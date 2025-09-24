Políticos rusos y sacerdotes ortodoxos dan la bienvenida a organizaciones fascistas internacionales en una conferencia de San Petersburgo [Ing]

Miembros de grupos fascistas de todo el mundo se reunieron en San Petersburgo, Rusia. Tras participar en una procesión religiosa encabezada por el patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, los delegados se reunieron en el edificio de la Asamblea Legislativa de la ciudad, donde fueron recibidos por políticos rusos, ideólogos de extrema derecha y sacerdotes... Entre los grupos representados se encontraban: la Falange Española de las JONS y Democracia Nacional... Clérigos de España y Sudáfrica participaron a través de un enlace de vídeo.