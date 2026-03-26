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Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

Penas de hasta tres años de cárcel por robar móviles y condena por ‘petaqueo’: las claves de la nueva Ley de multirreincidencia

El Congreso ha dado luz verde de manera definitiva a la Ley Multirreincidencia impulsada por Junts per Catalunya, que reformará el Código Penal y endurecerá las penas contra los reincidentes en delitos de hurto leve o estafa. La norma ha salido adelante con los votos de del PP, PSOE, Vox, PNV y UPN, lo que suma 272 votos a favor, 71 en contra y 7 abstenciones.

| etiquetas: cárcel. robar , móviles , ley , multirreincidencia , petaqueo
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8 comentarios
11 3 0 K 112 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Como debe ser. Cuatro gatos son los que cometen estos delitos y como están en la calle a los 5 minutos en esas estamos. Y luego VOX y otros mierdas ganando votos.
6 K 57
Edheo #5 Edheo
#1 Totalmente de acuerdo
Aparte que... aunque las penas estén orientadas a la reinserción, sin pena, no puede haber transformación.
Y la justicia, ha perdido ya el norte de lo que es "ejemplarizar"
A veces, da la sensación que hay más indefensión a las víctimas, que protección, aunque también va en función de lo perroflauta o no, que parezcas.
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#6 thekeeper
#1 hombre… cuatro gatos… sera donde vives, aqui en Barcelona no son 4 gatos la verdad
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memmaker650 #2 memmaker650
Eso y los que roban carteras que salen a los 5 minutos, al trullo un tiempo y en caso de reincidir y ser extranjeros de vuelta a su país.
3 K 31
#3 Almirantecaraculo
Ahora que 1 lea su comentario otra vez a ver si aplica la lógica.
Quién gana con qué está gente este en la calle, haga ruido y agite a las masas con sus crimenes?
1 K 11
thror #4 thror
Ya era hora, ostias. Con esto va a bajar la criminalidad una barbaridad, ya que la inmensa mayoria de delitos los cometen los mismos
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#7 hdptest001
Lo que yo no entiendo es la parte relativa a la regularización de inmigrantes. Fuera del debate de si regularización sí, o regularización no, lo que yo no entiendo es el empeño del gobierno en que los inmigrantes no tengan que acreditar la ausencia de antecedentes penales para la regularización .¿De verdad es eso una buena idea? Y arriesgarse a cometer una ilegalidad al bloquear esa enmienda para que no se llegue a votar en el congreso por si sale adelante ¿Qué sentido tiene? En fin, menudos gestores.
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#8 marsupilamix
Pues ya era hora.
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menéame