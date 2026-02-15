edición general
1 meneos
23 clics

La política migratoria de Sánchez podría generar una reacción populista en España

Con su política de amnistía, Sánchez parecía ofrecer no solo una postura más conciliadora, sino también un modelo económico más sólido. En el otoño pasado, The Financial Times editorializó que su España era “la economía más destacada de Europa” y justo antes de Navidad, Le Monde la calificó como “la locomotora económica de Europa”. Su tasa de crecimiento de casi el 3 por ciento había superado a las de Francia y Alemania.

| etiquetas: nacional , inmigración , populismo , politica , economia , opinion
1 0 0 K 20 politica
9 comentarios
1 0 0 K 20 politica
Pertinax #1 Pertinax *
Si te joden el Pay them more... ¿Recordáis el Pay them more? Pues se jodió el Pay them more. Han importado mano de obra barata, asumidlo.
0 K 15
Findeton #5 Findeton *
#1 De hecho el PIB sube sólo porque la cantidad de trabajadores aumenta. Los salarios (reales, descontando inflación) no han subido. Sí ha subido el PIB/capita, pero no por trabajador (ha aumentado más el número de trabajadores, quien no se conforma es porque no quiere).
0 K 10
Tertuliano_equidistante #7 Tertuliano_equidistante
#5 En general el poder adquisitivo de la mayoría de trabajadores, salvo los que cobran el salario mínimo, no ha parado de bajar en los últimos 18 años.
0 K 10
mahuer #8 mahuer
#1 No, mano de obra poco cualificada. No es barata porque ya hay un SMI, si pagan menos es un delito del empresario.
La gente de aquí que ha tenido muchas facilidades y no ha querido estudiar ya tiene asumido que tendrá trabajos malos toda la vida, ni siquiera a ellos esto les afecta, pues el empresario casi siempre pone por delante a un local que a un inmigrante al que le gustaría tratar como un esclavo.
0 K 10
#2 Leon_Bocanegra
Eso es lo que se está intentando desde los medios (incluidos medios internacionales) y desde la oposición.
0 K 11
#3 imaginateca
Como hay algunos que no pasan de la entradilla y solo con leerla puede dar lugar a error, este es el párrafo original, siguiente a la entradilla:

"Pero el modelo económico de Sánchez, que es indisociable de su enfoque de la migración, está sobrevalorado y es perjudicial en muchos aspectos. Durante años, la economía española se ha basado en gran medida en el turismo, y ha dependido de la afluencia de trabajadores no calificados para dotar de personal a sus hoteles y restaurantes. Esto

…   » ver todo el comentario
0 K 10
#9 Alcalino
Hace años vi una entrevista a un votante de Trump con necesidades médicas que porque votaba en contra de sus intereses.

Dijo que necesitaba la sanidad pública, pero que no soportaba que el programa se llamara Obamacare.

A la votantes de derechas no les importa que España vaya bien, pero no soportan que lo haga a pesar de ellos, y prefieren verla hundida en la mierda.
0 K 9
Andreham #4 Andreham
Sánchez, como presidente de derechas, hace lo que tiene que hacer, que es beneficiar a los empresarios.

Además, ya está "quemado", así que sus amos (los empresarios) ya le han dicho que vaya limpiando la oficina, que toca derecha dura.

Cuando entre el fascismo, se les olvidará expulsar a los inmigrantes de Sánchez, ya lo verás.
0 K 8
Gry #6 Gry
#4 Invitarán a medio millón más como hizo Meloni en Italia.
www.france24.com/en/tv-shows/a-propos/20250702-meloni-s-government-to-
0 K 17

menéame