Pedro Sánchez felicita «las fiestas» a los españoles «las vivan como las vivan»  

Pedro Sánchez ha publicado en redes sociales este miércoles de Nochebuena su felicitación navideña para todos los españoles. En ella, el presidente del Gobierno no utiliza el término Navidad y sí el de «fiestas». Sánchez en un vídeo donde muestra una variedad de formas para estas celebraciones (se refiere a regalar en enero, por los Reyes Magos, o en Navidad, por Papá Noel, o «en los dos»), desea sus parabienes a los españoles para estos días «las vivan como las vivan» y «las feliciten como las felicitan». Y ahí se refiere ahí a las lenguas...
En estos días, la forma de incluir a todos desde luego no es "feliz Navidad".
Pero que yo sepa, a los musulmanes en España durante el Ramadán no les dan fiesta.
Así que la única forma lógica de felicitar esos días a los musulmanes en España es "feliz Ramadán".
Creo que no es tan difícil de entender, si se quiere entender.
Espero que haya más amor que discusiones estériles en vuestras juntanzas.
Los cristofascistas lo que quieren es verle yendo a misa.
Espero que en el próximo Ramadán , diga "Felices Fiestas"
No como otros foll*cabr*s, que dicen que la tradición es la tradición, pero visten de Nike y de Gucci (del mercadillo), salen de fiesta, beben alcohol .. pero su mujer y sus hijas en casa, que la tradición es la tradición.
FELIZ NAVIDAD
En los países con tradición musulmana, ¿ dan fiesta a los cristianos ?
