 30% de su red de concesionarios.
Se pensaban que iba a colar el viejo dicho de "os engañan como europeos".
El Audi A3 2026 desde unos 13.700 euros. El Audi Q3 arranca en torno a 16.900 euros, mientras que el Audi Q4 e-tron, el SUV eléctrico de la marca, se sitúa desde 20.200 euros. Una estrategia clara para mover stock en un mercado cada vez más saturado y competitivo.
Los europedos no siempre iban a reinar