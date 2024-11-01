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Podemos sopesa primarias conjuntas para recuperar peso en la izquierda tras abrirse a hablar "con todos"

Podemos sopesa primarias conjuntas para recuperar peso en la izquierda tras abrirse a hablar "con todos"

Pablo Iglesias ha exteriorizado el debate dentro del partido morado, que tras meses de rechazar cualquier alianza en la que estuviera presente Movimiento Sumar se abre ahora a negociar y baraja la idea de construir las listas mediante un proceso abierto a la ciudadanía

| etiquetas: podemos , pablo iglesias , primarias
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24 comentarios
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Comentarios destacados:    
Fisionboy #2 Fisionboy
Mucho me temo, Pablo... que Podemos ya no existe. Ahora pregúntate cuál es el motivo... y no busques lejos.
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#4 Hynkel
#2 En CyL Podemos ha sacado menos que las ardillas, y no mucho más que el PACMA. Su tiempo ha pasado.

Más les valdría entender que si quieren hacer algo útil por la izquierda, mejor no dividir más el voto.
3 K 33
Wir0s #6 Wir0s *
#4 Cuando has pillado "sillón" cuesta volver a ser un simple mortal, que en política se cobra mas y se trabaja menos (esto aplica a todos los partidos)
1 K 13
#16 Hynkel
#6 Pero aquí la cosa va mucho más allá, no es una persona sino un partido entero. Ciudadanos fue el primero en irse al guano, pero Podemos ni siquiera ha aprovechado que históricamente existe un nicho de voto a la izquierda del PSOE. Han ido de fuertes para marcar terreno, y ahora muchos sondeos les dan 0 diputados en el Congreso.

Ni que decir tiene que Rufián no va a ser el único en presionarles para que no dividan el voto y vayan en coalición o directamente no vayan.
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Alakrán_ #13 Alakrán_
#4 En las europeas han sacado menos que la ardilla.
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#14 disecain
Está claro que vais a saco con vuestra agenda política #1,#2, #3. Etc… ¿Del psoe? ¿Del psoe2, digo sumar?¿del pp?…
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Alakrán_ #18 Alakrán_ *
#14 Agenda política? No será una llamada a no repetir los errores de la última coalición.
Yo no voto traidores. Quisieron ser tránsfugas, tiene sus consecuencias.
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josde #17 josde
#2 Dos que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión. xD
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Alakrán_ #1 Alakrán_
Votos no tienen una mierda, pero quieren imponer sus acérrimos militantes.
2 K 39
d5tas #7 d5tas
#1 baraja la idea de construir las listas mediante un proceso abierto a la ciudadanía
¿De que hablas de los militantes?
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Alakrán_ #12 Alakrán_ *
#7 Hablo de que Podemos tiene una militancia muy fiel, pero que no aporta una mierda de votos.
Si quieres a acabar del todo con el espacio a la izquierda del PSOE solo tienes que poner a Irene Montero de candidata, o a cualquiera de Podemos.
3 K 36
#22 omega7767
#12 la izquierda se va a convertir en residual. Apenas gana unos escaños, tanto Sumar como Podemos. No tienen ningún líder que apele al votante de izquierdas

Ahora vamos a tener Tripartidismo, vamos a disfrutarlo
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founds #23 founds
#12 yo pienso que si se quitaran de enmedio a Pablo, Irene, Ione, y al Dartañan, subirían otra vez, tienen ideas buenas, pero muchos no soportamos a sus dirigentes
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#8 DenisseJoel
Enhorabuena a los irresponsables que siguen metiendo a Podemos en listas conjuntas.
2 K 35
#5 Troll_hunter
Podemos no es un partido que representa a la pluralidad de la izquierda. Es un partido excluyente desafortunadamente. O vas con Podemos o contra Podemos. Mejor que no vaya en coalición si no apoya a los demás partidos de la izquierda en la coalición. Si Podemos cree que debe defender sus ideales en su forma, es legítimo pero no representa el sentir de la izquierda conjunta.
1 K 23
#19 okeil
Pero, ¿Primarias cómo?, ¿cada partido con su lista a hacerse con el poder de la coalición? ... no lo veo, se llama coalición por algo, mejor se negocia, y las primarias que las celebre cada uno en su casa. El problema principal de Podemos son las primarias, pluralidad hasta las primarias, y a partir de ahí, tiranía de los vencedores, y no conviene llevar eso a una posible coalición.
1 K 12
DayOfTheTentacle #20 DayOfTheTentacle
A dinamitar otra vez...
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Ransa #21 Ransa
Espero que no pretendan equiparar sus 500 mil inscritos con los militantes que pagan en el resto de partidos.
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Wir0s #3 Wir0s
De ir de divas a "hablar con todos", ainsss como cambian los tiempos y que forma de quemar un proyecto político en tiempo récord, solo le supera ciudadanos pero aquello se creo por y para dar por culo al independentismo, cuando dejo de ser útil lo quitaron de en medio.
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#9 silzul
#3 "hablar con todos" esto es mentira en todo caso es "hablar con todas" :troll:
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CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
lo que no entiendo es tanta cobertura a un partido y a unos politicos apenas sin representaicon ni peso, es mas, con sus numeros deberian emitir los comunicados por oui-ja
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Noeschachi #15 Noeschachi
#11 Son útiles para agitar la misma guerra cultural que se los llevó por delante. Divide et impera
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#10 jaramero
El podemos de asaltar los cielos fue un éxito mientras que unidas podemos fue un fracaso.

La semilla sigue ahí y hace falta un proyecto que la haga germinar.

A mí me gusta la idea de las listas abiertas de todos los partidos, porque si no ganas en tu casa, ¿cómo esperas ganar fuera?
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#24 Aas59
El PP os va a hacer un monumento.
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menéame