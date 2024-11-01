El pescado está hundido en una crisis histórica en España. La razón es una paradoja: triunfa en el ocio, pero no sabemos cocinarlo

España presume de dieta mediterránea, de kilómetros de costa y de tradición marinera, pero cada vez se compra y se consume menos pescado en los hogares, pese a que se recomienda su ingesta por encima de la carne. Detrás de esta caída hay un evidente cambio de hábitos que ha provocado una paradoja: nos encanta comer pescado y marisco en momentos de ocio, pero cada vez menos gente sabe cómo cocinarlo. O comprarlo.
| etiquetas: pescado , gastronomía , cocina , dieta
Confundir flor=> Lirio con pescado te retrata como personaje bastante perjudicado.
El pescado en general es bastante desagradable de trabajar y por eso mucha gente no lo cocina apenas.
No te digo nada la zorrera que montas con las sardinas.
La mejor manera y más sencilla de comer pescado es abrir una lata de conserva y hacerte un bocata divino.
Cc #8
Lirio, te ríes de tu ignorancia. Tiene sentido.
#14 En Galicia los conocemos también como lirios
#18 ¿Comparando la carne picada con el pescado? No comment...
Es una preciosa flor y llamar lirio a un pescado es algo casi ofensivo, porque los pescados son feos.
(Me rio porque era una broma de salida)
(No se como se pasa de bacaladilla nombre que lo conoce todo el mundo a llamarlo lirio)
Mi experiencia personal no es que la gente no sepa cocinar pescado, es que no se molestan en hacerlo.
Cocinar pescado implica unas incomodidades mayores que echar cuatro mierdas precocinadas en la Air frier.
Además, es bastante más caro que otras fuentes de proteínas. Un kilo de dorada vale 10€ si es de piscifactoría y mucho más si es salvaje. Cuando le quitas cabeza, cola, vísceras y espinas te vas a 20 mínimo.
Acabaremos como en Reino Unido, comprando solo pescado congelado y empanado ya, listo para freír (otras opciones como guisos y horneados ya ni hablamos).
No me importa pagar lo que vale una cola de rape, lomos de merluza o unos lenguados (en su tamaño, por favor, depredadores ecolocidas hijosdeputa), pero no que pretendan timarme.
Pago cosas muy caras pero las estafas las llevo fatal y ya es mucho tiempo de picardías para andar luchando.
El precio es un problema en algunos casos pero no en otros. Lo cierto es que ya casi nadie cocina en casa y el pescado requiere más trabajo que otras opciones.
tiene muchos factores en contra