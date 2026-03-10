Podemos y Sumar asumen su debacle en Castilla y León y temen quedar fuera de las Cortes

El pesimismo se extiende en Podemos a pocos días de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Ninguna encuesta publicada da representación a los morados y dentro de la formación, personalidades vinculadas a la campaña ya dan por perdido el único escaño que han venido ostentando desde 2022, respaldado por más de 60.000 votantes que ahora buscarán otro refugio ideológico o irán a la abstención. Se calcula que al menos la mitad sí podrían volver a confiar en la marca que ahora lidera Miguel Ángel Llamas tras su relevo de Pablo Fernández...
| etiquetas: podemos , sumar , castilla y león , elecciones
Pues nada, si se conforman con no ser últimos... El problema es que igual se dan la hostia hasta en eso
Pues nada, si Sumar se conforma con no ser los últimos porque espera que el voto útil le quite votos a Podemos... El problema es que igual se dan la ostia hasta en eso.
PD: y conste que, personalmente, lamentaría que al menos uno de los dos partidos no consiguiera algún escaño.
Podemos malo, que venga otr@ líder prístino, superhéroe de la clase obrera, que en dos montajes policiales/judiciales/periodísticos lo reventamos.
Pero sobre todo, no hagáis nada, dejad a los de siempre que nos lleven tan bien como nos llevan. Total, queda mucha sanidad y educación públicas para vender y reventar y la gente ya está donde querían, instalada cómodamente en el paraíso de la ignorancia, esperando a que llegue a un discípulo de Trump para que ponga orden.
Para que lo esté haciendo mejor la derecha de la "izquierda", que es el PSOE como será