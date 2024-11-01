Los perros de Madrid podrían estar drogándose sin querer

Los veterinarios advierten de que ya no es infrecuente encontrar perros drogados, especialmente tras haber ingerido heces humanas impregnadas de cocaína, marihuana o antidepresivos. En algunos casos llegan a atender varias urgencias por este motivo a la semana. El problema de las intoxicaciones de mascotas no es exclusivo de los parques y jardines de Madrid y algunos incluso se intoxican sin llegar a pisar la calle.