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Podemos negocia una posible coalición en Andalucía junto a IU y Sumar

Podemos negocia una posible coalición en Andalucía junto a IU y Sumar

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado este viernes optimista con la posibilidad de articular una coalición en las autonómicas andaluzas junto a la candidatura de Por Andalucía, de la que forman parte IU y Sumar, pero ha apelado a la discreción en las conversaciones. «Estamos trabajando para que en Andalucía haya una candidatura de izquierda transformadora, lo más fuerte, lo más plural, lo más amplia posible. Y yo soy optimista en el sentido de que podamos articular esta candidatura que sea lo más fuerte...

| etiquetas: podemos , negocia , posible , coalición , andalucía , iu , sumar
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Que me quedo sin comé.
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Sergio_ftv #18 Sergio_ftv
#2 Habría que hacer un estudio de los días cotizados por los candidatos de cada partido, igual nos llevamos una sorpresa sobre el hambre.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Esperemos que no... lo que toca montero lo pudré...
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Andreham #4 Andreham
Yo entiendo que esta gente está ahí para comer. Nadie se mete a político para mejorar el país sin cobrar un sueldo.

El tema es que si se juntan 300 pero sólo consiguen 30 huecos, comen 10 de cada y el resto se come los mocos.

Pero es que si van por separado no van a comer 100 de cada, van a comer 1 de cada y con suerte.

No entiendo por qué no lo ven.

En el PPSOEVOX esto no pasa, porque como son corruptos hasta la médula, si no comes porque no te cae silla, ya te buscarán algo.
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#10 DotorMaster
Pero Podemos no se dedica desde hace tiempo a echar pestes de Sumar? Y ahora "posible coalición"?
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Alakrán_ #16 Alakrán_
Podemos resta menos que suma.
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elgranpilaf #6 elgranpilaf *
Vaya cara de loco tiene el de la foto. Parece que va a sacar una sierra mecánica y se va a liar a cortar brazos
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#9 Ovidio
#6 Es el tarado de León. Es inofensivo a la par que muy ridículo
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#6 no es el expresso machiato?
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#15 DotorMaster
#6 Pues se ve que no saben que hay miles de personas que simplemente por eso no les van a votar.
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aruleno #7 aruleno
Si hacer, pueden hacer lo que les de la gana, pero el sistema esta diseñado para premiar las uniones.
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#13 Ovidio
#7 el sistema esta diseñado para premiar las uniones

Eso sólo es así si te vota la gente. Porque a la hora de hacer coaliciones hay que entender que 50000 votos más 50000 votos pueden no sumar 100000, ya que a mucha gente la coalición no le gustará y no irá a votar. Y eso es precisamente lo que pasa, como ha quedado más que demostrado, con todas las coaliciones donde entra Pablemos.
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#7 no siempre... una coalición podemos vox crees que sumaría?
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Guillermo183 #17 Guillermo183
#14 Para una buena película de McBain, sin duda alguna.  media
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
a lo mejó si se unen para el año que vienen les da para sacar un cuarteto para los carnavales de cadiz para el año que viene
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Harkon #1 Harkon *
Que por cierto, los que no quieren unidad son los de Adelante Andalucía, pero a esos no los veréis ametrallados por los medios por ello.

De la propia noticia:

Preguntado sobre si el acercamiento para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo es con la candidatura de Por Andalucía, integrada por IU y Sumar, o con Adelante Andalucía, ha dicho que esta última «ya ha dejado muy claro que no quiere intentar acuerdos con ninguna otra formación».

Estos pueden ir de libre, tienen patente de corso para los muy burdos ferrerianos, que son anticapitalistas excepto si ese capital es para vender fragatas a régimenes islamistas que cuelgan homosexuales y comenten crímenes de lesa humanidad.
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#5 thekeeper
#1 debes de tener acciones en Podemos, es exagerado tu ferreo apoyo a ese partido sin hacer la menor autocritica.

Que ha pasado en otras coaliciones con Podemos? Que paso en la misma andalucia? Muchos egos y luchas de poder… me da que a la izquierda le ira mejor sin la gente de Podemos
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#5 sin duda mejor sin el lastre de podemos.
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Veelicus #19 Veelicus
#5 En algun debate que tuve con el me dio la sensacion de que forma parte de Podemos, no se que puesto o que cargo, pero casi seguro que esta metido en el nucleo o muy cercano, porque es que defiende lo indefendible...
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menéame