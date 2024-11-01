edición general
A "pasar por el aro" de Abascal (otra vez)

“A pasar por el aro o a convocar elecciones”, respondió el líder de la ultraderecha sobre las condiciones que Vox (im)pondría a María Guardiola, la presidenta extremeña del PP que adelantó las elecciones a este domingo para no pactar los presupuestos con la ultraderecha… y que ahora tendrá que (re)pactar la investidura con ella al no haber logrado los 33 escaños de la mayoría absoluta. El resultado del PSOE es una catástrofe sin matices, pero la intención del PP extremeño con el adelanto electoral también ha pinchado: no hay mayoría absoluta.

Herrerii #1 Herrerii
Habrá que importar inmigrantes a Extremadura para luego echarlos y poder cumplir con el programa de VOX xD
domadordeboquerones #2 domadordeboquerones
La izquierda está con el discurso del cuidado que viene el lobo de la ultraderecha, pero la ciudadanía ya no se deja engañar por los trileros de siempre. Vox va a seguir creciendo ante un PP caduco y débil, incluso me atrevo a decir que atrae incluso al votante desengañado de la ultraizquierda.
#3 egon_
#2 No te emociones, si VOX sube es porque la izquierda se queda en casa, como se demostró ayer en Extremadura. Una alta movilización de la izquierda dejaría a VOX sin muchísimos escaños.

Un ciudadano de izquierdas que ha votado izquierda toda su vida, no va a votar a gañanes de ultraderecha.
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#3 cuidado con tu contraanálisis sobre la movilización de la izquierda, en Extremadura VOX ha pasado de 50.000 votos a 89.000 y eso no es porque la izquierda se haya quedado en casa.
#8 egon_
#7 39 mil votos más que se traduce en gente de ultraderecha que antes no votaba y cierto es, mucha gente joven atraída por un discurso populista y que abrazan sin dudar porque creen que desde que gane VOX se les solucionará todos los problemas ficticios que ven en tiktok.
#9 EISev *
#7 digas lo que digas, la culpa será de otro. Aquí parece que no se viene a hacer autocrítica sino a soltar soflamas y argumentario ya masticado.

Que habrá alguno que coincida pero tantas consignas repitiéndose... (Y votandose positivo entre 10-15 cuentas)
ChatGPT #13 ChatGPT
#9 un político nunca se equivoca, cuando salen mal parados en las elecciones siempre siempre es culpa de otro, o de que el que vota, vota mal.

los tifossi de los partidos aplican la misma cantinela, como no puede ser de otra manera.
Supercinexin #10 Supercinexin
#7 Eso es porque mucho PePero de Franco ahora vota a Vox, que es precisamente lo que le pasa al PP: que pierde votos que se van a Vox.

El podemita rastudo que se ha segado las rastas y se ha dejado bigote porque ahora es autónomo y gana muchas perras seguramente sea el 0.0001% de los votantes. Seguro que algún cretino habrá, pero no es un caso representativo de nada. Vox "sube" por los fascistas que antes votaban al PP y ahora votan a Vox, por eso ahora el PP ya no saca mayorías-rodillo como antes en todas las CCAA y tienen que pactar con Vox, por eso mismo.
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo
#10 Es obvio (o debería serlo) que los votos no crecen en los árboles. Lo que venía a decir yo contra el comentario al que respondía es que la "no movilización de la izquierda" no explica ni justifica los resultados de VOX.
Barney_77 #15 Barney_77
#3 Un gran análisis. La culpa de la perdida de votos del PSOE es porque la gente ha pasado de salir a votar. Y con esto ya está todo solucionado. A descansar que ya esta.
#6 Bottle
#2 Hay que estar muy zumbado para pasar de votar "ultraizquierda" a votar a Vox . Pero alguno en toda Extremadura habrá, ¿eh?
Presi007 #4 Presi007
Sobran experiencias ya, sin embargo, que confirman que ni el cordón sanitario a Vox ni el miedo a la ultraderecha funcionan, por lo que los partidos que se dicen democráticos también tienen responsabilidades que asumir y estrategias que replantearse.
#14 ezcuen
#4 el cordón sanitario funcionó en Grecia. Pero claro, sabes quién lo hizo? Los medios de comunicación.
ChatGPT #11 ChatGPT
mecachis en la mar, ahora al juego democrático es "pasar por el aro"...
es curioso lo poco democráticos que son algunos cuando no ganan....
DORO.C #5 DORO.C
Democracia lo llaman.
