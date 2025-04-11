Pillan a una mujer en Francia a 168 kilómetros por hora en un Twingo

Los gendarmes anunciaron la retirada inmediata del permiso, obtenido apenas un año y medio antes, así como la inmovilización y posible incautación del coche. La infractora conducía un Renault Twingo de primera generación, un modelo urbano con motor de 75 CV cuya velocidad máxima homologada ronda precisamente los 168 km/h, según las fichas técnicas del vehículo. La lluvia agravaba las condiciones, ya que para los conductores noveles el límite se reduce a 100 km/h en caso de meteorología adversa.
| etiquetas: pillan , mujer , francia , 168 km/h
-Sabe usted a qué velocidad iba?
- Si, a 200km/h, me va a multar?
-No si me vendes el Twingo
Con una pequeña pendiente descendiente y viento de cola se alcanza el tope, iba "pie a tabla"
Con un Dacia Logan alquilado motor 0,9 75 CV y peor resistencia aerodinámica, 4 personas y maletas he ido a 160 desde Munich a Núremberg en los tramos libres. No es para tanto
No es el primer coche que el velocímetro marca cualquier cosa, menos la velocidad real.
#12 los primeros no tenían 75 CV, eran de 55. El de 75 CV es ya de este milenio y se produjo desde 2001 hasta 2012, es decir tendría máximo 25 años si fuera de los primeros 16v o si era de los recientes, 14