El pescado está hundido en una crisis histórica en España. La razón es una paradoja: triunfa en el ocio, pero no sabemos cocinarlo

España presume de dieta mediterránea, de kilómetros de costa y de tradición marinera, pero cada vez se compra y se consume menos pescado en los hogares, pese a que se recomienda su ingesta por encima de la carne. Detrás de esta caída hay un evidente cambio de hábitos que ha provocado una paradoja: nos encanta comer pescado y marisco en momentos de ocio, pero cada vez menos gente sabe cómo cocinarlo. O comprarlo.

#1 Forestalx
Es mucho más sencillo. Es caro.
Huginn #5 Huginn *
#1 ¿Sardinas? ¿Caballa? ¿Lirio? ¿Merluza? ¿Jureles? ...
Skiner #8 Skiner *
#5 La merluza es bastante cara.
Confundir flor=> Lirio con pescado te retrata como personaje bastante perjudicado. xD
El pescado en general es bastante desagradable de trabajar y por eso mucha gente no lo cocina apenas.
No te digo nada la zorrera que montas con las sardinas. :troll:
La mejor manera y más sencilla de comer pescado es abrir una lata de conserva y hacerte un bocata divino. :-P
Malaguita #14 Malaguita
#5 He tenido que buscar qué narices es un lirio. Bacaladillas les decimos en mi tierra.
Huginn #21 Huginn
#8 La merluza congelada te puede salir bien de precio.
Lirio, te ríes de tu ignorancia. Tiene sentido.

#14 En Galicia los conocemos también como lirios

#18 ¿Comparando la carne picada con el pescado? No comment...
Skiner #22 Skiner *
#21 No se donde estas pero lo de Lirio referido a pescado no lo había escuchado nunca.
Es una preciosa flor y llamar lirio a un pescado es algo casi ofensivo, porque los pescados son feos.
(Me rio porque era una broma de salida)
(No se como se pasa de bacaladilla nombre que lo conoce todo el mundo a llamarlo lirio) :shit:  media
Urasandi #18 Urasandi
#5 La carne picada también es barata. No se trata de ir a los extremos.
#10 CosaCosa
#1 mas caro que la carne , y mas complicada de cocinar.
Skiner #11 Skiner
#1 Y no solamente caro el problema es que llena poco.
perrico #16 perrico
#1 Unas anchoas de temporada, por poner un ejemplo, no son caras.
Esfingo #23 Esfingo *
#16 Se dice bocarte.:-D
Malaguita #4 Malaguita
Me parece un artículo interesante pero quizás le ha faltado profundidad.
Mi experiencia personal no es que la gente no sepa cocinar pescado, es que no se molestan en hacerlo.
Cocinar pescado implica unas incomodidades mayores que echar cuatro mierdas precocinadas en la Air frier.
Además, es bastante más caro que otras fuentes de proteínas. Un kilo de dorada vale 10€ si es de piscifactoría y mucho más si es salvaje. Cuando le quitas cabeza, cola, vísceras y espinas te vas a 20 mínimo.
Acabaremos como en Reino Unido, comprando solo pescado congelado y empanado ya, listo para freír (otras opciones como guisos y horneados ya ni hablamos).
#17 Pitchford
#12 Casi no cumplo ningún requisito de los que suelen pedir... xD
#9 Pitchford
A mí el pescado crudo y su olor me ha dado siempre asco, incluso recién pescado por mí, qué tiempos.. En mi frigorífico solo entra pescado ultracongelado, bien embolsado, casi inodoro, en piezas pequeñas para hacer con poco aceite sin descongelar previamente, que huele. No está mal.
#12 Cuchifrito
#9 Mientras no lo pongas en tu perfil de aplicación de ligue, todo bien.
UnoYDos #2 UnoYDos *
Será por lo complicado que es hacer lenguado a la plancha o lubina a la sal... Ayer mismo me cene unos lomos de merluza. Se come menos pescado en casa porque se cocina menos en casa y ni los kebaps ni los mcdonalds suelen servir pescado.
powernergia #7 powernergia
#2 Es lo que dice el artículo.
pitercio #20 pitercio *
A todo el que me voy aficionando, me lo suben de precio. El último, la gallineta.

No me importa pagar lo que vale una cola de rape, lomos de merluza o unos lenguados (en su tamaño, por favor, depredadores ecolocidas hijosdeputa), pero no que pretendan timarme.

Pago cosas muy caras pero las estafas las llevo fatal y ya es mucho tiempo de picardías para andar luchando.
Yoryo #3 Yoryo
¿Cuánto hace que no pasáis por una pescadería con producto fresco? el principal problema es el precio, el pescado asequible tienes que llenarlo de salsas para que tenga sabor, a salsa, no a pescado.
Malaguita #6 Malaguita
#3 Yo compré boquerones el sábado. Unos días antes había comprado un bonito entero, a muy buen precio por cierto.
El precio es un problema en algunos casos pero no en otros. Lo cierto es que ya casi nadie cocina en casa y el pescado requiere más trabajo que otras opciones.
Elbaronrojo #19 Elbaronrojo
#3 Fresco, fresco. Pota descongelada, dorada descongelada de acuicultura griega, bacalao descongelado........
spect84 #15 spect84
Caro, llena "poco", anisakis, huele, dura poco sin estropearse, hay que tener más técnica culinaria (y tiempo) ... Etc...
tiene muchos factores en contra
canduteria #13 canduteria
Lo que pasa es que esta caro de cojones y no hay quien se acerque.
