Otra inteligencia artificial tan potente como ChatGPT da la razón al jefe de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la IA”

A principios de 2025 el modelo DeepSeek R1 marcó un hito en el campo de la inteligencia artificial. Fue la primera prueba de que China había logrado sortear el embargo de semiconductores de EEUU con un sistema igual de potente que el de sus contrapartes americanas pero mucho más barato de entrenar, debido precisamente a no poder contar con los avanzados (y caros) chips de Nvidia. Ahora, una nueva IA llamada Kimi-K2 Thinking lo ha vuelto a hacer.