edición general
195 meneos
375 clics
Pedro Sánchez confirma que España no participará en la Tercera Guerra Mundial “al no haber participado antes en las dos primeras"

Pedro Sánchez confirma que España no participará en la Tercera Guerra Mundial “al no haber participado antes en las dos primeras"

Pese a que ha provocado indignación en Washington y entre sus aliados europeos, Pedro Sánchez insiste en que España no puede participar en conflictos bélicos que puedan desencadenar en una Tercera Guerra Mundial porque el país no participó en las dos anteriores “y por tanto los españoles no se iban a enterar de nada”

| etiquetas: ocio , humor
107 88 1 K 412 ocio
33 comentarios
107 88 1 K 412 ocio
Comentarios destacados:          
Eibi6 #2 Eibi6
Espero que nuestros gobernantes tomen como referencia al mejor diario español de la actualidad :troll:
13 K 131
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Y tanto: Para lo que sí están preparados los españoles, confirma el Ejecutivo, es para poner en marcha una segunda guerra civil en cualquier momento, dado que la narrativa, los bandos y los personajes protagonistas siguen vigentes.
26 K 225
omegapoint #4 omegapoint
#3 me han copiado el comentario de ayer
1 K 22
#6 surco *
#3 #4 Quinta. La siguiente guerra civil sería la quinta. 3 guerras civiles en el XIX y 1 en el XX. No nos quitemos mérito. 7 años la primera, 3 la segunda y 4 la tercera
6 K 58
r3dman #24 r3dman
#6 y alguna más antes, seguro.
0 K 7
#26 surco *
#24 Desde la formacion del Estado-nacion, no. Si nos vamos a periodos anteriores, la actual España no ha tenido 30 años seguidos sin guerras desde los romanos.

No se si esta en nuestro ADN destrozarnos, pero tendríamos que repasar todo esto cada vez que jugamos a tigres contra leones en politica
1 K 15
skaworld #5 skaworld
Hay que recordar que la ultima vez que escogimos bando nos hicieron el vacío 40 años, normal que ahora pasemos
7 K 71
Cehona #8 Cehona
#5 Estuvieron entre tomarnos por fascistas (sigue el símbolo del fascio, en el Tribunal Supremo) o anticomunistas (sigue un crucifijo en una sala del Tribunal Supremo).
5 K 63
Pacman #19 Pacman
#8 al menos no nos tomaron por comunistas

"Mi Homer no es comunista, puede ser un mentiroso, un cerdo, un idiota, un comunista, ¡pero NO es una estrella porno!"
0 K 19
#14 Tensk
#5 Relativamente lo de bando, aunque muy claro inicialmente, deberías saber que en Galicia (y posiblemente en otros lados también) hubo de ambos bandos, y que igual que las minas de wolframio suministraron material para ambos, principalmente los germanos eso sí, las torres de Arneiro no sólo las usaron tanto los alemanes, que las construyeron, sino también los aliados, principalmente británicos, porque eran tan fiables y precisas que cuando los alemanes no pudieron repararlas por problemas de suministro, fueron los británicos quienes ayudaron a apañarlas.
0 K 10
cocolisto #1 cocolisto
Bien visto {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604}
2 K 46
#9 Albarkas
A mí me parece un buen argumento xD
1 K 29
#21 CaLaBeRa
Es como Eurovisión, si ganas la siguiente pasa en tu país
1 K 20
The_Ignorator #7 The_Ignorator
Creo que en la segunda sí participamos "No beligerantes" no es lo mismo que "Neutral" (que me suena haberlo visto hasta en libros de texto) y vamos que si España colaboró con uno de los bandos
1 K 15
avalancha971 #13 avalancha971
#7 Pues yo entiendo que "No beligerante" es precisamente no participar.

Y no participar no creo que tenga por qué ser neutral.
0 K 10
The_Ignorator #25 The_Ignorator
#13 #16 "No beligerante" es como el canijo amigo del abusón que está ahi para darle su apoyo y reirle las gracias. Y si al abusón le sale mal la jugada decir "yo no hice nada".

