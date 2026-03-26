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La Policía desarticula en Murcia una trama criminal que regularizaba a inmigrantes ilegales con denuncias falsas de violencia de género
El objetivo principal de estas dichas denuncias no era otro que permitir a mujeres extranjeras en situación ilegal obtener la residencia por «circunstancias excepcionales»
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policía
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murcia
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criminal
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#3
El_dinero_no_es_de_nadie
Ofrecían un «paquete completo» a sus clientas; desde la captación de un varón que interpretaba el papel de agresor, a la localización de testigos falsos, traductores para las declaraciones policiales y hasta el guion detallado de la supuesta agresión. El precio que pagaba la «víctima» oscilaba entre 8.000 y 9.000 euros. El supuesto agresor, por su parte, recibía una contraprestación económica de la organización.
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#1
VotaAotros
Lluvia de negativos a esta noticia. Ya veréis. No interesa.
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#6
mente_en_desarrollo
#1
Te iría aconsejando cambiar las pilas de la bola de cristal. Quizá llegue alguno, pero por ahora lleva 0.
Y si no es problema de la bola de cristal, habría que ir llamando a una buambulancia.
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#9
Harkon
#1
si no hay ningúnn negativo, llama a una buambulancia
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#5
masde120
una trama de cosas que no existen
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#2
Jaime131
Menuda putada, las denuncias falsas habrán ascendido al 0.0000000000000000002%
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#13
rystan
#2
Ni una sola de éstas entra en la fomosa estadística del cero cero cero. O no podrían decir que "no existen"
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#14
Atusateelpelo
#13
Por lo que lei en su momento la mayoria de estas denuncias son tratadas como falsedad documental, porque son mas rapidas de gestionar, y no como denuncias falsas.
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#11
Sawyer76
Una vez más la realidad deja como mentirosos y mentirosas a unos cuantos.
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#10
angelitoMagno
Votada positivo para hacer rabiar al primer comentario.
No le cito porqué le tengo bloqueado
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#7
wildseven23
¿Alguna fuente fiable? Es que ya desde la primera frase te dicen que puede ser una inventada.
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#12
rystan
#7
Notícias de condenas a empresas que se dedican a hacer denuncias falsas de género las hay regularmente. No es nada excepcional, por lo que probablemente es cierto.
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#8
DayOfTheTentacle
imposible...
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#4
Xoche
*
Esa comunidad es un submundo. Hay que echarles de comer aparte
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Y si no es problema de la bola de cristal, habría que ir llamando a una buambulancia.
No le cito porqué le tengo bloqueado