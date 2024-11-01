edición general
El policía nacional encarcelado escondía en su uniforme una placa de hachís del Cártel de Sinaloa

El policía nacional encarcelado escondía en su uniforme una placa de hachís del Cártel de Sinaloa

El agente estaba en el centro de una presunta banda criminal y tiró por la ventana anabolizantes cuando Asuntos Internos irrumpió en su casa

carakola
Se ha ido lejos a pillar hash el madero...
kastanedowski
En America no se usa el hachis, es considerado basura...

Por supuesto que un cartel puede trabajar en todo el mundo, pero aqui se mezclan peras con manzanas, o hachis en este caso
Sinfonico
#1 Hombre....no se usa, básicamente, porque no hay, cuando lo hay bien que lo buscan, al menos hasta donde yo sé, nunca vi a nadie llamar basura al hachís, más bien lo tienen como algo novedoso y chic
