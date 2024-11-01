Podemos sopesa primarias conjuntas para recuperar peso en la izquierda tras abrirse a hablar "con todos"

Pablo Iglesias ha exteriorizado el debate dentro del partido morado, que tras meses de rechazar cualquier alianza en la que estuviera presente Movimiento Sumar se abre ahora a negociar y baraja la idea de construir las listas mediante un proceso abierto a la ciudadanía
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Más les valdría entender que si quieren hacer algo útil por la izquierda, mejor no dividir más el voto.
Ni que decir tiene que Rufián no va a ser el único en presionarles para que no dividan el voto y vayan en coalición o directamente no vayan.
Yo no voto traidores. Quisieron ser tránsfugas, tiene sus consecuencias.
¿De que hablas de los militantes?
Si quieres a acabar del todo con el espacio a la izquierda del PSOE solo tienes que poner a Irene Montero de candidata, o a cualquiera de Podemos.
Ahora vamos a tener Tripartidismo, vamos a disfrutarlo
La semilla sigue ahí y hace falta un proyecto que la haga germinar.
A mí me gusta la idea de las listas abiertas de todos los partidos, porque si no ganas en tu casa, ¿cómo esperas ganar fuera?