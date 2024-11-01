A "pasar por el aro" de Abascal (otra vez)

“A pasar por el aro o a convocar elecciones”, respondió el líder de la ultraderecha sobre las condiciones que Vox (im)pondría a María Guardiola, la presidenta extremeña del PP que adelantó las elecciones a este domingo para no pactar los presupuestos con la ultraderecha… y que ahora tendrá que (re)pactar la investidura con ella al no haber logrado los 33 escaños de la mayoría absoluta. El resultado del PSOE es una catástrofe sin matices, pero la intención del PP extremeño con el adelanto electoral también ha pinchado: no hay mayoría absoluta.
| etiquetas: pp , extremadura , elecciones , política
Un ciudadano de izquierdas que ha votado izquierda toda su vida, no va a votar a gañanes de ultraderecha.
Que habrá alguno que coincida pero tantas consignas repitiéndose... (Y votandose positivo entre 10-15 cuentas)
los tifossi de los partidos aplican la misma cantinela, como no puede ser de otra manera.
El podemita rastudo que se ha segado las rastas y se ha dejado bigote porque ahora es autónomo y gana muchas perras seguramente sea el 0.0001% de los votantes. Seguro que algún cretino habrá, pero no es un caso representativo de nada. Vox "sube" por los fascistas que antes votaban al PP y ahora votan a Vox, por eso ahora el PP ya no saca mayorías-rodillo como antes en todas las CCAA y tienen que pactar con Vox, por eso mismo.
es curioso lo poco democráticos que son algunos cuando no ganan....