Pablo Motos se disculpa por el chiste machista de esta semana y también por 20 años de emisiones de El Hormiguero

Este miércoles, Pablo Motos hizo algo atípico en su programay arrancó su programa pidiendo perdón por un comentario machista (Rosa Belmonte, columnista del ABC tildó a Sarah Santaolalla de “mitad tonta y mitad tetas”) y también por los otros 3000 programas de El Hormiguero emitidos desde 2006. “No es nuestro estilo”.
Motos culpa al machismo sistemático de su programa a “las cosas del directo”.