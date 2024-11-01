edición general
Page sobre los resultados del PSOE en Aragón: «No puede ser que se hunda toda la infantería en la trinchera para que siga existiendo un cuartel general»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este jueves una «profunda autocrítica en el seno del PSOE» tras los resultados obtenidos en las elecciones en Extremadura y Aragón, advirtiendo de que los dirigentes autonómicos y locales están «pagando los platos rotos de la política nacional». Ha asegurado que la falta de autocrítica en el partido «viene desde hace por lo menos diez años», recordando que en las elecciones generales en las que el PSOE obtuvo 84 diputados, «el peor resultado de la historia de la socialdemoc

JackNorte
Por seguir con la metafora militar, a los que cuestionan al mando sin tener que tomar las decisiones se les aplica el reglamento militar. Por no decir lo cerca que esta de la traicion ciertas posiciones y comentarios.
vGeeSiz
#3 el líder es el líder
sleep_timer
Lo mismo a lo mejor si de verdad fuesen un partido SOCIALISTA OBRERO, la gente no se decepcionaba mas por sus traiciones y les votaban.
El payaso que está hablando quiere un giro mas a la derecha aún.
sleep_timer
#1 Recuerdo que en tiempos de Aznar quitaron el paro acumulado por varios trabajos, ahora si te quedas en el paro tienes que elegir cual prestación solicitas, las demas desaparecen de tu historial.
EL PSOE NUNCA LO HA VUELTO A PONER COMO ESTABA, y de esas, miles.
Luego la gente no les vota. Ellos se lo han buscado.
Y ahora a ver lo que tarda alguien el decir "Pues vota a VOX, si crees que ellos te lo van a solucionar"
No se trata de eso, se trata de que el PSOE no sean una banda DE TRAIDORES DE LA CLASE OBRERA.
El_dinero_no_es_de_nadie
#5 El paro acumulado por varios trabajos no se pierde, da igual que trabajes 4 años en una empresa que en 4 empresas 1 año.

"Haber trabajado y cotizado a desempleo al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar"
www.sepe.es/HomeSepe/prestaciones-desempleo/prestacion-contributiva/pr
sleep_timer
#12 Si se pierde, a la hora de cobrar te dicen que elijas prestación, si has estado en dos empresas NO SE SUMA, COÑO, que lo he tenido que hacer.

Ejemplo práctico:
-EMPRESA A, has acumulado 4 meses de paro.
despues trabajaste en
-EMPRESA B, has acumulado 6 meses de paro.
Pues bien, te sale una pregunta
¿Que prestación quieres cobrar?
Eliges una y la otra SE VOLATILIZA en cuanto vuelvas a trabajas en una EMPRESA C, solamente quedan dos siempre para elegir, NO SE ACUMULAN TODAS.
uvi
#5 Estoy de acuerdo contigo, pero eso no explica que el PP sea el primer partido en intención de voto, ya que ellos son los responsables de poner esa medida, como la reforma laboral y cuando se cepillaron 12 días de indemnización más salarios de tramite.

Y tenemos claro que PSOE no es izquierda sino centro derecha.

#13 ¿Puede ser que ya hubiese consumido días de paro de una de las bolsas de paro?, porque a la que consumes días de una bolsa, esa se queda "abierta" y se crea otra si sigues trabajando.
powernergia
Lo que le va a pasar a Page pronto:

-Elecciones en CLM, la carcunda arrasa, ni descarto que Vox sea el mas votado.
-Page pasa a la irrelevancia y desaparece del mapa, ni oiremos hablar mas de él.

#1 El PSOE siempre se ha nutrido de votantes de centro izquierda, tal y como está el panorama ahora si el PSOE hiciera política de izquierda de verdad, quedaría borrado del mapa.

El problema de Page es que no es ni izquierda, ni centro, Page le compra todo a la derecha.
A.more
#7 si. Cuando se pase a vox
manzitor
Es posible que piense que PS no lo esté haciendo como a él le gustaría (no olvidemos que es discípulo de José Bono), pero igual olvida que la estrategia del PP principalmente, es de acoso y derribo por tierra, mar y aire, y da igual lo que haga, tanto si hace lo que gusta a Page como si no. Si a Page no le gusta la financiación, o Cataluña o que pacte con Bildu, da igual, usarían otra excusa para conseguir lo único que ansían, el poder de hacer lo que les venga en gana, como en Madrid.
Tensk
No importa la realidad, importa el discurso del líder.

Mu propio al norte del paralelo 38.
Jaime131
Nada de autocrítica, lo que hay que hacer es echarle la culpa a otros.
poxemita
#4 preferiblemente que estén muertos, como hace Óscar López
SeñorPresunciones
Jhonny Page.
Choose your fighter.
Priorat
¿Y si del análisis se ve que hay una oleada facha? ¿Qué debería hacer el PSOE? ¿Convertirse en partido facha?
Rogue
Es un Miniyo del Señor X
almadepato
De los políticos con menos vergüenza que he conocido.
Tensk
Es interesante ver los comentarios. De nuevo, Page es el que sigue con las mismas ideas de hace ¿cinco? años y por las que Pedro Sánchez clamaba. Ha sido Sánchez el que ha vendido sus ideales (estoy siendo generoso al decir que los tenía) para seguir cuatro años más en Moncloa, que no gobernando. No puedes decir que estás gobernando cuando no tienes presupuestos porque ni siquiera los presentas a pesar de que es tu obligación constitucional presentarlos (me hacen gracia los que aquí se quejaban…   » ver todo el comentario
Macnulti_reencarnado
@admin @imparsifal como era eso de que se iban a vigilar los votos negativos ideológicos a las subidas de noticias? Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
