El PNV advierte de que si no "se detiene la hemorragia de escándalos" del PSOE tendrá que haber elecciones

Aitor Esteban (PNV) advirtió de que si el PSOE no frena la sucesión de escándalos, Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas, ya que la situación es insostenible. Señaló preocupación por detenciones, procesamientos, presuntas mordidas y actitudes machistas, que transmiten agotamiento político. Sumó la falta de presupuestos y las mayorías negativas en el Congreso, y dudó de que el Gobierno llegue a 2027.
Entonces no hay de qué preocuparse no? El PSOE del gobierno todo bien y cualquier cuestión es cosa de fachas que ha de ser ignorado.
La próxima vez que lea fuera de MNM algo de corrupción, mordidas o escándalos relacionados, aunque sea tangencialmente, ya sabemos que es bulo ultraturboderechista.
Pedro Guapo!!!
Y con el PNV cuidado, que no les cuesta nada dejarte vendido como le hicieron a Rajoy. Siempre al sol que mas calienta.
Disfrutad lo votado.
Las elecciones serán en 2027 porque nadie quiere a PP+Vox en el gobierno central, quién fuerce las elecciones será el culpable y lo saben.
el psoe da asco pero al menos no es el Mal
Zozoak beleari ipurbeltz.