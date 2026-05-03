Los pescadores asturianos se plantan ante la veda del salmón que estudia el Ministerio: "Es lo peor que puede pasar al río"

. Las dos principales asociaciones en la región, «Las Mestas del Narcea», asociada al Narcea-Nalón, y «El Esmerillón», del Sella y el Cares, rechazan de plano una veda que, sostienen, no serviría para arreglar el problema de la reducción de ejemplares en los ríos. «La veda es lo peor que le puede pasar al río porque realmente la única estadística que existe es la de los peces que se capturan y, a partir de ahí, no se sabría nada más de lo que le pasa al río en años»

| etiquetas: pesca , salmón , ríos , asturias , extinción , pescadores
Urasandi #2 Urasandi
"la única estadística que existe es la de los peces que se capturan" ¿seguro?
#4 Factorio
Este argumento peregrino está al nivel del argumento de torear a los toros para que no se extingan :palm:

Qué pena.
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#4 cazar al urogallo para que no se extingan es otra de las perlas que nos dejan nuestros políticos
Pointman #9 Pointman
Hombre, algo si sabríamos, que habra más peces porque no habría pescadores capturandolos.
Parece que la única forma de saber cómo está el río es pescar. Seguro que hay algún biólogo especializado que les puede aportar ideas.
#11 luckyy
#9 para esta gentuza son terroristas ecológicos
#16 soberao
#9 También dice esto porque decir que van a seguir pescándolos igual haya prohibición o no, no queda muy políticamente correcto. Que también tienen una imagen que cuidar...
#6 Murciegalo
Me partooooooooo

Siempre aguantando las exigencias de estos colectivos

Tienen enfilados a los osos
Alakrán_ #1 Alakrán_
Que se jodan. Estos no son pescadores ni son nada.
pitercio #7 pitercio
Ellos son lo peor que pasa por el río.
Mediorco #15 Mediorco
Esa gente tiene razón. Si siguen como hasta ahora y como siempre se ha hecho, ya no hará falta preocuparse nunca más por el salmón :troll:
#3 kaos_subversivo
Que panda de cínicos
dunachio #5 dunachio
Especie a punto de desaparecer, pero lo peor que le podría pasar al río es que se prohíba su pesca.
Los pescadores, los toreros del agua, "si no se pescase el salmón, se extinguiría".
Anda a tomar por culo todos (cazadores, pescadores y toreros)
a69 #13 a69 *
No sé si es el caso, pero la pesca sin muerte es la norma en muchos sitios de la península.
#10 luckyy
Qué HDP!!! Por dios qué brutos pueden ser!!!!! Y se consideran los amantes de la naturaleza como los ganaderos, los pescadores de angulas y los cocineros que londefienden, los cazadores, los pirómanos...
#8 vokimon
Si no se torea el toro se extigue. Si no se pesca no sabremos los que hay... en fin, excusas de mal cazador/pescador.
UnoYDos #12 UnoYDos
Vaya unos cachondos, los científicos podrán seguir capturando ejemplares que luego devolverán sin ningún tipo de problema. Si es que lo necesitan para su estudio. Lo mismo que las autoridades. Lo que se veda es la pesca deportiva. Por cierto, yo soy pescador y estoy totalmente en contra de la posición de estos tarados.
#14 encurtido
Para el que conozca el mundillo de la caza, esto es una constante. El pueblerino ve estas cosas como una ocurrecia del "urbanita comeflores ignorante, que no sabe de na', que los que sabemos somos los autóctonos."
