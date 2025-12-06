Polonia despliega preventivamente aviones de combate por los ataques rusos contra Ucrania

Berlín (EFE).- Polonia desplegó este sábado aviones de combate en respuesta a los ataques rusos contra territorio ucraniano, según informó en sus redes sociales el 10.º Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia. «Debido a la actividad de la aviación de largo alcance de la Federación Rusa, que realiza ataques en territorio ucraniano, la aviación militar ha comenzado a operar en el espacio aéreo polaco», señaló el mensaje, publicado de madrugada.