¿Es el petróleo de Venezuela el botín que Trump persigue con su presión sobre Maduro?

"Estamos a punto de entrar", dijo recientemente la diputada republicana por Florida, María Elvira Salazar, en una entrevista a Fox News. "Para las petroleras estadounidenses Venezuela será una celebración porque habrá más de un billón de dólares en actividad económica". El embajador James Story, el último que EEUU tuvo en el país caribeño, se lo dijo a '60 Minutes' con otras palabras: Maduro tiene que desaparecer del mapa porque "es un pésimo actor que se sienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, ademas de los minerales críticos.

| etiquetas: petróleo , trump , minerales , venezuela , maduro
10 comentarios
ewok #10 ewok
La duda ofende.
tusitala #1 tusitala
Va a bajar la gasolina?
cosmonauta #3 cosmonauta
#1 ¿Más aún?
#6 Suleiman
#1 Espera sentado...
Lord_Cromwell #8 Lord_Cromwell
#1 La que se vende en EEUU si, en el resto del mundo subirá probablemente
Spirito #2 Spirito
Sí, EEUU busca robar el petróleo de Venezuela y sus múltiples recursos.

De hecho, Venezuela jamás le puso impedimento para vender a EEUU o a cualquier otro país pero, claro, para EEUU es mejor robarlo.
#9 Suleiman
Ahora mismo: "Trump, en una entrevista en Fox News: "No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más dirija Venezuela y simplemente se haga cargo de lo que él dejó. Así que estamos tomando esa decisión ahora"
Peka #5 Peka
Si, todos lo sabemos.
#7 Suleiman *
#5 No, ha sido para capturar a un dictador y liberar al pueblo venezolano. Jamás ha habido intereses económicos.Siempre se ha mirado por el bienestar del pueblo.
DarthMatter #4 DarthMatter
¡Es el petróleo, idiota!
