La política migratoria de Sánchez podría generar una reacción populista en España

Con su política de amnistía, Sánchez parecía ofrecer no solo una postura más conciliadora, sino también un modelo económico más sólido. En el otoño pasado, The Financial Times editorializó que su España era “la economía más destacada de Europa” y justo antes de Navidad, Le Monde la calificó como “la locomotora económica de Europa”. Su tasa de crecimiento de casi el 3 por ciento había superado a las de Francia y Alemania.
| etiquetas: nacional , inmigración , populismo , politica , economia , opinion
La gente de aquí que ha tenido muchas facilidades y no ha querido estudiar ya tiene asumido que tendrá trabajos malos toda la vida, ni siquiera a ellos esto les afecta, pues el empresario casi siempre pone por delante a un local que a un inmigrante al que le gustaría tratar como un esclavo.
"Pero el modelo económico de Sánchez, que es indisociable de su enfoque de la migración, está sobrevalorado y es perjudicial en muchos aspectos. Durante años, la economía española se ha basado en gran medida en el turismo, y ha dependido de la afluencia de trabajadores no calificados para dotar de personal a sus hoteles y restaurantes. Esto
… » ver todo el comentario
Dijo que necesitaba la sanidad pública, pero que no soportaba que el programa se llamara Obamacare.
A la votantes de derechas no les importa que España vaya bien, pero no soportan que lo haga a pesar de ellos, y prefieren verla hundida en la mierda.
Además, ya está "quemado", así que sus amos (los empresarios) ya le han dicho que vaya limpiando la oficina, que toca derecha dura.
Cuando entre el fascismo, se les olvidará expulsar a los inmigrantes de Sánchez, ya lo verás.
www.france24.com/en/tv-shows/a-propos/20250702-meloni-s-government-to-