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Pilar Baselga celebra la absolución por llamar "Begoño" a la esposa del presidente del Gobierno: "¡Se puede decir y no es delito!"

Pilar Baselga celebra la absolución por llamar "Begoño" a la esposa del presidente del Gobierno: "¡Se puede decir y no es delito!"

La agitadora ultra publicó un vídeo posteriormente eliminado en su canal de Telegram asegurando que la sentencia —que no es firme— la absuelve y que "no hay condena en costas, ni multa"

| etiquetas: pilar baselga , begoño , delito
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Sinfonico #2 Sinfonico *
Ahora ya podemos llamar transexual a la jueza y no debe ofenderse....no es delito!
8 K 106
#3 Alcalino
#2 no, no puedes, tú no tienes fachapass
3 K 45
#7 mcfgdbbn3 *
#2: O alcohólica, cocainómana, drogadicta... total, ya que estamos, no nos cortemos... pero como dice #3, sin #fachapass el Indubio Pitorreo va en contra de ti. Espero que lo recurran hasta donde se pueda, porque es un asunto grave y tal vez en instancias superiores no se atrevan a aplicar el #indubio_pitorreo, no sea que la jurisprudencia se les vuelva en contra.

Y por si acaso me denuncian el mensaje, diré que ni es sátira, ni va en serio, simplemente plantea un escenario hipotético, pero en ningún caso pretende reflejar los hábitos de salud de esa "persona", que tengo mejores cosas que hacer que ir a declarar a la AN.
2 K 37
#5 Eukherio
#2 Ve a la tele a decir que anda metida en casos de narcotráfico en Marruecos y a ver si no pillas prisión.
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Cantro #16 Cantro
#2 y también a Pilar.
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Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Qué valiente ahora y cómo se cagó en las bragas cuando la imputaron.
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Mangione #6 Mangione
Mueven la raya más que cuando se las hacen en el baño... xD
1 K 19
ur_quan_master #12 ur_quan_master
¡ Se fuerte Pilaro!
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#8 laruladelnorte
Que una sentencia no sea firme significa que la resolución judicial puede ser recurrida (apelada) ante un tribunal superior, por lo que no es definitiva ni inmodificable. Esto implica que el conflicto sigue abierto, permitiendo revisar, modificar o anular la decisión, a diferencia de una sentencia firme (o sentencia irrecurrible) que ya ha agotado todos los recursos.

Daría algo por ver como se le borraba esa sonrisa de hiena de los labios.
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#10 ManTK
Y si decimos gilipo... no es delito.
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CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
vamos, un carapolla pues
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Andreham #15 Andreham *
Primera vez en mi vida que oigo "la trotona de Pontevedra"; pero por ejemplo de uno de tus amos sí podemos decir que su familia tiene un gen especial maravilloso porque ahí los tienes, registrador de la propiedad más joven de la historia de España, la hermana también registradora, el hermano notario... ¡Y el padre juez durante los tiempos del Generalisimo!

Esto va para #_4 que le gusta mucho soltar conversaciones más falsas que una moneda de 3 euros pero no le gusta que le desmonten la fantasía.
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Aquí cagándome en los muertos del poder judicial que ha absuelto a este ser que no hacía más que insultar a la esposa del presidente llamándola "Begoño".
—Pero Gonzalo, ¿no te pasaste tú toda la legislatura de Rajoy llamándolo "La trotona de Pontevedra" por todas partes? De hecho, si busco tus comentarios con tal apelativo en el menéame, me salen ciento setenta y ocho mil resultados...
—¡Cierra el pico, puto facha! ¿no ves que no es lo mismo?
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#11 mcfgdbbn3 *
#4: Yo jamás he usado esa palabra, ni ahora ni en la cuenta que tenía antes de que me la borraran por un comentario irónico a los ojos de un moderador literalista. Puedes comprobarlo cuando quieras.

¿Puedo decir que la sentencia es un error, especialmente de cara a la lucha contra los insultos en el ámbito escolar? A ver cómo le dices a un chico que no falte al respeto a sus compañeros si esta tía lo da como algo legal, por la ayuda de una jueza a la que ese problema parece importarle entre…   » ver todo el comentario
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MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#11 Está blanqueando a esa basura de personaje. Que no está bien andar con ese tipo de insultos está claro, pero darle la misma importancia a alguien soltándolo en una TV que en una página como esta lo dice todo.
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winstonsmithh #13 winstonsmithh
#4 ¿A la mujer de Rajoy como dices que la llamaban?
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