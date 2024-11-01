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Pete Hegseth es un desastre como secretario de Defensa. No es ninguna sorpresa [ENG]

Pete Hegseth es un desastre como secretario de Defensa. No es ninguna sorpresa [ENG]

Como secretario de Defensa —o secretario de Guerra, como prefiere llamarlo su jefe, Donald Trump— es un desastre. Su prueba más importante, la desacertada guerra de Estados Unidos con Irán, lo ha demostrado más allá de cualquier duda razonable. Pero para quienes lo vieron durante años como figura de la televisión por cable de derechas, no resulta precisamente sorprendente. “La característica distintiva de Hegseth en Fox era su ferviente apoyo a militares estadounidenses que habían sido acusados de crímenes de guerra”, recordó Matt Gertz.

| etiquetas: pete , hegseth , desastre , defensa , trump
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4 comentarios
22 4 0 K 297 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Con sus tatuajes y discursos, es el tipo machito de club de universidad, eso que los gringos llaman fraternidad
2 K 40
calde #4 calde
Como si los demás fuesen lumbreras... el de sanidad, el propio Trump, ...

La extremaderecha es así. Aquí los ejemplos tampoco son mejores: Abascal, Ayuso, los de valencia que decidieron quitar dinero de emergencias para meterlo en los toros antes de la Dana, ...
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#2 UNX
Es una sorpresa para la gente cortita que vota populistas.
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#3 Jacusse *
A ver si de esta experiencia se aprende y se deja de votar a bufones populistas...

Difícil.
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menéame