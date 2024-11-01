edición general
13 meneos
11 clics
Podemos avisa de que sus diputados votarán en contra de mandar tropas a Ucrania: “No a las guerras por dinero”

Podemos avisa de que sus diputados votarán en contra de mandar tropas a Ucrania: “No a las guerras por dinero”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este miércoles de que su partido votará en contra de que el Gobierno envíe tropas a Ucrania una vez que haya un acuerdo de paz, asegurando que se trata de un conflicto “por dinero”. Así ha respondido en una publicación de la red social ‘X’, a las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recibir a “la mayoría” de grupos parlamentarios del Congreso para buscar respaldo al envío de tropas a Ucrania una vez finalice la guerra iniciada con la invasión rusa.

| etiquetas: podemos , avisa , votarán , contra , mandar , tropas , ucrania
11 2 1 K 141 actualidad
13 comentarios
11 2 1 K 141 actualidad
cosmonauta #2 cosmonauta
En todo caso, dependería del bando.
4 K 36
#4 chavi
Que se saque a votación algo asi sin saber las condiciones ni nada manda huevos.

Ni siquiera hay alto al fuego
2 K 35
#5 nadapasista
#4 Bueno, se esta hablando cuando haya acuerdo de paz, hasta la noticia lo especifica "Ione Belarra, ha avisado este miércoles de que su partido votará en contra de que el Gobierno envíe tropas a Ucrania una vez que haya un acuerdo de paz, asegurando que se trata de un conflicto “por dinero”.
0 K 6
cosmonauta #6 cosmonauta
#5 Cita reveladora. Ni están dispuestos a ayudar en la defensa de Ucrania, ni estarían a favor de ayudar a mantener una paz hipotética.

Hace años que eligieron bando.
2 K 33
Harkon #8 Harkon *
#5 #6 Spoiler: no hay acuerdo de paz siquiera ni en el horizonte, solo están preparando el terreno para mandar tropas, provocar a Putin, que declare la guerra a la OTAN tras esa provocación para luego decir que es que Putin nos ha declarado la guerra y tenemos que entregar Groenlandia a EEUU para que nos proteja

Es patético
2 K 40
#12 pascuaI
#6 Quien parece que no está ayudando mucho a la paz es la UE. Su única ocurrencia es decir que al día siguiente de un acuerdo de paz, o alto el fuego, llenarán Ucrania de tropas, que es precisamente uno de los obstáculos para que Rusia pueda aceptar tal acuerdo o alto el fuego. Parecería que quieran evitar que se llegue a un cese de las hostilidades a corto plazo (cosa que se puede llegar a entender: si realmente se creen lo de que Rusia va a invadir la UE cuando quede libre en Ucrania, pues normal que prefieran que antes acaben con todos los ucranianos que queden).
0 K 6
#10 chavi
#5 se esta hablando cuando haya acuerdo de paz
Pues cuando haya ese acuerdo de paz, hablamos.
No se puede acordar nada sin saber las condiciones.
0 K 12
#11 wictor69
#5 todas las guerras son por dinero
0 K 8
#7 jaramero
Por estas cosas sigo votando a Podemos.

Gracias y seguid ahi!!!
1 K 21
Harkon #9 Harkon
#7 :hug: :hug: :hug:
0 K 14
Harkon #1 Harkon
Tendrán que votarlo con el PP y Vox, pero luego no se qué de la pinza de Podemos con PP y Vox, es que te tienes que descojonar.

PD: Cuando empiecen a llegar los cadáveres a ver como sus prosélitos lo justifican
0 K 14
estemenda #13 estemenda
“No a las guerras por dinero” :shit:
Todas las guerras son por dinero.
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
lo veo bien, con las que se nos viene lo que nos faltaba era eso, va llegando los momentos que cada perro se lama su cipote :popcorn:
0 K 7

menéame