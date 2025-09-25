El peso argentino se dispara y sube un 10% (eng)

Debido a un fuerte exportación de grano durante la última semana el peso argentino se revalorizó y subió un 10% de su valor, volviendo al valor que tenía a principios de agosto. El flujo entrante de divisa está además permitiendo al banco central argentino recuperar las reservas de dolares. Los economistas están a la espera de hasta que punto podrá el banco aumentar sus reservas de divisa, indicando que sería el momento adecuado para hacerlo.