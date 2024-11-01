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Pedro Sánchez se monta en un coche de 'Mario Kart' en el OXO Museo para ensalzar el sector del videojuego español
El presidente del Gobierno se comprometió a consolidar el liderazgo de España en la industria del videojuego.
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:
pedro sánchez
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mario kart
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relacionadas
#1
YeahYa
Anticipándome a los 'irrelevante', a mí me parece un crossover maravilloso
1
K
31
#2
Pacman
#1
si nadie le tira una cáscara de platano es irrelevantisimo
3
K
51
#6
babuino
#2
Perrosanxe es capaz de sacarse un Golden Mushroom y mearse en tos!
En serio, ese tío me parece insumergible. Con la que está cayendo(le) y es capaz de aparecer ante el mundo como el baluarte contra Trump que Occidente necesita. Qué huevazos.
Desde luego, mucho tienen que aprender los demás para llegar a lamerle la suela.
1
K
14
#13
A_S
#2
ni con cuatro caparazones azules lo paran
1
K
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#14
YeahYa
#2
Vale. Tu comentario ha ganado al mío claramente.
0
K
20
#4
covacho
#1
si hubiera sido la Ayuso o la Aguirre me parecería una majadería, como cuando se visten de bombero. Pero siendo el puto perro Sánchez que viene de ladrar al Trump, se lo perdono y hasta aplaudo.
1
K
36
#7
neiviMuubs
*
(...) se comprometió a consolidar el liderazgo de España en la industria del videojuego
Que empiece yendo a Polonia y visite sus empresas de videojuegos, que ese país con menos población de nosotros nos llevan fácilmente treinta años de ventaja. Los estudios que citan en el artículo imagino serán casi todo filiales de empresas grandes.
1
K
23
#15
mariKarmo
#7
nosotros le llevamos años a Polonia en otras cosas. Joder, que un país no tiene por qué ser puntero en absolutamente everything
0
K
11
#16
Sacronte
#7
Es verdad que aquí se hacen buenos videojuegos pero (sin ser yo fan ni nada por el estilo de las megaempresas o de los triples A) no tenemos estudios ni publishers grandes como otros países: CD project, Larian, THQ Nordiq, Team 17, Remedy, Ubisoft, Focus...
0
K
10
#11
Meneador_Compulsivo
Pedro es más de Los autos locos
0
K
18
#10
ur_quan_master
*
Yo le veo más como el protagonista de Sir Fred , que lo mismo trepa una cuerda que salta sobre un hoyo.
0
K
12
#3
Cidwel
venga si cabron, ahora mojate en ayudas, que en comparación de tus socios europeos esto es el puto coño de la bernarda. Y los cuatro gatos que las reciben estan metidos mas en chanchullos que en la industria de verdad
0
K
10
#5
earthboy
Waluigi dice que si quieren ayuda que la pidan.
0
K
10
#8
groucha
#5
El jodío se ha quedau igual de escuálido. Le falta el bigotillo y listo. Waluigi Santxez.
0
K
9
#9
josejon
Un tiempo para el amor
un tiempo para la lucha
un tiempo para el dolor
un tiempo para la risa.
La vida son muchos ríos
y todos concluyen en la mar,
pero algunos tardan un poco más en llegar.
0
K
9
#12
domadordeboquerones
Se vienen cositas
0
K
6
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16
comentarios)
menéame
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y de cookies
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quiénes somos
/ licencias:
código
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gráficos
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En serio, ese tío me parece insumergible. Con la que está cayendo(le) y es capaz de aparecer ante el mundo como el baluarte contra Trump que Occidente necesita. Qué huevazos.
Desde luego, mucho tienen que aprender los demás para llegar a lamerle la suela.
Que empiece yendo a Polonia y visite sus empresas de videojuegos, que ese país con menos población de nosotros nos llevan fácilmente treinta años de ventaja. Los estudios que citan en el artículo imagino serán casi todo filiales de empresas grandes.
un tiempo para la lucha
un tiempo para el dolor
un tiempo para la risa.
La vida son muchos ríos
y todos concluyen en la mar,
pero algunos tardan un poco más en llegar.