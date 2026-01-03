¿Es el petróleo de Venezuela el botín que Trump persigue con su presión sobre Maduro?

"Estamos a punto de entrar", dijo recientemente la diputada republicana por Florida, María Elvira Salazar, en una entrevista a Fox News. "Para las petroleras estadounidenses Venezuela será una celebración porque habrá más de un billón de dólares en actividad económica". El embajador James Story, el último que EEUU tuvo en el país caribeño, se lo dijo a '60 Minutes' con otras palabras: Maduro tiene que desaparecer del mapa porque "es un pésimo actor que se sienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo, ademas de los minerales críticos.