Piden a la DGT un cambio normativo para que los niños puedan viajar en el asiento delantero: “Así evitaríamos olvidos mortales en el coche cada verano”

España es, junto a Rumanía, el único país de la UE en el que la normativa establece que los menores deben viajar en los asientos traseros del coche hasta alcanzar 1,35 m de altura. Esta regla, vigente desde hace años, apenas se ha cuestionado, aunque rara vez se ha analizado su impacto real en la seguridad infantil.

18 comentarios
KoLoRo
“Así evitaríamos olvidos mortales en el coche cada verano”

:palm:

De verdad? Enserio lo dicen de verdad? Se ha normalizado el decir "me olvido de mi hijo en el coche así que cambiar las cosas para que no se me olvide y se me muera?".

Joder...
8 K 93
antesdarle
#2 si la medida ayuda bienvenida sea.
1 K 17
KoLoRo
#3 Y me parecera perfecto, pero no quita la burrada que han afirmado.
1 K 15
Raziel_2
#2 La explicación es a la vez sencilla pero muy compleja de analizar. Se basa en la rutina y el estrés.

Imagina que te turnas con tu mujer para llevar al niño a la guardería, que vas apurado por cuestiones de tiempo, trabajo, horarios, etc.

Nunca pasa nada, siempre estas atento, llevas tu rutina y todo va bien. Imagina que mañana tu mujer o tu no podéis encargaros del niño y hay que cambiar turno, ya tienes una situacion propicia para tener un despiste porque, simplemente tu cabeza no da para…   » ver todo el comentario
5 K 49
KoLoRo
#7 No, si la medida ayuda me parece perfecto. Pero es que esa afirmación...

Por otro lado, y siendo un extremista, no se yo hasta que punto es buena idea ponerlos delante, si ahora la gente se dedica a mirar el movil imaginate si le sumas estar pendiente del nene que llevas de copiloto.
1 K 15
Josecoj
#7 En Amazon vende un cojincillo que funciona con presión que te avisa si te alejas del coche. Va muy bien. Esa es mejor solución que ponerlo delante, que es bastante más peligroso ante una colisión
1 K 21
josde
#11 Normalmente en un accidente el que va en el asiento del acompañante es el que sale peor.
0 K 20
Romfitay
#7 Pues yo pediría para mí el premio Nóbel FIFA a padre del año.
0 K 10
WcPC
#2 He visto un par de páginas (he visto la previa en google, no sé porque, desde Taiwán no son accesibles) donde decían que 25 niños en 2025
www.coches.net/noticias/aesvi-seguridad-infantil-espana-fallecidos
Y una noticia de 2019 decía que 26 en toda la UE desde 2006
www.telecinco.es/noticias/sociedad/26-ninos-muertos-europa-olvidados-d
Vamos, que ha pasado algo desde 2019 hasta ahora, algo muy raro.
0 K 12
Grahml
#2 Es de estos titulares en los que echas un ojo a la fuente para comprobar si es del mundotoday.
2 K 40
javic
Que el niño vaya de copiloto no da seguridad absoluta de que no salgas rápido y la lies.
En cambio deja el movil más cerca del bebé que de tu bolsillo. 100% éxito
6 K 69
cenutrios_unidos
Lo suyo es el fraletero, así no van dando por culo.
1 K 23
Spirito
Así es.
0 K 9
Robe7064
¿El Mundo Today compró La Vanguardia o qué?
0 K 9
devil-bao
La DGT no lo cambiará a menos que pueda sacar dinero con ello.
0 K 9
Xoche
Si alguien (padre, madre) se olvida a su hijo/a en el asiento de atrás, como progenitor deja mucho que desear, Igual lo que debería de hacerse es apagar el puto movil para estar a lo que se tiene que estar
0 K 7
sliana
Atale una cuerda al niño como si fuera el candado de la moto, ponte una alarma en el móvil... Si eres despistado hay alternativas antes de reducir la seguridad.
0 K 7
Nokith
Yo propongo que hagan exámenes a los futuros padres. Si puedes andar sin cagarte encima, aprobado.
0 K 7

