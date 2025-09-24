edición general
Políticos rusos y sacerdotes ortodoxos dan la bienvenida a organizaciones fascistas internacionales en una conferencia de San Petersburgo [Ing]

Miembros de grupos fascistas de todo el mundo se reunieron en San Petersburgo, Rusia. Tras participar en una procesión religiosa encabezada por el patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, los delegados se reunieron en el edificio de la Asamblea Legislativa de la ciudad, donde fueron recibidos por políticos rusos, ideólogos de extrema derecha y sacerdotes... Entre los grupos representados se encontraban: la Falange Española de las JONS y Democracia Nacional... Clérigos de España y Sudáfrica participaron a través de un enlace de vídeo.

internacional fascista , rusia , falange , democracia nacional
Duke00 #1 Duke00
Encuentro internacional en San Petersburgo impulsado por el multimillonario Konstantin Malofeev, uno de los mayores financiadores de Hazte Oír y CitizenGo junto a David Álvarez Díez (fundador del grupo Eulen).

Hay numerosos registros documentales de la financiación de Malofeev y su organización Fundación San Basilio el Grande a la que también pertenece Alexey Komov, fundador y directivo de Citizen Go. Entre los 17.000 documentos filtrados por wikileaks sobre Hazte Oír y CitizenGo aparecía…   » ver todo el comentario
Cuñado #3 Cuñado
Cristianos y fascistas. Lo raro es verlos separados.

#2 pozz
Moscu es la capital mundial de nazismo y fascismo, con Putin al mando.

Es curioso ver a la practica totalidad de ultras occidentales fantaseando con la Rusia de Putin.
#5 sarri
Nadie tiene un RPG a mano? Es para un amigo...

La virgen vaya piara
Duke00 #6 Duke00 *
#5 Y también Dugin rondaba por allí, que no me cabía en la entradilla. Y algún representante del partido político de Putin.
Natxelas_IV #4 Natxelas_IV
Yo ya me lío. Primero los nazis eran los ucranianos y ahora son los rusos. En qué quedamos?
TripleXXX #7 TripleXXX
Están fartos del tío el bigote.  media
