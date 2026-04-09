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La pobreza infantil en España, al nivel de Rumania y Bulgaria: uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión

La pobreza infantil en España, al nivel de Rumania y Bulgaria: uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión

Tener hijos multiplica el riesgo de caer en la pobreza, que se dispara en familias monoparentales, migrantes y numerosas: “Voy arrastrando deudas y siempre tengo esa angustia”

| etiquetas: pobreza , infantil , españa , nivel , rumania , bulgaria , tres , niños , ries
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39 comentarios
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Comentarios destacados:          
Golan_Trevize #20 Golan_Trevize
#17 ¿Cambiarlo a quién? ¿A Feijoo y/o Abascal? ¿Para que pase del "uno de cada tres" a "cinco de cada tres" en un periquete?

No, gracias.
3 K 63
Dragstat #24 Dragstat *
#17 pienso lo mismo que #20, cambiar de Málaga a Malagón va a empeorar las cosas. Y añado que el gobierno ha fracasado estrepitosamente en este aspecto, mayormente por la parte de derechas que es el PSOE, aunque la otra parte tampoco se ve que tenga las ideas muy claras y vaya a tomar medidas contundentes, entre otras razones porque las Comunidades y Ayuntamientos tienen muchas transferencias en vivienda y porque enfrentarse al capital en este asunto es bastante peliagudo. No creo que nadie se atreva hasta que empeore tanto que aparezcan otros intereses contrapuestos. Es un bien de primera necesidad, y no hay problema en tener varias viviendas, pero el número excesivo de ellas debería de ser gravado exponencialmente.
1 K 36
Mesto #1 Mesto *
La verdadera España de Sánchez.m y su gobierno progresista.
7 K 60
#4 woke
#1 si importamos pobreza, tenemos + pobreza.
5 K 54
josde #18 josde
#4 Y si no importamos que tenemos ?,
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Huaso #29 Huaso *
#2 #1 #4 Tergiversando con los datos en la mano:

Del 2011 al 2016 gobernó el PP con un tal M.Rajoy de presidente.

Ahora haced el favor de mirar la gráfica del mismo artículo.  media
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#34 El_dinero_no_es_de_nadie
#29 #30 Pues se ve como baja en picado entre 2014 y 2018.
Después de la herencia que dejó Zapatero es todo un logro
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Huaso #35 Huaso *
#34 no. El artículo habla de la infantil. El gráfico está separado por grupos de edad. Y tú te refieres al grupo de +65 años.

En cualquier caso, el riesgo de pobreza infantil ha fluctuado entre el 30% y el 35% en las 2 décadas que muestran los datos. Actualmente estamos en un 33%. Sinceramente, hacer bombo de este dato con la intención de señalar catástrofe del actual gobierno me parece falaz. Ojo, sin restarle importancia al asunto.
0 K 11
#37 El_dinero_no_es_de_nadie
#35 No, he mirado la linea roja, menores de 18 años.
Fijate cómo baja entre 2014 y 2018, y después sólo sube.
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Huaso #36 Huaso
#33 go to #29 y menos bulos
0 K 11
Mesto #39 Mesto
#29 Qué tu argumento para defender al gobierno sea “en la crisis mundial del 2012 estuvimos peor” ya deja claro el nivel.
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Kantinero #8 Kantinero
#1 Como que a los derechuzos os importan los pobres, cada día subís un grado más en la hipocresía
9 K 98
Io76 #27 Io76
#8 Sí que les importan, la existencia de pobres es necesaria para que los suyos puedan explotar y abusae de la gente.
5 K 59
ContracomunistaCaudillo #33 ContracomunistaCaudillo
#8 "derecha mala, izquierda buena" mientras Sánchez te la clava por detrás. Hay que ser cornudo.
4 K 12
#10 Almirantecaraculo
#1 cuales son los principales motivos de esa pobreza?
-Salarios? Que hace la patronal?
-Vivienda? Materia de las comunidades, casi todas del PP dicho sea se paso, pero el PSOE es más de lo mismo.
-Combustibles y precios... No querrás intervenir el mercado como un comunista?
Que el PSOE es una mierda ya lo sabemos, que es el menor de los males dado el actual y realista panorama político de este país, también.
6 K 80
Mesto #12 Mesto *
#10 Si vienes a decir que Sánchez + Sumar + ERC + Bildu no son responsables ni pueden hacer nada entonces lo mejor es disolver el Gobierno y quitarles los sueldos.

