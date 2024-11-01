edición general
Podemos advierte de que los aliados de Trump, PP y Vox, abren la puerta a una 'Marcha Verde' sobre Canarias

“Cuando se rompe el principio de legalidad internacional fuera, se debilita aquí también. Lo que hoy se permite en Caracas, mañana puede ocurrir en Canarias si hay intereses en juego” La formación recuerda que el único freno real a estas “ambiciones” es el marco del derecho internacional.

Pues a ver, es totalmente creíble la analogía.

Y en cuanto Trump tenga la agenda algo más libre, Ceuta y Melilla pasarán automáticamente a ser Marruecos, por sus cojones.

Eso es seguro.
#2 Y aunque a muchos les moleste Podemos no suele equivocarse, por lo menos en esto.
#2 ¿y qué cojones le importa a Trump Ceuta y Melilla? Si ni siquiera a Marruecos le interesa tenerlas, les beneficia más tener una frontera terrestre con España, otra cosa es que algún Marroquí lo quiera por ideas nacionalistas pero ¿interes? Ninguno.
¿Van a caminar sobre las aguas del Atlantico?
#1 No te has enterado que tiene un portaviones grande, muy muy grande, que ya ha terminado su trabajo
#7 Tronchador.
#4 No se te olvide que el portaaviones va acompañado de la verdadera flotilla de la libertad.
#4 Eso seria procedente si hubiesen hablando del Maine.
Si Trumpo dice que Canarias para Marruecos, Babascal y Narcofrijolito asienten.
#8 Pues cuando Trumpo dijo que el Sáhara para Marruecos, el único que asintió fue el líder del clan del Peugeot
Los últimos hombrecillos verdes de la historia contemporánea aparecieron en la invasión de Crimea. No les vimos ponerse muy divinos entonces.
conociendolos, si son marroquies haciendole el pasillo y aupandolos diciendo "no es vuestra culpa amego, es el yanky que te obliga* :troll:
Como dicen por ahí, antes de Canarias, se anexionan Ceuta y Melilla.

No hace falta que Podemos se ponga creativo con Canarias, ya empresas alemanas en la isla están desembarcando a sus ciudadanas, muchas de ellas jóvenes en edad de "criar".

Deslocalización de trabajadores con colonización incluida, dos en uno.

No se cómo no está regulado.

Y aparte suma a los "nómadas digitales" y el turismo.

¿Que nos queda a las gente de esta Tierra? Ah si!: los caciques de turno que miran hacia otro lado.

A ver si aterrizan un poquito los de Podemos que los veo despistados.
