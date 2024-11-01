edición general
El PNV advierte de que si no "se detiene la hemorragia de escándalos" del PSOE tendrá que haber elecciones

Aitor Esteban (PNV) advirtió de que si el PSOE no frena la sucesión de escándalos, Pedro Sánchez debería convocar elecciones anticipadas, ya que la situación es insostenible. Señaló preocupación por detenciones, procesamientos, presuntas mordidas y actitudes machistas, que transmiten agotamiento político. Sumó la falta de presupuestos y las mayorías negativas en el Congreso, y dudó de que el Gobierno llegue a 2027.

escuadron #1 escuadron
No sé de qué escándalos habla este señor. Aquí en MnM sólo leo trapacerías de la malvada derecha, pero del PSOE no veo dichos escándalos.
12 K 135
#2 alkalin
#1 No hay mas ciego que el que no quiere ver.
4 K 53
Skiner #9 Skiner
#1 #2 El dicho correcto reza así: "No hay peor ciego que el que no quiere ver"
1 K 22
sotillo #20 sotillo
#2 Montoro
0 K 10
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#1 así le va a la página.
4 K 39
#10 alkalin
#8 Bastante bien le va, aún con la oposición de sus responsables.
0 K 7
sotillo #21 sotillo
#8 Mientras quede un comunista de pie es suficiente
0 K 10
Macnulti_reencarnado #23 Macnulti_reencarnado
#21 me alucina que en el 2025 haya gente que se confiese comunista sin avergonzarse.
2 K 31
sotillo #26 sotillo
#23 Por qué te ha comido el coco el franquismo y los yankis, además ¿Qué es comunismo hoy día? Tienes discursos de los hermanos Kennedy que hoy dia estarían a la izquierda de Podemos
0 K 10
Macnulti_reencarnado #28 Macnulti_reencarnado
#26 galán, yo tenía 2 años cuando murió paquito. No compro burras, prueba con otro.
0 K 8
g3_g3 #29 g3_g3
#23 Confunden ser comunista con ser paguitero.
1 K 21
Macnulti_reencarnado #31 Macnulti_reencarnado
#29 yo creo que no lo confunden, pero defienden su parásita forma de vida.
0 K 8
fofito #16 fofito
#1 Para el PNV escándalo es todo aquello que pueda restarle apoyos y dárselo a otras derechas
0 K 11
escuadron #18 escuadron
#16 ahhh entiendo.
Entonces no hay de qué preocuparse no? El PSOE del gobierno todo bien y cualquier cuestión es cosa de fachas que ha de ser ignorado.
La próxima vez que lea fuera de MNM algo de corrupción, mordidas o escándalos relacionados, aunque sea tangencialmente, ya sabemos que es bulo ultraturboderechista.
Pedro Guapo!!!
1 K 23
sotillo #22 sotillo
#18 No exactamente, viendo los destrozos en las comunidades del pp y el destrozo en las ciudades que gobierna incluso los de Sánchez siguen siendo la mejor opción o la unica
0 K 10
escuadron #30 escuadron
#22 tienes razón. Por eso tenemos que silenciar cualquier desmán del PSOE, no vaya a ser que haya despistados que no piensen en las consecuencias de restarle crédito a Pedro el guapo
0 K 12
Catacroc #3 Catacroc *
En lenguaje PNV se traduce como: De lo mio que? Cuando me vas a aprobar alguna prebenda?
Y con el PNV cuidado, que no les cuesta nada dejarte vendido como le hicieron a Rajoy. Siempre al sol que mas calienta.
3 K 45
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
y quién va a poner a vuestros dirigentes en cargos de grandes empresas como Timofónica?
1 K 27
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Si no se detiene. Todo lo que ha salido hasta ahora es asumible.
Disfrutad lo votado.
2 K 26
sotillo #25 sotillo
#7 Entre esto y lo de Montoro estoy agradecido, fíjate que estoy por renunciar a décadas de principios y hacer voto útil
0 K 10
Torrezzno #13 Torrezzno
Elec que?
0 K 20
Ainhoa_96 #14 Ainhoa_96
Jajaja, ni de coña el PNV va a mover un dedo, igual que Junts.

Las elecciones serán en 2027 porque nadie quiere a PP+Vox en el gobierno central, quién fuerce las elecciones será el culpable y lo saben.
0 K 11
#15 mariopg *
elecciones para qué??? para que ganen los de Montoro? o los que se quedaron con el dinero de la Dana?
el psoe da asco pero al menos no es el Mal
0 K 8
CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
el espiritu de santoña siempre presente :troll: :troll: :troll:
0 K 7
#17 ZamoraBigote *
Al margen de que a Pedrito le queda medio Teleberri. Esteban preside un partido corrupto, amiguista, clientelista y estructuralmente mafioso con el que llevamos más de 40 años en Euskadi.

Zozoak beleari ipurbeltz.
0 K 7
#6 dclunedo
Peseteros Nazis Vascos
0 K 6
Barney_77 #11 Barney_77
#6 Ostras, pero no formaban parte de bloque de investidura del gobierno más progresista de la historia?
1 K 29
Capaza #4 Capaza
La posición de Aitor Esteban es complicada porque en el gobierno de Rajoy no tuvo inconveniente en apoyar los presupuestos al PP y despues la moción de censura junto al PSOE. Al final Sanchez seguirá gobernando porque impone mas el miedo a VOX que los escandalos en el PSOE, pero el PNV podria proponer ir a una moción de censura antes de 2027 con la condicion de que se convoquen elecciones inmediatamente lo que obligaria a Sanchez a elegir entre salir del parlamento con una moción o de forma mas honrosa en las urnas.
0 K 6
#12 encurtido
#4 La situación es que con el PP no podía hacer pactos porque sin VOX no le suma para mayoría. Pero en el minuto 0 de haber posibilidad de sacar una mayoría de investidura PP+PNV e incluso Junts, esta saldrá adelante.
0 K 7
sotillo #24 sotillo
#12 Está el pp como para atraer a nadie, como no los pesqué en una riada y los muertos no votan
0 K 10

