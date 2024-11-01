Podemos negocia una posible coalición en Andalucía junto a IU y Sumar

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado este viernes optimista con la posibilidad de articular una coalición en las autonómicas andaluzas junto a la candidatura de Por Andalucía, de la que forman parte IU y Sumar, pero ha apelado a la discreción en las conversaciones. «Estamos trabajando para que en Andalucía haya una candidatura de izquierda transformadora, lo más fuerte, lo más plural, lo más amplia posible. Y yo soy optimista en el sentido de que podamos articular esta candidatura que sea lo más fuerte...
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El tema es que si se juntan 300 pero sólo consiguen 30 huecos, comen 10 de cada y el resto se come los mocos.
Pero es que si van por separado no van a comer 100 de cada, van a comer 1 de cada y con suerte.
No entiendo por qué no lo ven.
En el PPSOEVOX esto no pasa, porque como son corruptos hasta la médula, si no comes porque no te cae silla, ya te buscarán algo.
Eso sólo es así si te vota la gente. Porque a la hora de hacer coaliciones hay que entender que 50000 votos más 50000 votos pueden no sumar 100000, ya que a mucha gente la coalición no le gustará y no irá a votar. Y eso es precisamente lo que pasa, como ha quedado más que demostrado, con todas las coaliciones donde entra Pablemos.
De la propia noticia:
Preguntado sobre si el acercamiento para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo es con la candidatura de Por Andalucía, integrada por IU y Sumar, o con Adelante Andalucía, ha dicho que esta última «ya ha dejado muy claro que no quiere intentar acuerdos con ninguna otra formación».
Estos pueden ir de libre, tienen patente de corso para los muy burdos ferrerianos, que son anticapitalistas excepto si ese capital es para vender fragatas a régimenes islamistas que cuelgan homosexuales y comenten crímenes de lesa humanidad.
Que ha pasado en otras coaliciones con Podemos? Que paso en la misma andalucia? Muchos egos y luchas de poder… me da que a la izquierda le ira mejor sin la gente de Podemos