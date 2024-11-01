El PNV advierte de que si no "se detiene la hemorragia de escándalos" del PSOE tendrá que haber elecciones

Aitor Esteban (PNV) advirtió de que si el PSOE no frena la sucesión de escándalos, Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas, ya que la situación es insostenible. Señaló preocupación por detenciones, procesamientos, presuntas mordidas y actitudes machistas, que transmiten agotamiento político. Sumó la falta de presupuestos y las mayorías negativas en el Congreso, y dudó de que el Gobierno llegue a 2027.