edición general
8 meneos
324 clics

¿Podrías acertar la traducción de estas diez frases tramposas en inglés?

Falsos amigos, palabras traicioneras, parecidos engañosos… Los idiomas están llenos de trampas, y el inglés no iba a ser la excepción. Hemos reunido diez frases que ponen a prueba incluso a quienes dominan el idioma. Si tu nivel es medio o alto, acepta el reto.

| etiquetas: cuestionario , frases , inglés , traducción
7 1 3 K 65 ocio
15 comentarios
7 1 3 K 65 ocio
Comentarios destacados:      
#2 No veo más que el encabezado y anuncios para comprar subscripciones, nada más :shit:
frg #2 frg
No veo más que el encabezado y anuncios para comprar subscripciones, nada más :shit:
5 K 64
camperuso #11 camperuso
#2 abajo del todo en la sección "Nuevo" está la entradilla de la noticia. Entra ahí a ver si así puedes, a mí me ha servido
0 K 7
salteado3 #5 salteado3 *
A ver si se lo aplican cuando traduzcan "eventually" por eventualmente:

www.jotdown.es/2025/10/algoritmos-desaparicion-autoria-internet/

"sistemas que eventualmente podrían reemplazarlos."


Otra muy buena y reciente es que ahora todo "enfrenta algo": un país no se enfrenta a una sequía: un país enfrenta una sequía.

Un edificio ya nunca más se derrumba, ahora todo colapsa, hasta los aviones.

Y ya el cachondeo es cuando alguien aplica al gimnasio (se apunta al gimnasio).

De verdad que últimamente hay unas patadas tremendas al español.
4 K 61
Torrezzno #1 Torrezzno
Fallé dos :ffu:
0 K 19
#4 ldoes
Lo de fresh me ha parecido demoníaco
1 K 18
#6 Tensk
En total desacuerdo con la de hateful.
1 K 16
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
#6 tiene varias acepciones, una de ella is filled with hatred. A mí me sonó correcto en la pregunta.
0 K 11
#9 Strandedandbored
#6 anda que eso cambia el significado de la palabra
0 K 9
#10 zaskar *
#6 Estoy de acuerdo contigo en parte. Creo que debería ser "... is full of hatred" o "... is filled with hatred" para coincidir con la respuesta que habitualmente podríamos pensar. Pero en Wordreference, en la segunda acepción, concuerda más o menos con lo que dicen en Jot Down:

www.wordreference.com/enes/hateful
0 K 6
Pyrefox #15 Pyrefox
#6 hombre como el diccionario es claro al respecto:
hateful: adjective - hate·ful ˈhāt-fəl
1 full of hate : MALICIOUS
2 deserving of or arousing hate (véase odioso)
0 K 7
Walldrop #12 Walldrop
Ñinininininiiihihihih{kiss} cup o to. Up o to plaza mayoooor  media
1 K 14
silencer #3 silencer
Es jodidillo, la verdad...
0 K 10
#7 Strandedandbored
I am constipated today =! Estoy resfriado hoy
0 K 9
frg #13 frg *
#7 Si tu resfriado es que toses por el culo ...
0 K 11
#14 Strandedandbored
#13 exactamente lo opuesto a lo que has dicho
0 K 9

menéame