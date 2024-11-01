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Piden 400.000 euros por un "zulo" en Lavapiés y la gente brea a la inmobiliaria: "Ya no sé si es una broma"  

El vídeo está construido como un sketch: “la primera habitación perfecta para dormir y teletrabajar”, “la segunda es tan grande que te cabe este pedazo de mueble”, “vistas estratégicas al salón”. Y remate: cocina y baño “para no tocarlos”. La pieza está pensada para provocar dos reacciones simultáneas: risa y resignación. Risa, porque el lenguaje ridiculiza la vivienda. Resignación, porque el precio de 400.000 euros recuerda que el mercado ya no tiene vergüenza.

| etiquetas: vivienda , casas , inmobiliaria
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12 comentarios
11 3 3 K 131 actualidad
Jaime131 #1 Jaime131
Contra el vicio de pedir...
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aPedirAlMetro #7 aPedirAlMetro
#1 patada en los huevos
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RoterHahn #5 RoterHahn
Lavapiés se ha convertido en un símbolo. No es un barrio de chalés; es un barrio donde la vivienda, históricamente, fue de clase trabajadora y hoy se vende como “ubicación”. En ese contexto, la microvivienda no se presenta como precariedad: se presenta como “oportunidad”. El piso no vale por lo que es, sino por dónde está.
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Kantinero #9 Kantinero
#8 Y lo convierte en un Streisand
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Kantinero #2 Kantinero
Por favor no amplifiquéis más este tipo de noticias, solo contribuyen a normalizar el atraco
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aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#2 ein ? pero si justamente la noticia es para visibilizar este desproposito inmobiliario que vivimos...
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Jakeukalane #3 Jakeukalane
¿Le echan brea?
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themarquesito #4 themarquesito
#3 Ojalá, que en algunos casos la brea y las plumas resultan ciertamente terapéuticas
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Jakeukalane #11 Jakeukalane
#3 brear2
Definición
Del lat. verberāre 'azotar'.
tr. Maltratar, molestar, dar que sentir a alguien.
Sin.:
maltratar, molestar, hostigar, importunar, atosigar2, freír, acribillar.
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antesdarle #12 antesdarle
#10 pues si no es parodia el que espere cobrar eso tiene la realidad bastante distorsionada, para poder optar a una hipoteca de 400.000 euros, ya ni hablo de la entrada, tienes que tener un buen trabajo y un buen sueldo, el típico perfil de persona que se metería en ese altillo a vivir, claro que si xD
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antesdarle #6 antesdarle
Es bastante evidente que es una parodia, no creo que nadie en su sano juicio pagara por ese zulo 400.000 euros
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Cobayaceo #10 Cobayaceo
#6 Mucho me temo que no es parodia:

boendeserviciosinmobiliarios.com/
www.idealista.com/pro/boende-servicios-inmobiliarios/inmueble/11113541

Una parte que me encanta es que en uno de los dormitorios, la puerta del armario está rota y caída. Costaba poco ponerla bien para la foto de Idealista.
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menéame