Qué pasaría si explota la burbuja de la inteligencia artificial

Ese gráfico tan bonito que ves refleja hasta qué punto la economía de la inteligencia artificial se ha convertido en una red de dependencias. .En el centro del entramado aparece Nvidia, valorada en unos 4,5 billones de dólares, rodeada por OpenAI, Microsoft, Oracle, AMD e Intel, entre otros. Cada flecha del diagrama representa contratos, inversiones o servicios que se sostienen mutuamente, formando un ecosistema tan rentable como frágil. Hoy, buena parte del crecimiento económico de Estados Unidos está apoyado en ese mismo entramado.