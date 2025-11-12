edición general
Paris Jackson muestra la lesión que le ha causado el consumo de cocaína en el tabique nasal: estos son los efectos de la droga en el cuerpo

La modelo Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, ha mostrado en su perfil de la red social TikTok un vídeo en el que muestra la lesión en el tabique nasal, que, especifica, le ha provocado el consumo de drogas por vía intranasal. "Es por lo que creéis que es", dice en el vídeo. "No toméis drogas".

TheIpodHuman #13 TheIpodHuman
Érase un hombre a una nariz pegado
Y pegado a la nariz un talego enrollado
Eran unas fosas nasales gigantescas
Como túnel grande sobre carretera

Era el trabajo de aspirador
Al que aspiraba al que hizo oposición
Era era, era, era, que se era
Era su nariz su pecado y su condena

Todo por la napia
Snif, snif todo por la nariz

Era Medellín su tierra prometida
Era el polvo blanco su maná y su alegría
No era un camello sino una caravana
La que le pasaba la materia colombiana
Era que estudiaba…   » ver todo el comentario
#11 Albarkas
#7 Y con Ortega y Gasset
TripleXXX #17 TripleXXX
#11 Hortera y Casette.
No recuerdo donde leí esto, creo que era alguien que escribía en La codorniz o en Hermano Lobo.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Que se lo pregunten a Andy y Lucas...
#6 pensacola
#1 quién es Andy y quién Lucas
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#6 A mi me pasa lo mismo con Ramón y Cajal.
karaskos #9 karaskos *
#7 Yo nunca tuve ese problema con Sara Mago.

Siempre supe que fue una gran escritora de novela del Oeste retrofuturista.
vicvic #22 vicvic
#9 ¿Sabes que es un bulo del cual no existe ninguna prueba documental contra Esperanza Aguirre, verdad?
#18 mam23
#7 ¿ no eran tres?
antesdarle #21 antesdarle
#6 Andy se comió a Lucas :troll:
Milmariposas #12 Milmariposas
#1 O a Belén Esteban
manbobi #3 manbobi
Todo por la napia
#4 pensacola
No toméis drojas chavales
#14 Dav3n *
#4 Duras

Y compulsivamente...

Le faltó cantar el "haz como yo y ponte uno de platinoo ooo, sniff sniff todo por la narizzz"

Esos Siniestro, tan visionarios...
azathothruna #19 azathothruna
Mujeres como estas las 304, las de plastico, son las que dan fuerza a las ideas de pildora roja e incel.
tul #2 tul *
La novia de andy :-)
#5 Mesopotámico *
#2 De Lucas, Andy es el que antes no era gordo
Olepoint #8 Olepoint
#5 ¿ Se ha comido Andy a Lucas ?
#20 mam23
#8 parece que un trozo de nariz {0x1f602}
#15 ChetingerX
Y por eso es importante picar muy bien la droga y limpiarse al finalizar la sesión de consumo.  media
pitercio #10 pitercio
Se ve que era de la buena, no como esas brocas de 1,50 del chino que no hacen ni medio agujero.
Andreham #23 Andreham
Como esta es rica, no va a ir Trump troop a por ella por consumir y posesión?
vRom #16 vRom
A esta chiquilla le puede venir de familia, su padre también perdió parte de la nariz.
#24 electroman *
La droga será mala, pero a parte del vicio hay que tener mucho dinero para hacerse eso.
