Dólar: la cláusula irrenunciable que pide EE.UU. a Milei para habilitar el plan salvataje

Lo que trascendió ayer en Washington, de fuentes diplomáticas, es que tanto del FMI como el Tesoro Americano ponen como condición que para otorgar el préstamo que podría estar entre los 10.000 y 30.000 millones de dólares el Gobierno de Milei tendría que abandonar el esquema de bandas cambiarias y adoptar un sistema de libre flotación del dólar. En relación a las características del préstamo, otra condición innegociable es dar por finalizado el swap de monedas con la República Popular China por el equivalente a unos 18.000 millones.
| etiquetas: milei , tesoro eeuu , trump , rescate , dolar
El que decía que la deuda es injusta puesto que cargas a futuras generaciones...como ha cambiado el cuento. Se está volviendo un peligroso zurdo.
La deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no sólo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras.
Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal.
Es la confirmación de que el dólar ya tiene miedo y está en declive. Tarde o temprano caerá y con ello el imperio que se sustenta en chupar riqueza de otras economías.