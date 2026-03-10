Podemos y Sumar asumen su debacle en Castilla y León y temen quedar fuera de las Cortes

El pesimismo se extiende en Podemos a pocos días de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Ninguna encuesta publicada da representación a los morados y dentro de la formación, personalidades vinculadas a la campaña ya dan por perdido el único escaño que han venido ostentando desde 2022, respaldado por más de 60.000 votantes que ahora buscarán otro refugio ideológico o irán a la abstención. Se calcula que al menos la mitad sí podrían volver a confiar en la marca que ahora lidera Miguel Ángel Llamas tras su relevo de Pablo Fernández...