Vamos a seguir en la mierda igual pero Al menos eso que nos ahorramos.
4 K 7
Huaso #26 Huaso
#12 falacia
1 K 31
Dragstat #14 Dragstat *
#1 #2 #3 lo que dice #5, la derecha se masturba con esto viendo el fracaso de Sánchez, que es derecha, cuando a los otros dos, PP y Vox, no solo les importa menos todavía, sino que en vez de no hacer nada se dedican a perpetuar aún más la situación, porque evidentemente están del lado del pelotazo y el negocio por encima de las personas. Los de más a la derecha todavía no va a arreglar esto, al contrario, su objetivo debe ser maximizarlo. Como mucho regularlo para no matar a la gallina de los huevos de oro, que son los inquilinos.
1 K 36
Mesto #17 Mesto
#14 Entonces entiendo que reconoces el fracaso del gobierno progresista y compartes que hay que cambiar de gobierno, no?
2 K 9
#30 Nusku *
#1 No te engañes, el pico histórico fue en la era Rajoy, el mismo gráfico te lo indica (2014-2015)

Eso no quita que sea un mal endémico en España.
2 K 31
#3 woke
ya están los fascistas inventando bulos... Con lo bien que se vive en españa
6 K 43
josde #21 josde *
#3 La frontera esta abierta al que no le guste nadie lo va a detener.
Ademas como dicen algunos por aqui, es muro de pago.
1 K 31
#5 Leon_Bocanegra
Porno para la derechusma!
A masturbarse todos en grupo.
2 K 42
Mesto #6 Mesto
#5 Son las políticas que tú defiendes así que estarás contento con el envío.
4 K 7
#9 Leon_Bocanegra
#6 tú no tienes ni puta idea de las políticas que yo defiendo. Pero no quiero cortarte el rollo. Disfruta hombre.
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#23 luckyy
#6 ah, bueno... Lo tuyo ws mas la guerra!
0 K 12
Huginn #19 Huginn *
Pastora Ndong tiene 39 años y está agotada. “Todos los meses voy arrastrando deudas y siempre tengo esa angustia”, dice esta madre de seis hijos.

Bueno, me callo...
2 K 41
Expat_Guinea_Ecuatorial #38 Expat_Guinea_Ecuatorial
#19 Lastima que el gobierno no pueda aprobar presupuestos (y que realmente les da igual no poder hacerlo) o pronto podria conseguir 200 euros al mes por hijo
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Golan_Trevize #13 Golan_Trevize
Me gustaría conocer la opinión de @BoosterFelix
1 K 21
Cuñado #15 Cuñado
#13 No creo xD
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#16 Leon_Bocanegra
#13 más o menos lo que pone en el post 7 pero dándole muchas vueltas a lo mismo y repitiendo mucho "monarquía, pobreza, vuestros votos y vuestras proles"
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#22 condeChocula
#16 mis dieses al resumen :hug:
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Dragstat #31 Dragstat
#28 no, pero es lo que pienso. Las cosas han cambiado. Antes cualquier persona, independientemente de su origen; y viniese de donde viniese, aspiraba a una vivienda simplemente con su trabajo, sin ayudas y de la nada. Hasta con el trabajo más básico. Estoy harto de ver que las nuevas generaciones no pueden acceder al bien más básico para formar una familia, que es un hogar. Es un engaño y un fracaso de la sociedad. Que se merece quedarse sin hijos. Que los traigan importados.
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Dragstat #7 Dragstat
"el alquiler se lleva casi el 60% de su presupuesto"

Primero deberían de especificar que vivir de alquiler multiplica el riesgo de caer en la pobreza. Y luego si a eso le sumas tener niños, se multiplica más. Es la no propiedad el primer factor.

Ha llegado un punto en el que en Occidente es ser un inconsciente tener hijos sin tener vivienda en propiedad, e incluso tenerlos sin tener claro que en 30 años se les vaya a poder proveer a cada uno de ellos de ayuda para al menos la entrada de una. En cuanto se aprenda esto, solo las familias con recursos las tendrán. El resto importados mientras no se arregle esto.
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borteixo #28 borteixo
#7 supongo que vienes de familia adinerada para permitirte decir algo así
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#11 woke
no puede ser porque los rumenos se han ido a su país. Conclusión: en Rumania se vive mejor
2 K 19
#25 Nusku *
Que sí, que tenemos un problema de paro, vivienda y precariedad brutal que castiga a las familias, pero coger un indicador diseñado para medir diferencias internas de ingresos y usarlo para decir que España está al mismo nivel que Bulgaria o Rumanía es un clickbait de manual.

En Bulgaria y Rumanía la peña está en esa tasa porque hay privación material severa (pobreza de la de verdad).

En cambio en España, la tasa está por las nubes fundamentalmente por el paro crónico que tenemos y la precariedad laboral.
1 K 16
#32 Borgiano
El cobete
0 K 7

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