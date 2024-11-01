A "pasar por el aro" de Abascal (otra vez)

“A pasar por el aro o a convocar elecciones”, respondió el líder de la ultraderecha sobre las condiciones que Vox (im)pondría a María Guardiola, la presidenta extremeña del PP que adelantó las elecciones a este domingo para no pactar los presupuestos con la ultraderecha… y que ahora tendrá que (re)pactar la investidura con ella al no haber logrado los 33 escaños de la mayoría absoluta. El resultado del PSOE es una catástrofe sin matices, pero la intención del PP extremeño con el adelanto electoral también ha pinchado: no hay mayoría absoluta.