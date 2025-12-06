edición general
Polonia despliega preventivamente aviones de combate por los ataques rusos contra Ucrania

Berlín (EFE).- Polonia desplegó este sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informó en sus redes sociales el 10.º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia. «Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco», señaló el mensaje, publicado de madrugada.

Supercinexin #1 Supercinexin
No tienen ganas de guerra éstos ni na.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Metiéndonos a los demas por ser miembro de la OTAN y de la UE, aunque no acepten sus leyes.
Nitanmal #17 Nitanmal
#1 ¿Los polacos? Las mismas ganas de guerra que tú y yo. Te lo aseguro.
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Malditos polacos que defienden su cielo. Es algo intolerable.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Que defienden sus cielos, donde, cuando, si todo por ahora han sido drones sin identificar.
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#5 donde: en Polonia, cuando: lo dice la noticia que tú mandas.
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#9 xD xD xD xD joder vaya nivel tienen algunos
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#9 sin identificar
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
¿ No los tenían ya desplegados? ¿ Quien lleva el tema de la defensa en Polonia?¿Mazón?
#14 chavi
#10 Bueno EEUU invade paises americanos y no pasa nada.

Hay barra libre
ElBeaver #15 ElBeaver
#14 El pobre recurso argumentativo de un moscovita es un "whatabout".xD xD xD xD
WcPC #2 WcPC
Buscando un conflicto con Rusia...
Se la están jugando, porque "ej jefe" de la OTAN no está ahora para meterse con Rusia.
Como intenten activar el artículo 50 y les digan que nanai...
A ver que ocurre.
ElBeaver #10 ElBeaver
#2 nadie busca un conflicto con Rusia, es Rusia quien está provocando un conflicto invadiendo países europeos
kastanedowski #6 kastanedowski
La guerra es un negocio y todos lo pagaremos caro.

El que apoye una guerra deberia estar al frente, primeramente esos chorizos del gobierno.
aupaatu #8 aupaatu
Polonia siempre ha querido su pedazo en la Tarta Ucraniana que delimitó la República Socialista Soviética de Ucrania

es.wikipedia.org/wiki/República_Socialista_Soviética_de_Ucrania
ElBeaver #13 ElBeaver
#8 Rusia quiere toda Ucrania, y no es un mensaje de cuatro chiflados. Eso sí, no tienes problemas.
Don_Pixote #12 Don_Pixote
#_1 juas no veas tronco
Ahí Polonia invadiendo a sus vecinos
