El peso argentino se dispara y sube un 10% (eng)

Debido a un fuerte exportación de grano durante la última semana el peso argentino se revalorizó y subió un 10% de su valor, volviendo al valor que tenía a principios de agosto. El flujo entrante de divisa está además permitiendo al banco central argentino recuperar las reservas de dolares. Los economistas están a la espera de hasta que punto podrá el banco aumentar sus reservas de divisa, indicando que sería el momento adecuado para hacerlo.
| etiquetas: argentina , milei , peso , grano , economia
Pronto llegará papi a decir que de vender grano a China, nada; igual que le han hecho con los swap.
Pero hace una semana estaban aquí pronosticando el apocalipsis por una oscilación del peso en la que perdió valor. Unos días después, se ha revalorizado. Pues sí, oscila, vaya sorpresa. Pero vamos, si se hace un mundo de una oscilación de bajada, también habrá que hacer lo propio cuando la oscilación es de subida
Si es por otras cosas, que yo soy muy escéptico con las explicaciones que dan los "expertos" cuando algo sube o baja de precio, entonces no tendrá por qué volver a bajar.
Eso aparte de las oscilaciones normales, donde efectivamente, lo importante es la tendencia.
Va bien directita a la más pura mierda con el sinvergüenza que la está expoliando.
