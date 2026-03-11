Piden a la DGT un cambio normativo para que los niños puedan viajar en el asiento delantero: “Así evitaríamos olvidos mortales en el coche cada verano”

España es, junto a Rumanía, el único país de la UE en el que la normativa establece que los menores deben viajar en los asientos traseros del coche hasta alcanzar 1,35 m de altura. Esta regla, vigente desde hace años, apenas se ha cuestionado, aunque rara vez se ha analizado su impacto real en la seguridad infantil.
| etiquetas: dgt , menor , asiento , delante
De verdad? Enserio lo dicen de verdad? Se ha normalizado el decir "me olvido de mi hijo en el coche así que cambiar las cosas para que no se me olvide y se me muera?".
Joder...
Imagina que te turnas con tu mujer para llevar al niño a la guardería, que vas apurado por cuestiones de tiempo, trabajo, horarios, etc.
Nunca pasa nada, siempre estas atento, llevas tu rutina y todo va bien. Imagina que mañana tu mujer o tu no podéis encargaros del niño y hay que cambiar turno, ya tienes una situacion propicia para tener un despiste porque, simplemente tu cabeza no da para… » ver todo el comentario
Por otro lado, y siendo un extremista, no se yo hasta que punto es buena idea ponerlos delante, si ahora la gente se dedica a mirar el movil imaginate si le sumas estar pendiente del nene que llevas de copiloto.
www.coches.net/noticias/aesvi-seguridad-infantil-espana-fallecidos
Y una noticia de 2019 decía que 26 en toda la UE desde 2006
www.telecinco.es/noticias/sociedad/26-ninos-muertos-europa-olvidados-d
Vamos, que ha pasado algo desde 2019 hasta ahora, algo muy raro.
En cambio deja el movil más cerca del bebé que de tu bolsillo. 100% éxito