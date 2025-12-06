Polonia despliega preventivamente aviones de combate por los ataques rusos contra Ucrania

Berlín (EFE).- Polonia desplegó este sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informó en sus redes sociales el 10.º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia. «Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco», señaló el mensaje, publicado de madrugada.
Hay barra libre
Se la están jugando, porque "ej jefe" de la OTAN no está ahora para meterse con Rusia.
Como intenten activar el artículo 50 y les digan que nanai...
A ver que ocurre.
El que apoye una guerra deberia estar al frente, primeramente esos chorizos del gobierno.
es.wikipedia.org/wiki/República_Socialista_Soviética_de_Ucrania
Ahí Polonia invadiendo a sus vecinos