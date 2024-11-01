Podemos avisa de que sus diputados votarán en contra de mandar tropas a Ucrania: “No a las guerras por dinero”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este miércoles de que su partido votará en contra de que el Gobierno envíe tropas a Ucrania una vez que haya un acuerdo de paz, asegurando que se trata de un conflicto “por dinero”. Así ha respondido en una publicación de la red social ‘X’, a las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recibir a “la mayoría” de grupos parlamentarios del Congreso para buscar respaldo al envío de tropas a Ucrania una vez finalice la guerra iniciada con la invasión rusa.