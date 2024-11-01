Piratean mi libro e investigo el extraño negocio detrás de las shadow libraries  

El otro día me llegó un mensaje de un seguidor que decía lo siguiente: "Bro, tu libro está en Anas Archive." Busqué rápidamente en Google Anas Archive, pero no encontré la web, solo un post de Reddit y una página en la Wikipedia. A través de Wikipedia encontré unos enlaces con los que pude acceder a la susodicha página. Ahí estaba. Anas Archive, el último bastión del conocimiento humano, libros, documentos y estudios científicos preservados en forma de archivos torrent y descargas directas. Busqué mi libro, El Club Sigma, y ahí lo encontré. En