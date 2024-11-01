Los vecinos de Tres Cantos que no recogen los excrementos de sus perros tienen un nuevo enemigo: el ADN

En los últimos años algunos ayuntamientos han tratado de solucionarlo creando bases de ADN que les permiten localizar a los dueños de los perros y sancionarlos si no se hacen cargo de sus heces. Durante un tiempo recibir una de esas multas sonó a una amenaza lejana, pero en España ya hay consistorios pasando de la teoría a la práctica. El último ejemplo lo deja Tres Cantos, en Madrid.