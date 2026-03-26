Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

El Congreso ha dado luz verde de manera definitiva a la Ley Multirreincidencia impulsada por Junts per Catalunya, que reformará el Código Penal y endurecerá las penas contra los reincidentes en delitos de hurto leve o estafa. La norma ha salido adelante con los votos de del PP, PSOE, Vox, PNV y UPN, lo que suma 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones.
| etiquetas: cárcel. robar , móviles , ley , multirreincidencia , petaqueo
Aparte que... aunque las penas estén orientadas a la reinserción, sin pena, no puede haber transformación.
Y la justicia, ha perdido ya el norte de lo que es "ejemplarizar"
A veces, da la sensación que hay más indefensión a las víctimas, que protección, aunque también va en función de lo perroflauta o no, que parezcas.
Quién gana con qué está gente este en la calle, haga ruido y agite a las masas con sus crimenes?