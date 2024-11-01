Page sobre los resultados del PSOE en Aragón: «No puede ser que se hunda toda la infantería en la trinchera para que siga existiendo un cuartel general»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este jueves una «profunda autocrítica en el seno del PSOE» tras los resultados obtenidos en las elecciones en Extremadura y Aragón, advirtiendo de que los dirigentes autonómicos y locales están «pagando los platos rotos de la política nacional». Ha asegurado que la falta de autocrítica en el partido «viene desde hace por lo menos diez años», recordando que en las elecciones generales en las que el PSOE obtuvo 84 diputados, «el peor resultado de la historia de la socialdemoc
El payaso que está hablando quiere un giro mas a la derecha aún.
EL PSOE NUNCA LO HA VUELTO A PONER COMO ESTABA, y de esas, miles.
Luego la gente no les vota. Ellos se lo han buscado.
Y ahora a ver lo que tarda alguien el decir "Pues vota a VOX, si crees que ellos te lo van a solucionar"
No se trata de eso, se trata de que el PSOE no sean una banda DE TRAIDORES DE LA CLASE OBRERA.
"Haber trabajado y cotizado a desempleo al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar"
www.sepe.es/HomeSepe/prestaciones-desempleo/prestacion-contributiva/pr
Ejemplo práctico:
-EMPRESA A, has acumulado 4 meses de paro.
despues trabajaste en
-EMPRESA B, has acumulado 6 meses de paro.
Pues bien, te sale una pregunta
¿Que prestación quieres cobrar?
Eliges una y la otra SE VOLATILIZA en cuanto vuelvas a trabajas en una EMPRESA C, solamente quedan dos siempre para elegir, NO SE ACUMULAN TODAS.
Y tenemos claro que PSOE no es izquierda sino centro derecha.
#13 ¿Puede ser que ya hubiese consumido días de paro de una de las bolsas de paro?, porque a la que consumes días de una bolsa, esa se queda "abierta" y se crea otra si sigues trabajando.
-Elecciones en CLM, la carcunda arrasa, ni descarto que Vox sea el mas votado.
-Page pasa a la irrelevancia y desaparece del mapa, ni oiremos hablar mas de él.
#1 El PSOE siempre se ha nutrido de votantes de centro izquierda, tal y como está el panorama ahora si el PSOE hiciera política de izquierda de verdad, quedaría borrado del mapa.
El problema de Page es que no es ni izquierda, ni centro, Page le compra todo a la derecha.
Mu propio al norte del paralelo 38.
Choose your fighter.