El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao no seguirá adelante con el proyecto de ampliación en Urdaibai

El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao ha anunciado este martes su decisión de «no seguir adelante» con el proyecto de ampliación del centro de arte moderno en Urdaibai (Bizkaia), tras el plazo de dos años que se dio el 22 de enero de 2024 para analizar la «viabilidad» y «factibilidad» de la iniciativa. El proyecto preveía la expansión de Guggenheim Bilbao en Urdaibai, un espacio protegido, con la construcción dos sedes del museo, una de ellas ubicada en Gernika y la segunda en Murueta, y una pasarela que uniría ambas edificaciones.

6 comentarios
#1 luckyy
Felicidades. Por fin se ha impuesto la cordura
#5 Barriales
#1 y no los sobres. Suerte tienen es el Pais Vasco. Sociedad combativa.
Uda #2 Uda
Ederto!!!!
Urasandi #4 Urasandi
Me alegro: el otro mamotreto se cargó el presupuesto de cultura durante 10 años.
#6 Barriales
#4 y lo sobres, que?
Ricos sobres.
verocla #3 verocla
Me alegro! :-> :->
