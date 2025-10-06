edición general
El periodista de EL PAÍS en la flotilla de Gaza: “No hay médicos para animales como vosotros’, nos dijeron los guardias israelíes”

El periodista de EL PAÍS en la flotilla de Gaza: “No hay médicos para animales como vosotros’, nos dijeron los guardias israelíes”

Carlos de Barrón narra las humillaciones, el maltrato psicológico, las agresiones y las intimidaciones que él y el resto de la tripulación sufrieron durante su cautiverio de tres noches en la cárcel de Israel. Definir la experiencia que he vivido desde la madrugada del jueves hasta el domingo es muy difícil. Pero inhumana y extrema son dos adjetivos que se ajustan a la realidad. Humillaciones, maltrato psicológico, agresiones físicas, intimidaciones y, en definitiva, una infinidad de acciones y comportamientos cuyo objetivo era hacernos sentir.

alfre2 #1 alfre2
Piara de nazis!
2 K 39
XtrMnIO #2 XtrMnIO
No se dan cuenta que los animales son ellos...
1 K 27
UnbiddenHorse #4 UnbiddenHorse
#2 no insulteis a los animales, se han ganado un sitio en el planeta, esos son monstruos
3 K 42
Spirito #5 Spirito
#2 No se dan cuenta.

Es lo que tiene el fanatismo.
0 K 8
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#9 Pero que llevaban, nadie sabe nada ni lo dice.
0 K 20
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
Yo pregunto de la flotilla ya secuestrada todos los medicamentos, comida y barcos que pasa con ellos no encuentro nada de información de donde han ido a parar o que hacen con ellos esos malnacidos.
0 K 20
Ovlak #9 Ovlak
#8 Si los han abordado como piratas y secuestrado como piratas, es lógico pensar que los habrán saqueado como piratas
0 K 12
#7 kaos_subversivo
Lastima que no explote la embajada israeli para dejarles tirados en la puerta del hospital con el mismo comentario
0 K 12
gale #6 gale
Se consideran seres superiores, pero porque son el pueblo elegido por Dios.
0 K 10
alcama #3 alcama
No hay médicos y resulta que una mallorquina está retenida por morder a una doctora.
No se Rick ...
0 K 5

