Los perros de Madrid podrían estar drogándose sin querer

Los veterinarios advierten de que ya no es infrecuente encontrar perros drogados, especialmente tras haber ingerido heces humanas impregnadas de cocaína, marihuana o antidepresivos. En algunos casos llegan a atender varias urgencias por este motivo a la semana. El problema de las intoxicaciones de mascotas no es exclusivo de los parques y jardines de Madrid y algunos incluso se intoxican sin llegar a pisar la calle.

Gry #1 Gry
Eso explica las paridas que escriben en Twitter...
Torrezzno #5 Torrezzno
En los 80 era mucho peor. Habia perros toxicomanos y te podias pinchar con las hebillas de los collares
pitercio #12 pitercio
Sin querer dice... y vuelven todos los días a los mismos setos a pillar.
elTieso #13 elTieso
Déjales que camelen.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Titular alternativo: "¿De que va Pecas y donde lo pilla?"
GeneWilder #2 GeneWilder *
¿Y de lo de comer mierda humana no dicen nada?
inventandonos #8 inventandonos
#2 A eso venía yo. Con empezar a pedirles a los cocainomanos que por favor dejen de cagar en la calle, problema resuelto.
GeneWilder #10 GeneWilder
#8 Es que así no hay quien le dé un besito en el hocico a tu can.
#6 veratus_62d669b4227f8
Lo curioso sería que estuvieran drogándose queriendo....
Solinvictus #7 Solinvictus
Los mejores perros drogatas los de Madrid.
#11 bizcobollo
Claro, claro... la típica excusa.... "no, es que las heces de mi dueño....."
triste_realidad #3 triste_realidad
Eso de drogarse sin querer es una putada.
A mi también me pasó.
Todos los dias.
