Los agricultores de EE.UU. se expresaron en contra de la quita de retenciones a la soja argentina

Los agricultores de EE.UU. se expresaron en contra de la quita de retenciones a la soja argentina

La Asociación Americana de la Soja publicó un comunicado con fuertes críticas a Trump. "La frustración es abrumadora. Los precios de la soja estadounidense están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares no sobre la consecución de un acuerdo comercial con China, sino sobre que el Gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días”.

8 comentarios
#1 gauargi
Leopardo come caras strike again
6
#4 rogerius
#1 ¡Ah, es el mercado, oiga!
1
#6 rogerius
Dicen que sus competidores «suplantan» a EEUU en el mercado… xD Su naranjeidad les ha servido el desastre a cobro revertido. Estadounidenses, ya sabéis… a comer soja, a beber soja, a respirar soja.
4
#2 Verdaderofalso
Ninguna ni absoluta pena me dan.

Votaron en masa a MAGA… pues a tragar MAGA.

Así tengan que quemar los campos de soja…
5
#5 Mltfrtk
Pueden hacer papel higiénico de soja y limpiarse el culo con ella.
1
#8 Suleiman
Trump hace lo que le sale deas gónadas porque sabe que le van a volver a votar, no tienen criterio sus votantes, les fustigan y piden más látigo.
1
#7 azathothruna
Jodiendo a los "terratenientes" gringos (no son granjeros para mi, porque quieren esclavos para que hagan el trabajo, ni se dignan a ensuciarse las manos) para salvar a OTRA PELUCA RARA, para mantener viva la doctrina monroe
1

