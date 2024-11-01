edición general
Pablo Motos se disculpa por el chiste machista de esta semana y también por 20 años de emisiones de El Hormiguero

Este miércoles, Pablo Motos hizo algo atípico en su programay arrancó su programa pidiendo perdón por un comentario machista (Rosa Belmonte, columnista del ABC tildó a Sarah Santaolalla de “mitad tonta y mitad tetas”) y también por los otros 3000 programas de El Hormiguero emitidos desde 2006. “No es nuestro estilo”.

Pacofrutos #7 Pacofrutos *
Pedir perdón no es suficiente. Yo modestamente pido la permanente revisable.
poyeur #5 poyeur
"no es el estilo de Rosa, ni el mío ni el el del programa pese a que sí lo sea" :-D
#4 Febrero2027
Lo peor de Pablo Motos es lo de preguntar a los invitados cuanto han follado el último mes. Es de viejos verdes
jonolulu #9 jonolulu
Hoy viene a decir machistadas al hormiguero...
Thornton #3 Thornton *
#2 Gracias, pero mira la segunda parte del titular de este envío

y la fuente :-D

Motos culpa al machismo sistemático de su programa a “las cosas del directo”.
rogerius #6 rogerius *
#3 Esta vez EMT no me la ha colado. Basta leer el titular para saber que es una imposibilidad. :troll:
Ovlak #8 Ovlak
#2 ¿En serio? :shit:
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#2 Te has colado xD
