Podemos avisa de que sus diputados votarán en contra de mandar tropas a Ucrania: “No a las guerras por dinero”

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avisado este miércoles de que su partido votará en contra de que el Gobierno envíe tropas a Ucrania una vez que haya un acuerdo de paz, asegurando que se trata de un conflicto “por dinero”. Así ha respondido en una publicación de la red social ‘X’, a las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recibir a “la mayoría” de grupos parlamentarios del Congreso para buscar respaldo al envío de tropas a Ucrania una vez finalice la guerra iniciada con la invasión rusa.
Ni siquiera hay alto al fuego
Hace años que eligieron bando.
Es patético
Pues cuando haya ese acuerdo de paz, hablamos.
No se puede acordar nada sin saber las condiciones.
Gracias y seguid ahi!!!
PD: Cuando empiecen a llegar los cadáveres a ver como sus prosélitos lo justifican
Todas las guerras son por dinero.