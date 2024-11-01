Piden 400.000 euros por un "zulo" en Lavapiés y la gente brea a la inmobiliaria: "Ya no sé si es una broma"  

El vídeo está construido como un sketch: “la primera habitación perfecta para dormir y teletrabajar”, “la segunda es tan grande que te cabe este pedazo de mueble”, “vistas estratégicas al salón”. Y remate: cocina y baño “para no tocarlos”. La pieza está pensada para provocar dos reacciones simultáneas: risa y resignación. Risa, porque el lenguaje ridiculiza la vivienda. Resignación, porque el precio de 400.000 euros recuerda que el mercado ya no tiene vergüenza.