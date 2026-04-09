La pobreza infantil en España, al nivel de Rumania y Bulgaria: uno de cada tres niños está en riesgo de exclusión

Tener hijos multiplica el riesgo de caer en la pobreza, que se dispara en familias monoparentales, migrantes y numerosas: “Voy arrastrando deudas y siempre tengo esa angustia”
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No, gracias.
Del 2011 al 2016 gobernó el PP con un tal M.Rajoy de presidente.
Ahora haced el favor de mirar la gráfica del mismo artículo.
Después de la herencia que dejó Zapatero es todo un logro
En cualquier caso, el riesgo de pobreza infantil ha fluctuado entre el 30% y el 35% en las 2 décadas que muestran los datos. Actualmente estamos en un 33%. Sinceramente, hacer bombo de este dato con la intención de señalar catástrofe del actual gobierno me parece falaz. Ojo, sin restarle importancia al asunto.
Fijate cómo baja entre 2014 y 2018, y después sólo sube.
-Salarios? Que hace la patronal?
-Vivienda? Materia de las comunidades, casi todas del PP dicho sea se paso, pero el PSOE es más de lo mismo.
-Combustibles y precios... No querrás intervenir el mercado como un comunista?
Que el PSOE es una mierda ya lo sabemos, que es el menor de los males dado el actual y realista panorama político de este país, también.
Vamos a seguir en la mierda igual pero Al menos eso que nos ahorramos.
Eso no quita que sea un mal endémico en España.
⦁ Pedro Sánchez: La economía española ya no va como una moto, ahora va como un cohete. España avanza en la buena dirección frente a las profecías y los bulos de una oposición tan apocalíptica como desnortada.
⦁ María Jesús Montero, Ministra de Hacienda: "Se lo confirmo. La economía va como un cohete"
Ademas como dicen algunos por aqui, es muro de pago.
A masturbarse todos en grupo.
Bueno, me callo...
Primero deberían de especificar que vivir de alquiler multiplica el riesgo de caer en la pobreza. Y luego si a eso le sumas tener niños, se multiplica más. Es la no propiedad el primer factor.
Ha llegado un punto en el que en Occidente es ser un inconsciente tener hijos sin tener vivienda en propiedad, e incluso tenerlos sin tener claro que en 30 años se les vaya a poder proveer a cada uno de ellos de ayuda para al menos la entrada de una. En cuanto se aprenda esto, solo las familias con recursos las tendrán. El resto importados mientras no se arregle esto.
En Bulgaria y Rumanía la peña está en esa tasa porque hay privación material severa (pobreza de la de verdad).
En cambio en España, la tasa está por las nubes fundamentalmente por el paro crónico que tenemos y la precariedad laboral.