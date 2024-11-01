edición general
Dólar: la cláusula irrenunciable que pide EE.UU. a Milei para habilitar el plan salvataje

Dólar: la cláusula irrenunciable que pide EE.UU. a Milei para habilitar el plan salvataje

Lo que trascendió ayer en Washington, de fuentes diplomáticas, es que tanto del FMI como el Tesoro Americano ponen como condición que para otorgar el préstamo que podría estar entre los 10.000 y 30.000 millones de dólares el Gobierno de Milei tendría que abandonar el esquema de bandas cambiarias y adoptar un sistema de libre flotación del dólar. En relación a las características del préstamo, otra condición innegociable es dar por finalizado el swap de monedas con la República Popular China por el equivalente a unos 18.000 millones.

| etiquetas: milei , tesoro eeuu , trump , rescate , dolar
7 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Otras mira que en Argentina ya venían de estar en la mierda, pero se van a superar por mucho por dar poder a un puto loco.

El que decía que la deuda es injusta puesto que cargas a futuras generaciones...como ha cambiado el cuento. Se está volviendo un peligroso zurdo.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 adivina, ¿quien dijo?:

La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras.
Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal.
#5 Marisadoro
#3 Esteé che, a ver si es este...  media
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 premio! xD
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
Eeuu protegiendo el dólar ante China y el yuan, arrastrando al fango a quien sea
salteado3 #2 salteado3
No es un detalle menor: EE. UU. saboteando abiertamente las transacciones en yuanes para forzar a que solo usen dólares ...

Es la confirmación de que el dólar ya tiene miedo y está en declive. Tarde o temprano caerá y con ello el imperio que se sustenta en chupar riqueza de otras economías.
#6 tobruk1234
Es lo que conlleva ser un liberal cuando tu país es pobre, que las políticas liberales sólo hacen más rico al que ya es rico y empobrece aún a mayor escala no sólo al pobre sino a la clase media, pero bueno es lo que votaron los Argentinos ser más pobres aún, ahora no pueden quejarse