No creo que el régimen de Franco también colaborara con los aliados dejandole sitio para montar bases de radares, enviarles wolframio o incluso hacer brigadas de voluntarios para apoyarles, o cosas así.

La relación de los aliados con el regimen franquista fue la de sobornar a generales españoles para que internamente hicieran presión y tampoco se les ocuriera meterese (que, sinceramente, tal y como estaba el país, como para meterse).
1 K 15
#30 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#25 Los futuros aliados le dieron a Franco más de 9000 camiones General Motors, para mover las tropas, todo el petróleo que les hicera falta, etc y todo a crédito, el ideal para alguien que está en guerra, que más le da, solo pagará si gana. Mientras que UK y Francia montaban las mascarada de la No Intervención, regalándole a los nazis y fascistas el control de la mitad de las costas españolas, para que vigilar que no entraran armas, vamos, dándole a los que querian meter las armas y los…   » ver todo el comentario
0 K 15
The_Ignorator #31 The_Ignorator
#30 "los futuros aliados"
Hablas de la Guerra Civil.
Hablo de la 2GM

"como le debía favores a los dos bandos, pues jugaría a dos bandas" suposición
Encantado de ver algo de la segunda guerra mundial en la que España colaborara con los aliados: envío de armas, envío de voluntarios, cesión de terreno, comercio con materias primas esenciales para su maquinaria bélica.
Algo
0 K 11
#32 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#31 Minucias todos eso colaborando con la nazis. Algo testimonial, teniendo en cuenta que ganaron la guerra civil principalmente gracias a Fascistas y Nazis. Que la colaboración fuera testimonial, es en si una concesión a los aliados.
0 K 15
The_Ignorator #33 The_Ignorator
#32 Ajam, primero lo ignoro y luego si no puedo ignorarlo lo subestimo.

No voy a gastar tiempo en darle vueltas al concepto "Les apoyaron, pero como fue poco, fue como un apoyo a los otros" porque se cae por su propio peso
0 K 11
#16 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 No es que España eligiera, es que los dos bandos eligieron a Franco en la guerra civil española. El futuro 'eje' y los futuros aliados (menos la URRSS). Franco era el elegido por todos, menos los soviéticos.
1 K 28
ronko #15 ronko
Si hay que llamar al enemigo, que se ponga...  media
2 K 14
Sr.No #18 Sr.No
Es que empezar por la tercera parte de la saga... mejor verse la primera el finde con tranquilidad y luego ya si te mola eso te apuntas al resto de la saga.
0 K 13
#11 trasparente
De eso nada, a la IIGM mandamos a la división azul, con Milan del Boss y Armada a darlo todo por el fascismo de Hitler.
1 K 12
ombresaco #20 ombresaco
Hace tiempo leí un libro de Paco Taibo (asturiano emigrado a méxico, el padre del que organiza la semana negra de Gijón). De izquierdas. Decía que "perdimos la revolución del 34, perdimos la guerra civil, y en la segunda guerra mundial, estuvimos en el bando de los perdedores"
0 K 12
Deviance #17 Deviance
Fachas al se ha postulado como primero para ir al frente? :-/
0 K 11
#22 UNX
Me parece muy mal que el traidor del perro sanxe ponga los intereses de España por delante de los de Israel, espero que pronto lleguen los patriotas al gobierno y le den una lección.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #23 MoñecoTeDrapo
Pues me recuerda Vivancos 3 (Si gusta haremos las dos primeras) xD
0 K 10
mudito #27 mudito *
Me parece un buen argumento. Lo secundo.


#23 de Vivancos me estaba acordando. :hug: :-D
0 K 10
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
sale mas a cuenta vender tiritas que liarte a mascás
0 K 8
Palas_Memeces #28 Palas_Memeces
Suelen clavarlo ... pero a veces lo bordan.
0 K 6
Foskito #29 Foskito
España si que participó en la II Guerra Mundial... Y les rompieron el hocico
0 K 6
#10 KerryCaverga
Es que sin haber estado en las dos anteriores es difícil saber de que van ni a quien atacar
0 K 6

menéame