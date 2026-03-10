edición general
Podemos y Sumar asumen su debacle en Castilla y León y temen quedar fuera de las Cortes

El pesimismo se extiende en Podemos a pocos días de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Ninguna encuesta publicada da representación a los morados y dentro de la formación, personalidades vinculadas a la campaña ya dan por perdido el único escaño que han venido ostentando desde 2022, respaldado por más de 60.000 votantes que ahora buscarán otro refugio ideológico o irán a la abstención. Se calcula que al menos la mitad sí podrían volver a confiar en la marca que ahora lidera Miguel Ángel Llamas tras su relevo de Pablo Fernández...

jonolulu #1 jonolulu
Podemos cree que las encuestas están sobreestimando a Sumar y dudan de que vaya a conseguir un procurador en las Cortes

Pues nada, si se conforman con no ser últimos... El problema es que igual se dan la hostia hasta en eso
4 K 58
asurancetorix #9 asurancetorix *
#1 No dicen que se conformen con no ser los últimos, sino que se obtuvo un sólo escaño cuando aún eran Unidas Podemos, en las elecciones anteriores, y en estas lo ven aún más complicado para todos. Pero si prefieres tu punto de vista, también es posible ampliarlo:

Pues nada, si Sumar se conforma con no ser los últimos porque espera que el voto útil le quite votos a Podemos... El problema es que igual se dan la ostia hasta en eso.

PD: y conste que, personalmente, lamentaría que al menos uno de los dos partidos no consiguiera algún escaño.
1 K 16
Kantinero #2 Kantinero
Es lo que tiene basar toda tu política al 0,5% de los 50 M de españoles , por muy dignos y necesitados que estén ese 0,5%
3 K 46
asurancetorix #10 asurancetorix
#2 No, te equivocas, aquí no están hablando de la derecha.
0 K 11
#11 DotorMaster
#2 Y los personalismos. Han estado varios años dando todo el protagonismo a Irene Montero mientras veían el rechazo político que producía. Y a las pruebas me remito, después de los últimos resultados electorales (no vamos a culpar de absolutamente todo a las cloacas). Es como si hubiesen estado un tiempo dándose por satisfechos simplemente por haber conseguido indignar a la parte de la opinión pública que no les gusta, mostrándoles su desprecio, y olvidando que la política es otra cosa. Creo…   » ver todo el comentario
0 K 11
#3 harverto
Izquierda mala, aunque todas las mierdas que están ocurriendo en el mundo desde hace 30 años vienen de la derecha.
Podemos malo, que venga otr@ líder prístino, superhéroe de la clase obrera, que en dos montajes policiales/judiciales/periodísticos lo reventamos.
Pero sobre todo, no hagáis nada, dejad a los de siempre que nos lleven tan bien como nos llevan. Total, queda mucha sanidad y educación públicas para vender y reventar y la gente ya está donde querían, instalada cómodamente en el paraíso de la ignorancia, esperando a que llegue a un discípulo de Trump para que ponga orden.
4 K 41
unaqueviene #6 unaqueviene
#3 venga, un poquito de autocrítica que el matrimonio Montere se ha reventado a sí mismo.
Para que lo esté haciendo mejor la derecha de la "izquierda", que es el PSOE como será
1 K 21
#4 guillersk
Dios les oiga
1 K 21
FunFrock #8 FunFrock
Q les voten los violadores a los q han sacado de la cárcel.
1 K 20
reithor #14 reithor
No se enteran. Una única papeleta, provincia a provincia. Si ya lo dijo rufián hace un mes.
0 K 12
Veelicus #7 Veelicus
Que nadie dude que Belarra seguira al frente pase lo que pase... y que Montero e Iglesias seguiran moviendo los hilos por detras
0 K 11
#12 DatosOMientes
¿Nos vamos a quedar sin el Dartacán de Hacendado? Voy a tocar el violín más pequeño del mundo.
0 K 11
unaqueviene #5 unaqueviene
Qué podía salir mal con esa campaña electoral tan nefasta
0 K 10
#13 endy *
Evolución: Podremos Podemos Pudimos Pudrimos
0 K 7

