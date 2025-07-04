edición general
23 meneos
31 clics
Un petrolero ruso sujeto a sanciones arde en llamas en el Mediterráneo

Un petrolero ruso sujeto a sanciones arde en llamas en el Mediterráneo

El buque metanero Arctic Metagaz, con bandera rusa, arde en el Mediterráneo. Se desconoce el paradero de su tripulación. Bajo sanciones de EEUU y Reino Unido, fue localizado por última vez frente a Malta el 2 de marzo, según MarineTraffic. Fuentes apuntan a un posible ataque con dron naval y sospechan de Ucrania, sin pruebas. Empresas y autoridades rusas y ucranianas no respondieron a solicitudes de información.

| etiquetas: petrolero , rusia , sanciones , fuego , mediterráneo
19 4 0 K 261 actualidad
13 comentarios
19 4 0 K 261 actualidad
Comentarios destacados:      
Veelicus #7 Veelicus
#6 Y no lo tienen... si no es por los datos de inteligencia que les pasan principalmente EEUU y UK
5 K 81
johel #8 johel *
#7 La tienen porque esto es una guerra proxy en la que la usotan pone los recursos, ucrania la sangre y europa paga lo que coma usa.
3 K 50
Veelicus #4 Veelicus
Claro, y Ucrania tiene capacidad de operar en el Mediterraneo because of potatoes...
Bastante esta aguantando rusia no escalando la guerra de Ucrania, porque vamos...
6 K 62
johel #6 johel
#4 Tampoco tenian capacidad para volar el nordstream, ni para atacar las refinerias en suelo ruso, ni para hundir la flota del mar negro, ni...
0 K 10
#13 Toponotomalasuerte
#6 ni la tenía. Ni la tienen. Que tú creas que los reyes son los padres es fantástico, no seré yo quien te rompa la ilusión.
0 K 10
Artillero #2 Artillero
#1 buque metanero. Menudo peligro tiene eso ahora. Menos mal que no dejará marea negra, pero el petardazo que puede dar puede ser de campeonato
1 K 16
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Fumar y beber vodka no es una buena combinación
1 K 22
meneantepromedio #10 meneantepromedio
Nada que sea ruso representa valor. Que ardan en el puto infierno.
1 K 19
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
"Sujeto a sanciones"

Y ya está. No nos cuestionemos la autorídad de esas sanciones
0 K 11
antesdarle #3 antesdarle
Un drone puede hacer eso? :shit:
0 K 10
zentropia #11 zentropia
datos del buque en MarineTraffic...
0 K 9

menéame