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La Policía desarticula en Murcia una trama criminal que regularizaba a inmigrantes ilegales con denuncias falsas de violencia de género

La Policía desarticula en Murcia una trama criminal que regularizaba a inmigrantes ilegales con denuncias falsas de violencia de género

El objetivo principal de estas dichas denuncias no era otro que permitir a mujeres extranjeras en situación ilegal obtener la residencia por «circunstancias excepcionales»

| etiquetas: policía , murcia , criminal , inmigrante , denuncias , falsas
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Ofrecían un «paquete completo» a sus clientas; desde la captación de un varón que interpretaba el papel de agresor, a la localización de testigos falsos, traductores para las declaraciones policiales y hasta el guion detallado de la supuesta agresión. El precio que pagaba la «víctima» oscilaba entre 8.000 y 9.000 euros. El supuesto agresor, por su parte, recibía una contraprestación económica de la organización.
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VotaAotros #1 VotaAotros
Lluvia de negativos a esta noticia. Ya veréis. No interesa.
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mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#1 Te iría aconsejando cambiar las pilas de la bola de cristal. Quizá llegue alguno, pero por ahora lleva 0.

Y si no es problema de la bola de cristal, habría que ir llamando a una buambulancia.
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Harkon #9 Harkon
#1 si no hay ningúnn negativo, llama a una buambulancia xD
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masde120 #5 masde120
una trama de cosas que no existen
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Jaime131 #2 Jaime131
Menuda putada, las denuncias falsas habrán ascendido al 0.0000000000000000002%
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#13 rystan
#2 Ni una sola de éstas entra en la fomosa estadística del cero cero cero. O no podrían decir que "no existen"
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Atusateelpelo #14 Atusateelpelo
#13 Por lo que lei en su momento la mayoria de estas denuncias son tratadas como falsedad documental, porque son mas rapidas de gestionar, y no como denuncias falsas.
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Sawyer76 #11 Sawyer76
Una vez más la realidad deja como mentirosos y mentirosas a unos cuantos.
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
Votada positivo para hacer rabiar al primer comentario. :troll:
No le cito porqué le tengo bloqueado
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wildseven23 #7 wildseven23
¿Alguna fuente fiable? Es que ya desde la primera frase te dicen que puede ser una inventada.
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#12 rystan
#7 Notícias de condenas a empresas que se dedican a hacer denuncias falsas de género las hay regularmente. No es nada excepcional, por lo que probablemente es cierto.
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DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
imposible...
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#4 Xoche *
Esa comunidad es un submundo. Hay que echarles de comer aparte
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menéame