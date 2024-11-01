edición general
Otra inteligencia artificial tan potente como ChatGPT da la razón al jefe de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la IA”

Otra inteligencia artificial tan potente como ChatGPT da la razón al jefe de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la IA”

A principios de 2025 el modelo DeepSeek R1 marcó un hito en el campo de la inteligencia artificial. Fue la primera prueba de que China había logrado sortear el embargo de semiconductores de EEUU con un sistema igual de potente que el de sus contrapartes americanas pero mucho más barato de entrenar, debido precisamente a no poder contar con los avanzados (y caros) chips de Nvidia. Ahora, una nueva IA llamada Kimi-K2 Thinking lo ha vuelto a hacer.

JackNorte #4 JackNorte
Aun creen que solo es la ia.... animalicos.
Mountains #6 Mountains *
#4 China se ha impuesto totalmente en la carrera de desarrollo... en general.
ChatGPT #1 ChatGPT
hombre, eso también lo sabía yo :troll:
Mountains #2 Mountains
#1 Si ChatGPT lo dice.. xD
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 lo raro es que Deepseek lo diga... (bueno, no :-D)
Connect #5 Connect
A día de hoy Deepseek es irrelevante en usuarios respecto a ChatGPT, que domina el mercado sobradamente. Para mi quién mejor lo hace es Google con su ecosistema de IA. Pero en uso popular, ChatGPT se ha quedado el mercado. Llegó primero, lo hace bien y no paran de innovar porque saben que si no le comerán los talones.

Otra cosa ya es en el sector Agentes IA. Ahí habrá una buena pelea porque es donde está el negocio. Y ahi ChatGPT creo que se queda atrás, Google está avanzando más, y los chinos si que también serán líderes. Pero son chinos y estarán vetados mientras que Google tiene las puertas abiertas en Europa. Se ve que Google no espía. :roll:
JackNorte #8 JackNorte
#5 Cuando la evolucion de los sistemas cuesta 10 veces menos , consumiendo menos energia , aun teniendola disponible , cosa que no es asi en USA, aislarse de las opciones mas economicas y rentables aceptando sobrecostes por 10 para conseguir lo mismo, no suele ser la mejor estrategia. Pero aun asi creo que esto es solo el principio , creer que en una carrera es importante ir primero los primeros diez metros de una maraton. Sin duda van primeros.
#9 lameth
#5 Si crees que es calidad y no fama el uso de una IA u otra.....
xyria #11 xyria
Kimi es bueno, llevo unos tres meses, aproximadamente, usándolo, y va bien.
kastanedowski #10 kastanedowski
Articulo hecho con AI, propaganda automatica
