Porsche y Audi cierran concesionarios en China y activan las alarmas

El mercado chino, está pasando de vaca sagrada a convertirse en un terreno cada vez más complicado. Dos de los pesos pesados del grupo Volkswagen, Porsche y Audi, están viviendo en primera persona este cambio de ciclo, con ventas a la baja, concesionarios que echan el cierre y una necesidad urgente de reajustar su presencia en el país. Según informa la prensa china, en el caso de Porsche, la situación ha pasado de ser preocupante a claramente crítica. La marca alemana ha confirmado que cerrará alrededor del 30% de su red de concesionarios.