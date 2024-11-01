Los agricultores de EE.UU. se expresaron en contra de la quita de retenciones a la soja argentina

La Asociación Americana de la Soja publicó un comunicado con fuertes críticas a Trump. "La frustración es abrumadora. Los precios de la soja estadounidense están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares no sobre la consecución de un acuerdo comercial con China, sino sobre que el Gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días”.