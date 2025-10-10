·
5
meneos
12
clics
La participación femenina en el sector de las energías renovables se estanca
La mayor brecha se da en los puestos de alta dirección
|
etiquetas:
:
energías renovables
,
brecha laboral
5
0
1
K
32
actualidad
20 comentarios
#1
Torrezzno
*
¿No quieren subirse a un tejado a poner placas?
14
K
107
#4
Narmer
#1
No, se quejan de que quieren ser jefas y con salarios altos. Lo de subirse a las alturas a padecer que lo hagan los
gorilas
hombres.
4
K
10
#6
Ovlak
#4
Están las directivas llenas de gorilas deslomados poniendo placas.
1
K
18
#8
Katos
#4
como si todos los hombres fuéramos jefes con salarios altos.
Esto de generalizar y proponer para todas las mujeres lo que solo tiene el 1% por ciento de los hombres evidencia un cierto sesgo ideológico y una nulidad comparativa bastante preocupante. Pero no pasa nada las políticas de los ultimos años se han hecho en base a esta misma absurdez
0
K
9
#17
SeñorPresunciones
#1
#4
#13
Vuestros comentarios dan puto asco y son claro indicador de que falta mucho para acabar con el machismo más casposo.
2
K
18
#19
cunaxa
*
#4
#5
No dice nada de eso. No has leído el artículo y te inventas las cosas.
¿ Por qué lo haces ? ¿ Es una estrategia para generar odio ? Lo de odiar al prójimo está muy de moda ahora. Seguro que por cada vez que tú odies a alguien, habrá otra vez o otras cuantas veces que alguien te odiará a ti.
0
K
7
#13
Katos
#1
ni tampoco desde abajo
0
K
9
#14
cunaxa
#1
¿ Les dejan o les dicen que "las mujeres no estáis hechas para esto" ?
0
K
7
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
Aún no he visto una mujer montando placas solares.
En la eolica si, pero eran ingenieras, ninguna encofrado o poniendo hormigón, ni viales canalizaciones, soldando o de mecánica
2
K
27
#7
srskiner
#3
pero luego la brecha de genero en gente sin estudios se debe a que nonse valora lo suficiente los trabajos femineizados.
Hace unos años en una propuesta de revisión salarial para personal de limpieza en un ayuntamiento en el que estaba se propuso mejor salario para quien barria las calles que para quien limpiaba edificios y casi tenemos que salir en la prensa a explicar que habiamos puntuado mas penosidad en barrar una calle bajo la lluvia que en limpiar una oficina. Lo unico que nos decian era que habiamos valorado que en oficinas habia 100% de mujeres limpiando y en ñas calles el 10% y que en nuesto machismo habiamos valorado mas donde habia mas hombres.
1
K
20
#16
cunaxa
#3
¿ Pero valen para eso o no valen para eso ?
0
K
7
#5
khalil
Quieren la igualdad en directivos, no en trabajadores en altura.
2
K
26
#11
euacca
Vaya desfile de perjuicios y estereotipos que tenéis aquí, de que quieren ser todas jefas y no instalar paneles, sin leer ni la noticia. Evidenciais aquí en los comentarios lo que dice la propia noticia, que hombres como vosotros suponen un problema para que ellas puedan trabajar en el sector,
en todas las etapas del desarrollo profesional
.
Sois el propio ejemplo de que las mujeres, y el informe, tienen razón.
"
El informe de IRENA muestra que a falta de equilibrio de género en
…
» ver todo el comentario
1
K
18
#2
lordban
Occidente perdiendo poder adquisitivo en parte por el alto precio de la energía, cambio climático acelerándose, el sector estratégico renovable siendo casi monopolizado por China... pero lo que debe preocuparme es que no hay representación femenina en el sector. Siempre me pregunto si en el futuro toda esta gente mirará atrás y se sonrojará por el ridículo que hacían.
1
K
15
#10
DrEvil
#2
La capacidad de introspección va demasiado correlacionada con el intelecto como para eso, me temo.
0
K
9
#15
cunaxa
#2
pero lo que debe preocuparme es que no hay representación femenina en el sector.
No. ¿ Por qué debe preocuparte eso ?
Es un informe muy concreto, que puedes consultarlo, no consultarlo u ofenderte sin necesidad de que exista.
Ahora está de moda ser un ofendidito, así que no das el cante si optas por lo tercero.
0
K
7
#18
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Te voy a dar un disgusto, China lo que monopoliza es el uso del carbón, cada vez más y no sólo es para la electricidad
es.theglobaleconomy.com/China/coal_production/
Esta construyendo 100 GW de centrales de carbón que no aparecen en las noticias, sólo se habla de las renovables pero la realidad es esta
2
K
44
#20
Cacheiras
*
#2
El sector renovable no puede ser monopolizado por nadie. La energía la genera cada país que la instala.
El petróleo está monopolizado por los países que disponen de los yacimientos.
0
K
6
#9
MisturaFina
El hombre pone la energia, la mujer la coherencia. Somos un gran equipo cuando trabajamos juntos con igual participación.
0
K
7
#12
DrEvil
#9
Claro, por esa coherencia se propone que haya el mismo número mujeres instaladoras, ya lo entiendo, ya.
0
K
9
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
