Pillan a una mujer en Francia a 168 kilómetros por hora en un Twingo

Los gendarmes anunciaron la retirada inmediata del permiso, obtenido apenas un año y medio antes, así como la inmovilización y posible incautación del coche. La infractora conducía un Renault Twingo de primera generación, un modelo urbano con motor de 75 CV cuya velocidad máxima homologada ronda precisamente los 168 km/h, según las fichas técnicas del vehículo. La lluvia agravaba las condiciones, ya que para los conductores noveles el límite se reduce a 100 km/h en caso de meteorología adversa.