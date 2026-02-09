edición general
Los perros en Madrid se drogan sin querer

Los centros veterinarios alertan de un aumento de los casos de canes intoxicados con alcohol o psicoactivos después de ingerir heces de personas que han consumido

pitercio #3 pitercio
¡Guau, guau! ¡Buena mierda!
Tribuno #5 Tribuno
#3 Esta mierda no sube. :troll:
nopolar #4 nopolar
Yo me acuerdo de los perros comiendo mierdas cuando veo a alguien que deja que le laman la cara o dándole "besitos".
insulabarataria #6 insulabarataria
#4 tampoco sabes dónde ha estado la boca de la persona con la que te besas. Nunca se sabe donde estará la sorpresa.
Pero sí, mejor que no te laman la cara después de haber salido a la calle.
#2 troglodoto
y como sabemos que es sin querer?
#1 Febrero2027
Ojo, que para El País, el problema de que unos yonkis caguen en la calle es porque Madrid no tiene suficientes aseos públicos.
