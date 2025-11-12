Paris Jackson muestra la lesión que le ha causado el consumo de cocaína en el tabique nasal: estos son los efectos de la droga en el cuerpo

La modelo Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, ha mostrado en su perfil de la red social TikTok un vídeo en el que muestra la lesión en el tabique nasal, que, especifica, le ha provocado el consumo de drogas por vía intranasal. "Es por lo que creéis que es", dice en el vídeo. "No toméis drogas".
