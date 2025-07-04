Un petrolero ruso sujeto a sanciones arde en llamas en el Mediterráneo

El buque metanero Arctic Metagaz, con bandera rusa, arde en el Mediterráneo. Se desconoce el paradero de su tripulación. Bajo sanciones de EEUU y Reino Unido, fue localizado por última vez frente a Malta el 2 de marzo, según MarineTraffic. Fuentes apuntan a un posible ataque con dron naval y sospechan de Ucrania, sin pruebas. Empresas y autoridades rusas y ucranianas no respondieron a solicitudes de información.
Bastante esta aguantando rusia no escalando la guerra de Ucrania, porque vamos...
Y ya está. No nos cuestionemos la autorídad de esas sanciones
