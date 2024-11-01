edición general
Peter Thiel vende toda su participación en Nvidia y reduce sus acciones de Tesla ante temores de burbuja

El multimillonario Peter Thiel ha vendido toda su participación en la principal empresa de inteligencia artificial Nvidia, según mostraron los documentos presentados durante el fin de semana, en medio de crecientes preocupaciones sobre una burbuja alimentada por la IA en las valoraciones tecnológicas. Thiel vendió aproximadamente 537.742 acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) durante el período de julio a septiembre, y un informe 13F de su fondo Thiel Macro mostró que ya no tenía ninguna acción de Nvidia al 30 de septiembre.

Torrezzno
Muro de pago  media
Top_Banana
#2 ¿Cómo puede ser? A mí no me sale nada...
Top_Banana
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor.
pitercio
Si este las ha vendido es que alguien las ha comprado.
tusitala
#5 Sí, pero este es el de Palantir, que no sabemos que es pero suena fatal, y el que las ha comprado pueden ser cientos de cripto bros mal informados por Palantir.
obmultimedia
Que rapido se va la va a pegar la IA.
EGraf
para ponerlo en contexto, en los últimos 2 años las acciones de NVIDIA pasaron de 49 usd a 187 usd, todo eso sin ningún tipo de lanzamiento que fuera realmente espectacular.
pip
#7 NVIDIA tiene toda la producción vendida y claro que hay avances. La empresa es hiper-rentable y por si sola la cotización está justificada, el problema no lo tienen los fabricantes de hardware que están vendiendo lo que no está escrito, el problema lo tienen los proveedores finales para conseguir monetizar la IA. Y un problema bien grande.
silzul
Lo que está claro es que la IA es útil y muy rentable a futuro. Pero, no justifica el modelo de negocio y expansión del mismo que se basa en gastar miles de millones de $, para construir centros de datos con chips pata negra que consumen la potencia generada por un reactor nuclear....

Para que luego los chinos con aparentemente solo mucho ingenio y hardware de segunda sean capaces de hacer lo mismo o incluso por momentos mejor... Con menos y con tokens/$ a precio de derribo.
