Pedro Sánchez confirma que España no participará en la Tercera Guerra Mundial “al no haber participado antes en las dos primeras"

Pese a que ha provocado indignación en Washington y entre sus aliados europeos, Pedro Sánchez insiste en que España no puede participar en conflictos bélicos que puedan desencadenar en una Tercera Guerra Mundial porque el país no participó en las dos anteriores “y por tanto los españoles no se iban a enterar de nada”
| etiquetas: ocio , humor
No se si esta en nuestro ADN destrozarnos, pero tendríamos que repasar todo esto cada vez que jugamos a tigres contra leones en politica
"Mi Homer no es comunista, puede ser un mentiroso, un cerdo, un idiota, un comunista, ¡pero NO es una estrella porno!"
Y no participar no creo que tenga por qué ser neutral.
No creo que el régimen de Franco también colaborara con los aliados dejandole sitio para montar bases de radares, enviarles wolframio o incluso hacer brigadas de voluntarios para apoyarles, o cosas así.
La relación de los aliados con el regimen franquista fue la de sobornar a generales españoles para que internamente hicieran presión y tampoco se les ocuriera meterese (que, sinceramente, tal y como estaba el país, como para meterse).
Hablas de la Guerra Civil.
Hablo de la 2GM
"como le debía favores a los dos bandos, pues jugaría a dos bandas" suposición
Encantado de ver algo de la segunda guerra mundial en la que España colaborara con los aliados: envío de armas, envío de voluntarios, cesión de terreno, comercio con materias primas esenciales para su maquinaria bélica.
Algo
No voy a gastar tiempo en darle vueltas al concepto "Les apoyaron, pero como fue poco, fue como un apoyo a los otros" porque se cae por su propio peso
#23 de Vivancos me estaba acordando.