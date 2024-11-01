·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11735
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
9511
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
11741
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6432
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
6654
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
más votadas
943
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
568
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
393
Cómo es posible que más del 70% de los jóvenes chinos sean propietarios de su vivienda
380
Figaredo evita explicar por qué pidió al Congreso el voto telemático por paternidad y se fue a un mitin
490
Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
56
clics
El policía nacional encarcelado escondía en su uniforme una placa de hachís del Cártel de Sinaloa
El agente estaba en el centro de una presunta banda criminal y tiró por la ventana anabolizantes cuando Asuntos Internos irrumpió en su casa
|
etiquetas
:
telde
,
policía nacional
,
sinaloa
,
hachís
13
3
1
K
171
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
171
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
carakola
Se ha ido lejos a pillar hash el madero...
0
K
20
#1
kastanedowski
En America no se usa el hachis, es considerado basura...
Por supuesto que un cartel puede trabajar en todo el mundo, pero aqui se mezclan peras con manzanas, o hachis en este caso
0
K
11
#2
Sinfonico
*
#1
Hombre....no se usa, básicamente, porque no hay, cuando lo hay bien que lo buscan, al menos hasta donde yo sé, nunca vi a nadie llamar basura al hachís, más bien lo tienen como algo novedoso y chic
0
K
16
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por supuesto que un cartel puede trabajar en todo el mundo, pero aqui se mezclan peras con manzanas, o hachis en este caso