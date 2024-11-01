edición general
Pedro Sánchez felicita «las fiestas» a los españoles «las vivan como las vivan»  

Pedro Sánchez ha publicado en redes sociales este miércoles de Nochebuena su felicitación navideña para todos los españoles. En ella, el presidente del Gobierno no utiliza el término Navidad y sí el de «fiestas». Sánchez en un vídeo donde muestra una variedad de formas para estas celebraciones (se refiere a regalar en enero, por los Reyes Magos, o en Navidad, por Papá Noel, o «en los dos»), desea sus parabienes a los españoles para estos días «las vivan como las vivan» y «las feliciten como las felicitan». Y ahí se refiere ahí a las lenguas...

MacMagic #2 MacMagic
Para lo que quiere...  media
#4 sliana
#2 no te va a felicitar el ramadan a ti en unas fechas en las que ni hay festivos nacionales. todo sea por ofenderse, que no falte.
MacMagic #18 MacMagic
#4 Si vas de laico, laico hasta el final, pero claro, para eso tendría que dejar de jugar a los dobles raseros y los triples tirabuzones.
#24 abogado_del_diablo
#18 No se trata tanto de ir de laico como de felicitar a todo el mundo.
En estos días, la forma de incluir a todos desde luego no es "feliz Navidad".

Pero que yo sepa, a los musulmanes en España durante el Ramadán no les dan fiesta.
Así que la única forma lógica de felicitar esos días a los musulmanes en España es "feliz Ramadán".
Creo que no es tan difícil de entender, si se quiere entender.
#25 Spermando *
#24 Aquí está. He encontrado a uno que está programado para pensar que felicitar una festividad evitando decir el nombre de la festividad es normal. Pensaba que era un paripé. ¿Para qué tiene que felicitar la Navidad a quien no la celebra, usando tu (falta de) lógica?
#27 DonaldBlake
#18 Se supone que el que gobierna debe hacerlo para todos, no sólo para los suyos.

Vamos, es lo que dicen todos cuando ganan las elecciones.
yende #6 yende
#2 @MacMagic Feliz Saturnalia!!!
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
Yo también os felicito las fiestas las viváis conos las viváis, meneantes !

Espero que haya más amor que discusiones estériles en vuestras juntanzas.
Mark_ #5 Mark_
Es que de siempre se han dicho "fiestas" porque son cuatro: nochebuena, navidad, nochevieja y reyes.

Los cristofascistas lo que quieren es verle yendo a misa.
#7 Daniel2000
#5 Feliz Ramadán, Feliz Navidad ... es que no es tonto, es malo.

Espero que en el próximo Ramadán , diga "Felices Fiestas"
#9 DenisseJoel
#7 Tú lo que quieres es tener vacaciones durante el Ramadán. :troll:
#12 Daniel2000
#9 Sinceramente, prefiero que mi mujer pueda irse de fiesta con sus compañeras de trabajo un viernes por la noche, que mis hijas vistan como quieran, y que si quieren beber alcohol lo puedan hacer

No como otros foll*cabr*s, que dicen que la tradición es la tradición, pero visten de Nike y de Gucci (del mercadillo), salen de fiesta, beben alcohol .. pero su mujer y sus hijas en casa, que la tradición es la tradición.
valandildeandunie #11 valandildeandunie
#7 Mira que lo ha explicado como si fuese para tontos y no has sido capaz de pillarlo. Que se llama "Fiestas" porque son 4, y a partir de dos se usa un recurso lingüístico llamado "plural", querida cuenta de reciente creación para saltarte baneos.
#15 Daniel2000 *
#11 "querida cuenta de reciente creación para saltarte baneos."

Ya he perdido la cuenta.

Y ya que has investigado ...


FELIZ NAVIDAD
#21 abogado_del_diablo
#7 Que yo sepa, a los musulmanes en España durante el Ramadán no les dan fiesta.
Así que la única forma lógica de felicitar esos días a los musulmanes en España es "feliz Ramadán".
#26 Daniel2000
#21 A los musulmanes no se les dan fiesta en España, por tradición.

En los países con tradición musulmana, ¿ dan fiesta a los cristianos ?
#22 Daniel2000
#19 VOX es un nido de stalinistas y comunistas ... vendidos a la logia masonica.

¿ Sigo ?
#17 Daniel2000
#16 No lo pillo (mayor que es uno).

Yo tengo primero cena familiar, misa de gallo, luego cocaína y putas. En ese orden.

Que soy ordenado.
#19 electroman
#17 Entonces del PP o PSOE quizás?
angelitoMagno #13 angelitoMagno
¿Y que me decís del Belen que ha puesto? Menudo fucking troll xD xD
 media
manzitor #1 manzitor
¡¡¡ noticia de alcance !!!
DonNadieSoy #8 DonNadieSoy
Feliz celebración de aniversario de interpretación fantasiosa de antiguas fábulas de pastores!!!
#14 Daniel2000
#8 Feliz Navidad ...

Espero que esta noche cenes pizza y a las 22:30 a la cama ...
DonNadieSoy #16 DonNadieSoy
#14 cenaré unicornio, seguro que a ti también te gusta eh... :-D
#23 BoosterFelix
Mis deseos laicos: ¡feliz 302.025 cumpleaños del Homo sapiens sapiens!
UsuarioXY #10 UsuarioXY
Algunos las vivirán pasando putas gracias a tu política de mierda, maldito bastardo.
#20 dclunedo
"De todas maneras yo las voy a pasar de puta madre, que os jodan" añadió..... :troll:
