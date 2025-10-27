edición general
Qué pasaría si explota la burbuja de la inteligencia artificial

Qué pasaría si explota la burbuja de la inteligencia artificial

Ese gráfico tan bonito que ves refleja hasta qué punto la economía de la inteligencia artificial se ha convertido en una red de dependencias. .En el centro del entramado aparece Nvidia, valorada en unos 4,5 billones de dólares, rodeada por OpenAI, Microsoft, Oracle, AMD e Intel, entre otros. Cada flecha del diagrama representa contratos, inversiones o servicios que se sostienen mutuamente, formando un ecosistema tan rentable como frágil. Hoy, buena parte del crecimiento económico de Estados Unidos está apoyado en ese mismo entramado.

HeilHynkel
Pues así ojo:
- La acciones de NVIDIA se la darían, pero tampoco sería muy grave, de un valor de 4 billones a lo mejos pasa a 1 ó 2 (lo siento por los que pille) No es que la compañía sea un bluf, pero está muy sobrevalorada.
- Muchas empresas que se han tirado a IA sin ton ni son van a perder pasta.
- Mucho charlatán quedará en evidencia.
- Muchos de los que saben de que hablan reforzarán su presencia.
- Las que han ido por el buen camino, seguirán igual.
- Los fondos de inversión buscarán como locos nuevos sitios donde meter la pasta.
- La IA continuará evolucionando y en 2030 la tendremos hasta en la sopa.
- AWS seguirá ganando pasta por un tubo.

Vamos, más o menos lo que pasó en la crisis de las puntocom.
chavi
#2 Te falta la parte en que el estado paga a los "imbersores" con el dinero de todos. Como de costumbre
xavigo
#2 ¿Que la empresa de mayor capitalización bursátil pierda un 50-75% de la misma tampoco sería tan grave?

:roll: :roll:
cenutrios_unidos
Lo que ha pasado siempre. Que se quedará como una herramienta más y dejaremos de escuchas a gilipollas ejpertox.
eltxoa
Yo quiero que vuelvan los videos de gatitos hechos por gatitos reales y no por sora2 buahhh!!!!! :'( :'( :'(
Imag0
Que me echaría unas risas
Benzo
Que hace 'plof'
a69
Pues amenaza con apagar a Skinet, verás la que te lia.
Professor
y todo eso te lo ha dicho chatgpt?
