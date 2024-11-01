Dólar: la cláusula irrenunciable que pide EE.UU. a Milei para habilitar el plan salvataje

Lo que trascendió ayer en Washington, de fuentes diplomáticas, es que tanto del FMI como el Tesoro Americano ponen como condición que para otorgar el préstamo que podría estar entre los 10.000 y 30.000 millones de dólares el Gobierno de Milei tendría que abandonar el esquema de bandas cambiarias y adoptar un sistema de libre flotación del dólar. En relación a las características del préstamo, otra condición innegociable es dar por finalizado el swap de monedas con la República Popular China por el equivalente a unos 18.000 millones.