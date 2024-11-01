edición general
16 meneos
127 clics
Piratean mi libro e investigo el extraño negocio detrás de las shadow libraries

Piratean mi libro e investigo el extraño negocio detrás de las shadow libraries  

El otro día me llegó un mensaje de un seguidor que decía lo siguiente: "Bro, tu libro está en Anas Archive." Busqué rápidamente en Google Anas Archive, pero no encontré la web, solo un post de Reddit y una página en la Wikipedia. A través de Wikipedia encontré unos enlaces con los que pude acceder a la susodicha página. Ahí estaba. Anas Archive, el último bastión del conocimiento humano, libros, documentos y estudios científicos preservados en forma de archivos torrent y descargas directas. Busqué mi libro, El Club Sigma, y ahí lo encontré. En

| etiquetas: piratean , libro , investigo , shadow libraries , annas archive , lord draug
13 3 0 K 158 cultura
18 comentarios
13 3 0 K 158 cultura
Comentarios destacados:    
Connect #1 Connect
Me fascina que un tipo que diga Bro, se lea un libro. Todavía hay esperanza!

Y me fascina que haya trapicheo de libros. Joder, es para echarse a llorar. No todo son videojuegos, series y música. La lectura también está ahí! :-)

Bro! Tu libro es objeto de deseo!
6 K 60
Ludovicio #5 Ludovicio
#1 El "Bro" actual no es distinto del "tío" anterior.
2 K 28
crycom #18 crycom
#5 Pero el que dice bro ahora, en media, sí es distinto del que decía tío antes, en media.
0 K 10
#17 Robe7064 *
#1 Tsundoku digital. Un amigo dice que tiene más libros descargados que los que podría leer en varias vidas al ritmo de 1 por semana.

es.wikipedia.org/wiki/Tsundoku
1 K 18
#12 capitan.meneito
#3 todo está en emule.
2 K 38
Ludovicio #6 Ludovicio
#3 Desde luego :hug:
1 K 25
#11 candonga1
#3 Y lo bien que funciona con la llegada de la fibra.
0 K 20
#2 candonga1
Pero si lo tienes colgado hasta en el Emule!!!
0 K 20
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 Quillo, ¿pero es que en 2026 todavía hay quien usa el emule? :-O :-O
0 K 11
Cabre13 #7 Cabre13
#3 Yep.
0 K 10
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#3 no van a tirar el Pentium 4...
0 K 8
Aokromes #13 Aokromes
#3 #8 cualquiera que busque contenido raro o antiguo usa emule y para contenido moderno, tambien.
0 K 10
astronauta_rimador #9 astronauta_rimador
#3 es donde está el Underground.
0 K 9
BastardWolf #10 BastardWolf *
#9 el porno el porno, dilo claramente
0 K 12
Golan_Trevize #14 Golan_Trevize
Madremía (esto va por todos los que me habéis respondido, pero como sois muchos no os referencio :hug: ). De verdad pensaba que el emule estaría muerto desde por lo menos los 200x...
0 K 11
#15 candonga1 *
#14 Nunca ha funcionado tan bien y tan rápido como ahora.
0 K 20
Aokromes #16 Aokromes
#14 :troll:  media
0 K 10

menéame