El peso argentino se dispara y sube un 10% (eng)

Debido a un fuerte exportación de grano durante la última semana el peso argentino se revalorizó y subió un 10% de su valor, volviendo al valor que tenía a principios de agosto. El flujo entrante de divisa está además permitiendo al banco central argentino recuperar las reservas de dolares. Los economistas están a la espera de hasta que punto podrá el banco aumentar sus reservas de divisa, indicando que sería el momento adecuado para hacerlo.

mente_en_desarrollo
Si es por la venta de grano, poco les durará la fiesta:
www.meneame.net/story/previo-cierre-regimen-agricultores-ee-uu-expresa

Pronto llegará papi a decir que de vender grano a China, nada; igual que le han hecho con los swap.
www.meneame.net/story/dolar-clausula-irrenunciable-pide-ee-uu-milei-ha
Lenari
#2 Si claro, son bandazos. Y seguro que el peso volverá a bajar, y luego a revalorizarse de nuevo. A corto plazo, las oscilaciones son dientes de sierra, lo que importa es la tendencia.

Pero hace una semana estaban aquí pronosticando el apocalipsis por una oscilación del peso en la que perdió valor. Unos días después, se ha revalorizado. Pues sí, oscila, vaya sorpresa. Pero vamos, si se hace un mundo de una oscilación de bajada, también habrá que hacer lo propio cuando la oscilación es de subida :roll: :-D
mente_en_desarrollo
#4 Yo solo he entrado, a que si es por el grano (la soja se cuenta a tal efecto), probablemente Trump le diga que se acabó vender a China.

Si es por otras cosas, que yo soy muy escéptico con las explicaciones que dan los "expertos" cuando algo sube o baja de precio, entonces no tendrá por qué volver a bajar.

Eso aparte de las oscilaciones normales, donde efectivamente, lo importante es la tendencia.
Verdaderofalso
Es normal, no todos los días te llueve un bukakke de miles de millones de dólares de respaldo xD
Kantinero
Más inestable que un mono borracho con una metralleta
Toponotomalasuerte
si. Argentina va bien!!
Va bien directita a la más pura mierda con el sinvergüenza que la está expoliando.
millanin
¿Dicen lo mismo las gráficas?
es.tradingview.com/symbols/USDARS/
Robe7064
De valer unos 0,10 centavos de euro pasó a valer 0,11.
