Pablo Iglesias destroza el enésimo bulo de Vito Quiles: “Dame tu móvil y te hago un Bizum”

“Aquí tenéis al comunista Pablo Iglesias camuflado de senderista yendo a la zona business del aeropuerto de México. Lo de este panoli es de chiste”, ha apostillado Quiles en X (antes Twitter), acompañando el mensaje de un vídeo grabado en el control de pasaportes. La respuesta de Iglesias no se ha hecho esperar y ha llegado en un tono marcadamente irónico. “Soy comunista y puedo cenar en restaurantes que tú no puedes permitirte. Vas de pijo pero te cuelas en clase preferente del AVE (no puedes pagarla)”

Andreham #1 Andreham
El clásico "un comunista no puede tener dinero porque así nosotros, que controlamos el dinero, podemos pagar a los mass media y a la gente para que piensen y anuncien lo que queremos".
#2 txepel
Quiles es retrasado y de ahí no hay quien le saque, pero el otro también haciendo chistes clasistas…
Andreham #3 Andreham
#2 A gente como Quiles y los que lo leen, que se sienten identificados con lo que le dicen al de apellido extranjero, les jode mucho mucho mucho que les recuerden lo pobres que son y lo poco que pueden permitirse las cosas que defienden.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 No era un chiste, era tratar de humillarlo por fachapobres.
pedrario #5 pedrario
Lo trilero de Iglesias no es que tenga pasta, es que teniendo pasta todavía pide a la gente que le regale dinero para sus negocios mientras critica a empresarios que arriesgan su capital con préstamos.

Y todavía tras fardar de gastarse el dinero en zonas VIP están los acólitos babeando y mandándole dinero.

La casta.
