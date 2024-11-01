·
8
meneos
10
clics
Pastor evangélico dice que Dios respaldó la invasión de Venezuela por parte de Trump (eng)
El sermón de Hank Kunneman muestra cómo el nacionalismo cristiano puede convertir la codicia y la guerra en extensiones de la voluntad de Dios.
|
etiquetas
:
trump
,
venezuela
,
dios
,
evangélico
,
cristiano
,
religión
,
muertos
#1
Sergio_ftv
*
¿Si alguien le da un guantazo con la mano abierta a ese pastor entonces se podrá decir que Dios ha respaldado dicho guantazo?
9
K
130
#4
devilinside
#1
Sí, porque no lo ha evitado
2
K
38
#14
Antipalancas21
#4
Entonces hay que darle otro en el otro lado para compensar.
0
K
20
#7
ombresaco
#1
algo así piensan todos los futbolistas que se santiguan antes del partido
0
K
10
#2
Milmariposas
Qué cuelgue de gente...
1
K
31
#13
pitercio
Qué cáncer los pastores de televisión y tiktok.
0
K
18
#6
Piscardo_Morao
Sus ideas son tan retrógradas que hasta las tenemos escritas en latín, esta en concreto es la idea "Deus vult", Dios lo quiere, y así se justificaron guerras durante siglos.
0
K
14
#12
Mikhail
#6
«¡Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos!» («Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius.»)
Y los genocidios.
1
K
21
#5
Dakaira
*
Tambien le dijo que quemara cosas?
Eso es otro problema me paez...
0
K
12
#3
LaMinaEnMiPuerta
Hasta que no se posicone mi Obispo de confianza no puedo opinar.
0
K
10
#9
exeware
Yo? que va...
0
K
10
#8
Natxelas_V
Falacia por transferencia, otra vez.
0
K
7
#11
MisturaFina
Ningun humano representa a dios.
¿Como puede un creyente tragarse los cuentos de un humano hablando en nombre de dios?
Eso le convierte en estupido.
0
K
7
#10
Mister_T
¿Y no era mejor lanzarle un rayo o algo así, más divino, que hacernos soportar a todos a Trump?
0
K
6
