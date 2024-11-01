Peter Thiel vende toda su participación en Nvidia y reduce sus acciones de Tesla ante temores de burbuja

El multimillonario Peter Thiel ha vendido toda su participación en la principal empresa de inteligencia artificial Nvidia, según mostraron los documentos presentados durante el fin de semana, en medio de crecientes preocupaciones sobre una burbuja alimentada por la IA en las valoraciones tecnológicas. Thiel vendió aproximadamente 537.742 acciones de NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) durante el período de julio a septiembre, y un informe 13F de su fondo Thiel Macro mostró que ya no tenía ninguna acción de Nvidia al 30 de septiembre.
| etiquetas: peter thiel , nvidia , burbuja , softbank group corp , michael burry
Para que luego los chinos con aparentemente solo mucho ingenio y hardware de segunda sean capaces de hacer lo mismo o incluso por momentos mejor... Con menos y con tokens/$ a precio de derribo.