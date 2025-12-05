·
main action
7842
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
5225
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
4312
clics
Menéame cumple 20 años
4477
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3556
clics
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes
1201
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
931
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
714
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
774
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
555
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
9
meneos
54
clics
Pollo Carvajal destapa ante Trump el entramado chavista diseñado para manipular elecciones en todo el mundo a través de Smartmatic
El pollo Carvajal describe a Trump como maduro tenía el control de las elecciones de todo el mundo mundial gracias a una herramienta cibernética, incluyendo elecciones en Estados Unidos
etiquetas:
maduro
actualidad
22 comentarios
#1
BARCEL0NÍ
*
Y NO ES EL MUNDO TODAY.
6
K
99
#2
Barney_77
#1
pero creo que si que es duplicada. Me suena haberla visto, pero solo aviso.
0
K
20
#3
A_S
#1
NI Luis Buñuel te hace una película así
3
K
54
#5
HeilHynkel
#1
Estos dejan a OKdiario como un medio serio y fiable.
2
K
49
#15
Antipalancas21
#5
Las otras noticias de ese Pollo salieron en OKgasdiario
1
K
37
#11
Eukherio
#1
El pollo Carvajal sabe que Trump no le hace ascos a lo de indultar a narcotraficantes, así que aprovecha. Aquí también se ofrecía a echar mierda sobre el partido político que le pidiesen, lo conociese o no; no terminó de colarle, pero lo intentó. Siempre me ha hecho gracia la idea de que Venezuela controla las elecciones americanas sin dejar huella alguna pero después la lía con las suyas propias.
2
K
45
#16
mstk
#11
A los patriotas de aquí les vinieron muy bien sus metiras para joder a Podemos.
1
K
24
#22
Eukherio
#16
Porque consigues el titular, como ahora. Después, cuando le toque presentar pruebas ya la cosa cambia, pero también da un poco igual. Todo medio de derechas americano si quiere tiene ahora un titular gracias a él. Tienes barra libre durante unas semanas para insinuar que Trump tenía razón e hicieron trampa en las elecciones. Además, cuando no presente prueba alguna ya estás a otra cosa, y eso son titulares pasados. Es como el mítico ex de Podemos, Calvente, que primero dio una entrevista a…
Es como el mítico ex de Podemos, Calvente, que primero dio una entrevista a…
» ver todo el comentario
0
K
8
#14
Antipalancas21
#1
Pero es igual, da la misma risa al leer esa payasada, de ese personsje
0
K
20
#19
jonolulu
#1
El Mundo Trollai
0
K
12
#21
chocoleches
#1
ES EL PANFLETO DE VOX
Voto bulo automático
0
K
13
#8
themarquesito
@Verdaderofalso
Ganas tengo de que Smartmatic demande también a este individuo.
1
K
37
#17
tul
#8
todavia deben estar de resaca despues de la ultima sentencia
0
K
17
#7
Leon_Bocanegra
Y esperad que le dé por soltar todo lo que sabe de podemos. Que creo que lo va a decir mañana...o la semana que viene, bueno lo mismo el mes que viene, y sino ya si eso para 2027 lo cuenta seguro.
2
K
32
#13
Eukherio
#7
A ver, que podemos descojonarnos con este personaje que intentaba librarse de una condena inventando información de partidos no afines, pero lo jodido es que a mí no me extrañaría que a Trump le colase e hiciese la legendaria jugada de: aquí está un documento firmado por este señor jurando que todo lo que ha dicho es cierto, no tengo razones para dudar de él, con lo que lo indulto e invado Venezuela.
2
K
31
#9
JackNorte
No hay nada como darle a un mentiroso algo que se quiera creer para afianzar sus mentiras.
1
K
24
#4
Afro
Pero si es las manipuló sin esconderse
0
K
20
#10
okeil
Microblogging, el titular del artículo no dice lo de "en todo el mundo", pero aparte también es bulo, ya que el propio artículo dice que el Domingo em Honduras no funcionó porque el oficialismo ganó por goleada, es decir, los que podrían haber manipulado el resultado, no necesitaron hacerlo ... Es tan burdo el bulo que es que igual había que ponerle la etiqueta de humor ...
1
K
14
#12
Cehona
Como pollo sin cabeza
0
K
13
#6
Dramaba
Maduro debería salir a confirmar esta noticia, pero diciendo que empezó a usar esa herramienta en las últimas elecciones usanas. Por las risas, claro.
Por las risas, claro.
0
K
10
#20
oceanon3d
Vaya, el famoso Pollo de Gartcia Castellon ... dando por culo en España dando por culo en EEUU con el mismo fin: buscar no acabar en la cárcel por trafico internacional de drogas. Para todo lo demás La Gaceta.
Para todo lo demás La Gaceta.
0
K
8
#18
Naranjin
La gaceta deberia contratar de vez en cuando a alguno que haga periodismo
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
Estos dejan a OKdiario como un medio serio y fiable.
Es como el mítico ex de Podemos, Calvente, que primero dio una entrevista a… » ver todo el comentario
Voto bulo automático
Por las risas, claro.
Para todo lo demás La Gaceta.