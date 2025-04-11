edición general
6 meneos
44 clics
Pillan a una mujer en Francia a 168 kilómetros por hora en un Twingo

Pillan a una mujer en Francia a 168 kilómetros por hora en un Twingo

Los gendarmes anunciaron la retirada inmediata del permiso, obtenido apenas un año y medio antes, así como la inmovilización y posible incautación del coche. La infractora conducía un Renault Twingo de primera generación, un modelo urbano con motor de 75 CV cuya velocidad máxima homologada ronda precisamente los 168 km/h, según las fichas técnicas del vehículo. La lluvia agravaba las condiciones, ya que para los conductores noveles el límite se reduce a 100 km/h en caso de meteorología adversa.

| etiquetas: pillan , mujer , francia , 168 km/h
5 1 1 K 71 actualidad
13 comentarios
5 1 1 K 71 actualidad
Comentarios destacados:    
#6 Leon_Bocanegra *
- Buenos días señor agente, algún problema?

-Sabe usted a qué velocidad iba?

- Si, a 200km/h, me va a multar?

-No si me vendes el Twingo
3 K 48
cocolisto #1 cocolisto
Lo de incautación del coche es lo más efectivo.Cuantos accidentes se evitarían si a los conductores de riesgo les dejaran sin coche.
1 K 36
RanaPaca #4 RanaPaca
#1 la incautación del coche será en este caso para estudiar cómo leñes se ha conseguido poner ese coche a esa velocidad
16 K 199
#8 Toponotomalasuerte
#4 a eso venía yo. Iba cuesta abajo y debe de estar bien alimentada.
1 K 18
keiko_san #5 keiko_san
Muy fan de las etiquetas. Solo ha faltado twingo
1 K 18
#7 exeware
La novia de Pique?
0 K 10
Black_Txipiron #10 Black_Txipiron
relacionada: www.infobae.com/espana/2025/04/11/un-hombre-encuentra-su-coche-a-la-ve vamos, que no se andan con tonterías.
0 K 10
#2 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Deberían estudiar ese motor.
0 K 8
#9 EISev
#2 pero si ya lo dice la entradilla, 75 CV y velocidad máxima homologación 168km h

Con una pequeña pendiente descendiente y viento de cola se alcanza el tope, iba "pie a tabla"

Con un Dacia Logan alquilado motor 0,9 75 CV y peor resistencia aerodinámica, 4 personas y maletas he ido a 160 desde Munich a Núremberg en los tramos libres. No es para tanto
0 K 15
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

No es el primer coche que el velocímetro marca cualquier cosa, menos la velocidad real.
0 K 19
#13 EISev
#11 en mi caso los 160 los pillaba, porque grabé la ruta con el móvil y es la velocidad registrada por el GPS

#12 los primeros no tenían 75 CV, eran de 55. El de 75 CV es ya de este milenio y se produjo desde 2001 hasta 2012, es decir tendría máximo 25 años si fuera de los primeros 16v o si era de los recientes, 14
0 K 15
devilinside #12 devilinside
#9 Hombre el coche tiene casi veinte años en el mejor de los casos (si fuese de los últimos fabricados; si fuese de los primeros tendría 36 añitos) y no creo que el motor haya mejorado precisamente en ese tiempo
0 K 11
Gadfly #3 Gadfly
Se lo compro!
0 K 6

menéame