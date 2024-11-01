edición general
Los vecinos de Tres Cantos que no recogen los excrementos de sus perros tienen un nuevo enemigo: el ADN

En los últimos años algunos ayuntamientos han tratado de solucionarlo creando bases de ADN que les permiten localizar a los dueños de los perros y sancionarlos si no se hacen cargo de sus heces. Durante un tiempo recibir una de esas multas sonó a una amenaza lejana, pero en España ya hay consistorios pasando de la teoría a la práctica. El último ejemplo lo deja Tres Cantos, en Madrid.

g3_g3 #1 g3_g3
Nuevo enemigo? El otro enemigo cual es? Ser unos putos cerdos?
Benzo #3 Benzo
#1 Titular estilo xataka
#4 MPPC
Los perros deberían cagar y mear en casa de sus amos.
Lyovin81 #7 Lyovin81 *
Yo tuve MUCHOS enganchones con cerdos mascoteros de estos cuando vivía en Salamanca, puesto que tenía un parque al lado de casa y pasaba allí mucho tiempo: entrenaba allí, bajaba a leer, a estudiar cuando estaba con las oposiciones...

El modo operandi era siempre el mismo: el tipejo suelta al perro, el perro sale corriendo y se aleja mientras el dueño pasea. En eso, el animal caga y mea, y por último el hijo de puta del dueño lo recoge ya cagao y meao, como si no hubiera pasado nada, sin mirar atrás.

Yo se la haría comer. Directamente. Me encantaría coger a un puto anormal de estos y rebozarle la caca de su puto perro por la cara y por la boca. Dios, joder, merecerían la pena unos meses de cárcel con tal de darme el gusto.
#8 slimedition *
#7 No te voy a decir "hacérsela comer", pero mi positivo tienes. Yo le obligaría a pasar el día entero con toda su familia de pícnic encima del regalito.
nemeame #5 nemeame
Cuando veo que alguien deja la cagada de su perro le pregunto "vas a dejar eso ahí?" y señalo el mojón. Todos se hacen los tontos y dicen que eso no es suyo. A ver señora, que he visto al perro apretando.. Multarles me parece poco, deberían mandarles sus cacas a casa envueltas para regalo y a cobro revertido
Fumanchu #9 Fumanchu
#5 Yo soy mas partidario de quitarle la mascota bajo un pago de 3000 euros y si no los pagas en 1 mes hasta luego mascota, ya veras que no hay ni una mierda en la calle.
cocolisto #6 cocolisto
Los dueños son tan animales y perros que cambiarán de barrio.Un guarro es un guarro y no entiende de normativa social.
#10 chipi4_6201696deddc9
Que paguen la prueba de ADN y la multa.
#2 LaMinaEnMiPuerta
Alguno prefeire pagar por una edición genética antes que recoger la mierda de su perro.
